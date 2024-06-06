🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 55% скидка Групповая 10 часов 120 отзывов День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом Начало: На площади Свободы «Пройдёте по извилистым дорожкам пещерного города Уплисцихе и посетите дом-музей Сталина в Гори» Расписание: ежедневно в 09:10 60 € 27 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Групповая 13 часов 21 отзыв Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами Начало: в районе Серных бань «И познакомитесь с историей пещерного монастыря 12-13 веков» Расписание: ежедневно в 07:00 50 € 40 за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 66 отзывов Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри Начало: На площади Европы в Тбилиси «Вы побываете в двух удивительных пещерных обителях, где монахи ведут свою уединённую жизнь с 6 века до наших дней, — в монастыре Давида-Гареджи и монастыре Иоанна Крестителя» Расписание: ежедневно в 08:30 € 64 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 23 отзыва Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул... «Дополнительные расходы:— Входные билеты в пещерный город-музей Уплисцихе (20» € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 54 отзыва Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость Начало: Место Вашего проживания «Эта пещерная крепость — монастырь, построенный недалеко от Тбилиси в XII веке» от € 275 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 112 отзывов Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас Начало: По месту указания путешесвенника «Языческое прошлое в пещерах Уплисцихе» € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 75 отзывов По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов Начало: У вашего отеля в пределах Старого города «В конце нашего путешествия доберемся до древнего пещерного города, одного из первых на территории Грузии» от 221 € 199 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 44% скидка Групповая 9 часов 38 отзывов Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас Начало: Перед оперным театром «У вас будет свободное время, чтобы прогуляться, пофотографироваться и узнать богатую историю пещер, возникших на этом месте ещё до нашей эры» Расписание: ежедневно в 09:15 34 € 19 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 7 часов 6 отзывов Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу Начало: На площади Свободы «А также посетить пещерный храм Натлисмцемели» Расписание: ежедневно в 10:00 € 70 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Боржоми. Путешествие к источнику здоровья Увидеть древние монастыри, побродить по пещерному городу и попробовать знаменитую минералку «Кроме того, мы заедем в пещерный город, которому уже более 3000 лет» € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 11 отзывов Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе Посетить духовный центр страны, изучить пещерный город и попробовать настоящий Боржом Начало: Я заеду за Вами в место Вашего проживания «Если Мцхета — первая столица, то пещерный город Уплисцихе — один из первых городов на территории Грузии, возведенный 2 тысячи лет назад» € 244 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 16 отзывов Групповая экскурсия в Мартвильский каньон и пещеру Прометея: природные красоты Грузии Погрузитесь в мир природных чудес Грузии с экскурсией в Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Вас ждут незабываемые впечатления Начало: Тбилиси, улица абано№15 «Пещера Прометея Пещера Прометея, также известная как пещера Кумистави, находится рядом с городком Цхалтубо, в 20 км» Расписание: Ежедневно в 07:00 $ 54 за человека

🚌 На автобусе Групповая 16 часов 10 отзывов Каньон Мартвили и безумно красивая Пещера Прометея за один день Начало: Площадь Свободы, улица Галактиона Табидзе, д. 1 «Мы побываем в городе Кутаиси и посетим самое красивое местное природное творение — Пещеру Прометея» Расписание: Ежедневно, 07:00 $ 50 за человека

🚌 На автобусе 69% скидка Групповая 10 часов 8 отзывов Один день в Грузии. Путешествие в группе Древняя Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе Начало: На ул. Ованеса Туманяна «Древний пещерный город, расположенный в каньоне реки Мтхари» Расписание: ежедневно в 09:00 87 € 27 за человека

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Пещерный город Уплисцихе и Гори Начало: Метро Авлабари «Мы приглашаем вас отправиться на 3000 лет назад - в древний пещерный город Уплисцихе, один из первых городов на территории Грузии, высеченный в скале в 12 км» Расписание: ежедневно в 10:00 от $ 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Групповая 10 часов 203 отзыва Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии Начало: В районе метро Авлабар «Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах» Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00 € 35 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы «Этот пещерный город — одно из древнейших поселений Грузии, которое поможет понять ее дохристианскую историю» от € 145 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 9 отзывов Из Тбилиси Каньон Мартвили и пещера Прометея. Церковь Баграта. Кутаиси Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3 «Со мной вы прогуляетесь по каньону Мартвили, узнаете историю пещеры Прометея и заглянете в церковь Баграта» Расписание: Каждый день в 07:00. $ 50 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 13 отзывов Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду Древние памятники истории и традиционная грузинская архитектура в обрамлении великой природы Кавказа Начало: По договоренности «В завершение вы побываете в Кумистави, где перед вами предстанет красочный пещерный мир Колхиды во всей его красе» € 186 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 44 отзыва Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина Начало: у места вашего проживания «Гуляя по руинам былого величия, вы узнаете о назначении пещерных залов, увидите культовые языческие сооружения и разберётесь в многослойной истории грузинской земли» € 129 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 11 отзывов В Кутаиси из Тбилиси Изучить монастыри столицы древней Колхиды и побывать в пещере Прометея «Одна из изюминок всего Имеретинского края — это пещеры Кумистави, обнаруженные в конце 20 века» € 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Уплисцихе - путешествие в бронзовый век Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли «В Грузии сохранились несколько пещерных комплексов, каждый из которых по своему интересен» € 270 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 29% скидка Групповая 8 часов 25 отзывов Историческое путешествие: Мцхета, Гори, Уплисцихе Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места Начало: В районе площади Мейдан «Я расскажу тяжелую историю знаменитого пещерного города, связанную с противостоянием христианства и язычества» Расписание: ежедневно в 08:45 35 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) «Вы побываете в Вардзии, древнем комплексе пещер, высеченном в скале, и в государственной значимости средневековой крепости Рабат, а также посетите родину целебных источников — Боржоми» Расписание: В соответствии с Календарем $ 250 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 15% скидка Мини-группа 13 часов 10 отзывов Групповой автобусный тур: каньон Мартвили и пещера Прометея за 1 день Побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа Начало: на площади Свободы «В течение дня вы успеете исследовать пещерный лабиринт, побывать в древнем каньоне и насладиться видами лазурной реки, бегущей по ущелью» Расписание: ежедневно в 07:00 100 € 85 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня Насладиться невероятным видом с горы у монастыря Джвари и исследовать пещерный город «Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скале» € 155 за всё до 7 чел.

Групповая 10 часов 7 отзывов Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе «Далее нас ждет древний пещерный город Уплисцихе, это архитектурный памятник языческих времён» Расписание: Среда в 10:00 € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия Познакомиться с одним из самых древних и красивых уголков страны - Самцхе-Джавахети Начало: У места вашего проживания в Тбилиси € 270 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 9 часов Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета Начало: Площадь Пушкина у фонтана «Собор Светицховели — кафедральный патриарший храм, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии Пещерный город После мы отправимся в Уплисцихе — уникальный город на левом берегу реки Мтквари, высеченный в скале» Расписание: По средам в 8:30 от $ 145 за всё до 4 чел.

Групповая 9 часов В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3 «Осознайте значение веры для Грузии и посетите тысячелетний пещерный город язычников» Расписание: Каждый день в 09:00 $ 25 за человека

Индивидуальная 11 часов Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) «Приглашаем в насыщенное путешествие по западу Грузии, где мы посетим удивительные памятники природы, такие как: Пещеры Прометея и Мартвильский Каньон» Расписание: В соответствии с Календарем $ 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Путешествие из Тбилиси в Батуми Нескучным маршрутом из столицы Грузии - к морю «Мы расскажем, в каком году пещера была открыта для посещения и какая её часть доступна для путешественников» € 300 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Тбилиси Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея «Третий объект программы — легендарная карстовая пещера в деревне Кумистави» € 350 за всё до 7 чел.