Экскурсии по пещерам Тбилиси

Найдено 34 экскурсии в категории «Пещеры» в Тбилиси, цены от €19, скидки до 69%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
10 часов
120 отзывов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Пройдёте по извилистым дорожкам пещерного города Уплисцихе и посетите дом-музей Сталина в Гори»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6027 за человека
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
13 часов
21 отзыв
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
«И познакомитесь с историей пещерного монастыря 12-13 веков»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
5040 за человека
Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
66 отзывов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«Вы побываете в двух удивительных пещерных обителях, где монахи ведут свою уединённую жизнь с 6 века до наших дней, — в монастыре Давида-Гареджи и монастыре Иоанна Крестителя»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
64 за человека
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Дополнительные расходы:— Входные билеты в пещерный город-музей Уплисцихе (20»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
54 отзыва
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
Начало: Место Вашего проживания
«Эта пещерная крепость — монастырь, построенный недалеко от Тбилиси в XII веке»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 275 за всё до 2 чел.
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
112 отзывов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
«Языческое прошлое в пещерах Уплисцихе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
75 отзывов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«В конце нашего путешествия доберемся до древнего пещерного города, одного из первых на территории Грузии»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
44%
Групповая
9 часов
38 отзывов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
«У вас будет свободное время, чтобы прогуляться, пофотографироваться и узнать богатую историю пещер, возникших на этом месте ещё до нашей эры»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3419 за человека
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
«А также посетить пещерный храм Натлисмцемели»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70 за человека
Боржоми. Путешествие к источнику здоровья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Боржоми. Путешествие к источнику здоровья
Увидеть древние монастыри, побродить по пещерному городу и попробовать знаменитую минералку
«Кроме того, мы заедем в пещерный город, которому уже более 3000 лет»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Посетить духовный центр страны, изучить пещерный город и попробовать настоящий Боржом
Начало: Я заеду за Вами в место Вашего проживания
«Если Мцхета — первая столица, то пещерный город Уплисцихе — один из первых городов на территории Грузии, возведенный 2 тысячи лет назад»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
244 за всё до 4 чел.
Мартвильский каньон - пещера Прометея
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
16 отзывов
Групповая экскурсия в Мартвильский каньон и пещеру Прометея: природные красоты Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии с экскурсией в Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Тбилиси, улица абано№15
«Пещера Прометея Пещера Прометея, также известная как пещера Кумистави, находится рядом с городком Цхалтубо, в 20 км»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$54 за человека
Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
10 отзывов
Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день
Начало: Площадь Свободы, улица Галактиона Табидзе, д. 1
«Мы побываем в городе Кутаиси и посетим самое красивое местное природное творение — Пещеру Прометея»
Расписание: Ежедневно, 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
$50 за человека
Один день в Грузии. Путешествие в группе
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Древняя Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Древний пещерный город, расположенный в каньоне реки Мтхари»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8727 за человека
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Начало: Метро Авлабари
«Мы приглашаем вас отправиться на 3000 лет назад - в древний пещерный город Уплисцихе, один из первых городов на территории Грузии, высеченный в скале в 12 км»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $180 за всё до 4 чел.
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
🚗 На машине
Групповая
10 часов
203 отзыва
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
Начало: В районе метро Авлабар
«Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
35 за человека
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Этот пещерный город — одно из древнейших поселений Грузии, которое поможет понять ее дохристианскую историю»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от 145 за всё до 6 чел.
Из Тбилиси Каньон Мартвили и пещера Прометея. Церковь Баграта. Кутаиси
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
9 отзывов
Из Тбилиси Каньон Мартвили и пещера Прометея. Церковь Баграта. Кутаиси
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Со мной вы прогуляетесь по каньону Мартвили, узнаете историю пещеры Прометея и заглянете в церковь Баграта»
Расписание: Каждый день в 07:00.
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$50 за человека
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Древние памятники истории и традиционная грузинская архитектура в обрамлении великой природы Кавказа
Начало: По договоренности
«В завершение вы побываете в Кумистави, где перед вами предстанет красочный пещерный мир Колхиды во всей его красе»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
44 отзыва
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
«Гуляя по руинам былого величия, вы узнаете о назначении пещерных залов, увидите культовые языческие сооружения и разберётесь в многослойной истории грузинской земли»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
129 за всё до 4 чел.
В Кутаиси из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
В Кутаиси из Тбилиси
Изучить монастыри столицы древней Колхиды и побывать в пещере Прометея
«Одна из изюминок всего Имеретинского края — это пещеры Кумистави, обнаруженные в конце 20 века»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
«В Грузии сохранились несколько пещерных комплексов, каждый из которых по своему интересен»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
270 за всё до 6 чел.
Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе
🚌 На автобусе
скидка
29%
Групповая
8 часов
25 отзывов
Историческое путешествие: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Начало: В районе площади Мейдан
«Я расскажу тяжелую историю знаменитого пещерного города, связанную с противостоянием христианства и язычества»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
3525 за человека
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Вы побываете в Вардзии, древнем комплексе пещер, высеченном в скале, и в государственной значимости средневековой крепости Рабат, а также посетите родину целебных источников — Боржоми»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день
Побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа
Начало: на площади Свободы
«В течение дня вы успеете исследовать пещерный лабиринт, побывать в древнем каньоне и насладиться видами лазурной реки, бегущей по ущелью»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
10085 за человека
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
Насладиться невероятным видом с горы у монастыря Джвари и исследовать пещерный город
«Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скале»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
155 за всё до 7 чел.
Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе
«Далее нас ждет древний пещерный город Уплисцихе, это архитектурный памятник языческих времён»
Расписание: Среда в 10:00
45 за человека
Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Познакомиться с одним из самых древних и красивых уголков страны - Самцхе-Джавахети
Начало: У места вашего проживания в Тбилиси
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
270 за всё до 6 чел.
Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета
Индивидуальная
9 часов
Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета
Начало: Площадь Пушкина у фонтана
«Собор Светицховели — кафедральный патриарший храм, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии Пещерный город После мы отправимся в Уплисцихе — уникальный город на левом берегу реки Мтквари, высеченный в скале»
Расписание: По средам в 8:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от $145 за всё до 4 чел.
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Групповая
9 часов
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Осознайте значение веры для Грузии и посетите тысячелетний пещерный город язычников»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Индивидуальная
11 часов
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Приглашаем в насыщенное путешествие по западу Грузии, где мы посетим удивительные памятники природы, такие как: Пещеры Прометея и Мартвильский Каньон»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Путешествие из Тбилиси в Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Нескучным маршрутом из столицы Грузии - к морю
«Мы расскажем, в каком году пещера была открыта для посещения и какая её часть доступна для путешественников»
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
300 за всё до 3 чел.
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси
Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея
«Третий объект программы — легендарная карстовая пещера в деревне Кумистави»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
350 за всё до 7 чел.
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
Групповая
12 часов
Зелёный Боржоми, крепость Рабат и пещеры Вардзия
«Продвигаемся вперед в пещеры Вардзия — это не просто высеченные в скале помещения»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Один день в Грузии. Путешествие в группе
    Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить
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    целый день, чтобы увидеть пещерный город и изумительную Мцхету. Не понравился только ресторан, где остановились пообедать. Неоправданно высокие цены, а главное, не ВКУСНО.

  • А
    Алёна
    5 июня 2024
    Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
    Хотелось бы поблагодарить за замечательную экскурсию, в особенности нашего гида Георгия,который отлично владеет материалом и излагает его на нескольких языках
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    доступно и понятно для всех! Все было хорошо спланированно и организованно и прошло с лёгкостью. Очень рекомендую для ярких впечатлений и видов!

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
    Просто шикарно!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант. Нашему гиду пришлось давать информацию на русском и английском языках, так как группа была смешанная. Это не очень удобно. но в целом, все хорошо
    Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант
  • A
    Anastasiia
    4 июня 2024
    Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
    Зура просто прекрасный гид, отлично справился с двуязычной группой, рассказывал очень увлекательно, легко и с юмором, длительный путь прошел незаметно.
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    Водителю отдельная благодарность за аккуратное вождение. Остановки организованы грамотно - не было возможности сильно устать от дороги. Сначала посетили крепость Рабати (где сошлись разные культуры, непривычного вида для Грузии), после пещерный город Вардзия (впечатляет масштабом и реализацией), на обратном пути заехали в парк Боржоми (частично на реконструкции, но погулять было приятно).

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую.
    Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. РекомендуюИнтересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. РекомендуюИнтересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую
  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто потрясающие) Мы увидели и
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    потрогали черепах, посмотрели множество птиц, ящериц, полазели по горам) Посмотрели озера, границу с Арменией, Монаха живущего в одиночестве в скалах,побывали на винзаводе, продугустировали вино и коньяк, закупились им) вообщем я поездкой очень доволен, советую)

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  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
    Экскурсия очень понравилась! Левaн отличный, опытный, заботливый экскурсовод. На протяжении всего путешествия мы с группой стали как семья. Рекомендую этот маршрут с этим человеком если Вы хотите узнать много новой и интересной информации.
  • М
    Марианна
    2 июня 2024
    Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
    Увлекательное путешествии в историю Грузии. Все было очень интересно. Особенно понравился монастырь Джвари и великолепные виды, которые открываются с высоты!
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Хороший тур. Гид был познавательный. Рассказывал много интересных фактов. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
  2. Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
  3. Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
  4. Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
  5. Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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