Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета

Мы побываем в некогда грозном и загадочном городе, в котором кипела необычная, на взгляд...

Мы побываем в некогда грозном и загадочном городе, в котором кипела необычная, на взгляд современника, жизнь.

Прогуляемся по узким улочкам Мцхеты — города, ставшего столицей Грузии задолго до нашей эры.

Осмотрим потрясающую архитектуру храмов разных эпох.

И, конечно, узнаем интересные истории и послушаем старые легенды!
Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета
Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета
Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета
Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета
Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета
Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета

Что вы увидите 🤩

  • Храм Джвари
  • Слияние рек Арагви и Куры
  • Мцхета
  • Собор Светицховели
  • Уплисцихе — пещерный город
Древняя столица
Мцхета расположена в месте слияния рек Кура и Арагви. Когда-то она была столицей Грузии и в дохристианские времена являлась центром языческого культа. Сегодня же Мцхета — это центр Грузинской православной церкви. Вы прогуляетесь по ее узким улицам, познакомитесь с занимательной историей этого необычного города, осмотрите ее потрясающую архитектур и узнаете много интересных легенд.

Вы увидите:

  • Храм Джвари — место, описанное в поэме «Мцыри» Лермонтовым. Храм построен на крутом утесе, на самом краю скалы.
  • Собор Светицховели — кафедральный патриарший храм, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии
Пещерный город
После мы отправимся в Уплисцихе — уникальный город на левом берегу реки Мтквари, высеченный в скале. Это одно из первых поселений, основанных на территории восточной Грузии. Сейчас в Уплисцихе осталось примерно 150 пещер, открытых для посещения. Вы сможете по ним прогуляться и узнать завораживающие легенды, связанные с этим древним местом.
🚩 Начало: Площадь Пушкина у фонтана
🏁 Место завершения: По договорённости
 Что входит
  • Обслуживание по всему маршруту на комфортабельном автомобиле
  • Билет в пещерный город Уплисцихе.
 Что не входит
  • Личные расходы и обед
Время проведения: По средам в 8:30
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Леван Ч.
Леван Ч.
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