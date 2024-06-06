1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
10 часов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Пройдёте по извилистым дорожкам пещерного города Уплисцихе и посетите дом-музей Сталина в Гори»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€27 за человека
скидка
20%
Групповая
13 часов
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
«И познакомитесь с историей пещерного монастыря 12-13 веков»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
50€40 за человека
Мини-группа
10 часов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«Вы побываете в двух удивительных пещерных обителях, где монахи ведут свою уединённую жизнь с 6 века до наших дней, — в монастыре Давида-Гареджи и монастыре Иоанна Крестителя»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€64 за человека
Индивидуальная
9 часов
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Дополнительные расходы:— Входные билеты в пещерный город-музей Уплисцихе (20»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
Начало: Место Вашего проживания
«Эта пещерная крепость — монастырь, построенный недалеко от Тбилиси в XII веке»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €275 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
«Языческое прошлое в пещерах Уплисцихе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«В конце нашего путешествия доберемся до древнего пещерного города, одного из первых на территории Грузии»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221€199 за всё до 6 чел.
скидка
44%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
«У вас будет свободное время, чтобы прогуляться, пофотографироваться и узнать богатую историю пещер, возникших на этом месте ещё до нашей эры»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
Мини-группа
7 часов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
«А также посетить пещерный храм Натлисмцемели»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
10 часов
Боржоми. Путешествие к источнику здоровья
Увидеть древние монастыри, побродить по пещерному городу и попробовать знаменитую минералку
«Кроме того, мы заедем в пещерный город, которому уже более 3000 лет»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Посетить духовный центр страны, изучить пещерный город и попробовать настоящий Боржом
Начало: Я заеду за Вами в место Вашего проживания
«Если Мцхета — первая столица, то пещерный город Уплисцихе — один из первых городов на территории Грузии, возведенный 2 тысячи лет назад»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€244 за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Групповая экскурсия в Мартвильский каньон и пещеру Прометея: природные красоты Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии с экскурсией в Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Тбилиси, улица абано№15
«Пещера Прометея Пещера Прометея, также известная как пещера Кумистави, находится рядом с городком Цхалтубо, в 20 км»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$54 за человека
Групповая
16 часов
Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день
Начало: Площадь Свободы, улица Галактиона Табидзе, д. 1
«Мы побываем в городе Кутаиси и посетим самое красивое местное природное творение — Пещеру Прометея»
Расписание: Ежедневно, 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
$50 за человека
скидка
69%
Групповая
10 часов
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Древняя Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Древний пещерный город, расположенный в каньоне реки Мтхари»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
87€27 за человека
Индивидуальная
5 часов
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Начало: Метро Авлабари
«Мы приглашаем вас отправиться на 3000 лет назад - в древний пещерный город Уплисцихе, один из первых городов на территории Грузии, высеченный в скале в 12 км»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $180 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
Начало: В районе метро Авлабар
«Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
8 часов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Этот пещерный город — одно из древнейших поселений Грузии, которое поможет понять ее дохристианскую историю»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
Групповая
14 часов
Из Тбилиси Каньон Мартвили и пещера Прометея. Церковь Баграта. Кутаиси
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Со мной вы прогуляетесь по каньону Мартвили, узнаете историю пещеры Прометея и заглянете в церковь Баграта»
Расписание: Каждый день в 07:00.
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$50 за человека
Индивидуальная
9 часов
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Древние памятники истории и традиционная грузинская архитектура в обрамлении великой природы Кавказа
Начало: По договоренности
«В завершение вы побываете в Кумистави, где перед вами предстанет красочный пещерный мир Колхиды во всей его красе»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
«Гуляя по руинам былого величия, вы узнаете о назначении пещерных залов, увидите культовые языческие сооружения и разберётесь в многослойной истории грузинской земли»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Кутаиси из Тбилиси
Изучить монастыри столицы древней Колхиды и побывать в пещере Прометея
«Одна из изюминок всего Имеретинского края — это пещеры Кумистави, обнаруженные в конце 20 века»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
«В Грузии сохранились несколько пещерных комплексов, каждый из которых по своему интересен»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€270 за всё до 6 чел.
скидка
29%
Групповая
8 часов
Историческое путешествие: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Начало: В районе площади Мейдан
«Я расскажу тяжелую историю знаменитого пещерного города, связанную с противостоянием христианства и язычества»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
35€25 за человека
Индивидуальная
12 часов
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Вы побываете в Вардзии, древнем комплексе пещер, высеченном в скале, и в государственной значимости средневековой крепости Рабат, а также посетите родину целебных источников — Боржоми»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
Побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа
Начало: на площади Свободы
«В течение дня вы успеете исследовать пещерный лабиринт, побывать в древнем каньоне и насладиться видами лазурной реки, бегущей по ущелью»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
100€85 за человека
Индивидуальная
9 часов
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
Насладиться невероятным видом с горы у монастыря Джвари и исследовать пещерный город
«Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скале»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
€155 за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе
«Далее нас ждет древний пещерный город Уплисцихе, это архитектурный памятник языческих времён»
Расписание: Среда в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Познакомиться с одним из самых древних и красивых уголков страны - Самцхе-Джавахети
Начало: У места вашего проживания в Тбилиси
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета
Начало: Площадь Пушкина у фонтана
«Собор Светицховели — кафедральный патриарший храм, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии Пещерный город После мы отправимся в Уплисцихе — уникальный город на левом берегу реки Мтквари, высеченный в скале»
Расписание: По средам в 8:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от $145 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Осознайте значение веры для Грузии и посетите тысячелетний пещерный город язычников»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Индивидуальная
11 часов
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Приглашаем в насыщенное путешествие по западу Грузии, где мы посетим удивительные памятники природы, такие как: Пещеры Прометея и Мартвильский Каньон»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Нескучным маршрутом из столицы Грузии - к морю
«Мы расскажем, в каком году пещера была открыта для посещения и какая её часть доступна для путешественников»
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея
«Третий объект программы — легендарная карстовая пещера в деревне Кумистави»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
€350 за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
«Продвигаемся вперед в пещеры Вардзия — это не просто высеченные в скале помещения»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить
- ААлёна5 июня 2024Хотелось бы поблагодарить за замечательную экскурсию, в особенности нашего гида Георгия,который отлично владеет материалом и излагает его на нескольких языках
- ССергей5 июня 2024Просто шикарно!
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант. Нашему гиду пришлось давать информацию на русском и английском языках, так как группа была смешанная. Это не очень удобно. но в целом, все хорошо
- AAnastasiia4 июня 2024Зура просто прекрасный гид, отлично справился с двуязычной группой, рассказывал очень увлекательно, легко и с юмором, длительный путь прошел незаметно.
- ММарина3 июня 2024Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую.
- ННикита3 июня 2024Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто потрясающие) Мы увидели и
- ВВера2 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Левaн отличный, опытный, заботливый экскурсовод. На протяжении всего путешествия мы с группой стали как семья. Рекомендую этот маршрут с этим человеком если Вы хотите узнать много новой и интересной информации.
- ММарианна2 июня 2024Увлекательное путешествии в историю Грузии. Все было очень интересно. Особенно понравился монастырь Джвари и великолепные виды, которые открываются с высоты!
- ААндрей28 мая 2024Хороший тур. Гид был познавательный. Рассказывал много интересных фактов. Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Пещеры»
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