Древняя столица

Мцхета расположена в месте слияния рек Кура и Арагви. Когда-то она была столицей Грузии и в дохристианские времена являлась центром языческого культа. Сегодня же Мцхета — это центр Грузинской православной церкви. Вы прогуляетесь по ее узким улицам, познакомитесь с занимательной историей этого необычного города, осмотрите ее потрясающую архитектур и узнаете много интересных легенд.

Вы увидите:

Храм Джвари — место, описанное в поэме «Мцыри» Лермонтовым. Храм построен на крутом утесе, на самом краю скалы.

Собор Светицховели — кафедральный патриарший храм, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии

Пещерный город

После мы отправимся в Уплисцихе — уникальный город на левом берегу реки Мтквари, высеченный в скале. Это одно из первых поселений, основанных на территории восточной Грузии. Сейчас в Уплисцихе осталось примерно 150 пещер, открытых для посещения. Вы сможете по ним прогуляться и узнать завораживающие легенды, связанные с этим древним местом.