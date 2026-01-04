27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тбилиси-Мцхета: две древние легенды

Насыщенная экскурсия по двум столицам Грузии
Я покажу вам самое сердце Тбилиси — гуляя по старым колоритным улочкам, вы проследите историю города со времен основания до наших дней, узнаете о прошлом быте тбилисцев, увидите самые яркие и интересные памятники архитектуры.

А в городе Мцхета познакомитесь со святынями духовной столицы Грузии и получите удовольствие от живописных видов, ставших визитной карточкой нашей страны.
5
75 отзывов
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды

Описание экскурсии

Тбилиси

Серные бани — к истокам Тбилиси

Мы начнем знакомство с городом в районе серных бань, в том самом месте, с которого началась история грузинской столицы. Я расскажу вам о легенде, связанной с царем Вахтангом и основанием города, а также о самих банях, которые всегда пользовались популярностью у тбилисцев. Они обсуждали тут последние новости, устраивали застолья, а местные свахи даже проводили смотрины. Кроме того, на горячие источники приезжали многие знаменитые люди — Пушкин, Дюма-отец, а из недавних гостей — Стинг.

От водопада — к старейшей площади города

Затем мы пройдем вдоль ущелья Легвтахеви, которое стало излюбленным местом всех гостей города после расчистки в 2012 г. Здесь вы увидите редчайшее явление — водопад в центре города. Перейдём на другую сторону ущелья, поднимемся по винтовой лестнице и пройдем по красивым улочкам к самой старой площади города — Мейдану. Именно здесь читал свои стихи известный армянский поэт Саят-Нова, а неподалеку торговал молоком знаменитый художник Нико Пиросмани.

Бывшие ремесленные ряды и караван-сарай

Далее мы перейдём в квартал улицы Шардена, здесь когда-то находились ряды ремесленников, и каждая улица носит свое название: Ватные ряды, Железные ряды и Темные ряды (ныне ул. им. Жана Шардени). По пути вы увидите караван-сарай, в котором принимали наследника российского престола — Александра Второго. А на Сионской улице вас будет ждать статуя «Тамада», увеличенная копия древнейшей статуэтки, найденной в Ванском городище.

История храма Сиони

Мы подойдем к храму Сиони, возле которого я расскажу о его непростой судьбе, о многократных разрушениях во время набегов и восстановительных работах, а также о главной святыне храма — кресте святой Нино. Кроме того, поговорим об Александре Грибоедове, который венчался в этой церкве с княжной Нино Чавчавадзе. Напротив Сиони вы увидите колокольню 1812 г., подаренную городу императором Александром Вторым.

Торговые ряды, старинные церкви и мост Мира

На прогулке вы также увидите здания бывших караван-сараев, где раньше находились торговые точки, гостиничные номера и склады. Заглянув в магазин ковров, вы словно перенесетесь на пару веков назад и сможете представить, какими были торговые лавки раньше. Вы прогуляетесь по современному символу города — мосту Мира, увидите старейшую святыню Тбилиси — храм Анчисхати 6 века. И сфотографируетесь у самой необычной башни с часами у театра марионеток.

Мцхета

Святыни первой столицы Грузии

Затем мы отправимся в Мцхету — первую столицу и одновременно один из самых древних городов Грузии. Здесь находится много святынь, одна из которых — храм Светицховели, главный храм Грузии. Именно под ним покоится хитон Иисуса Христа. Внутри вы увидите и другие реликвии храма: сень животворящего столба, мощи Андрея первозванного, деревянный крест, куда вставлена частица истинного креста, на котором был распят Иисус. Также сможете увидеть могильные плиты царей и многое другое.

Монастырь Джвари и местная кулинария

Прогулявшись по красивым маленьким улочкам и попробовав местные сладости и вино, вы отправитесь к монастырю Джвари. Обитель находилась на месте первого креста, установленного святой Нино, благодаря которой Грузия приняла православие в 4 веке. Именно этот монастырь упоминался М. Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри». Отсюда же вам откроется замечательный вид на слияние двух рек Куры и Арагви, давно ставший одной из традиционных «открыток» Грузии.

Организационные детали

  • Экскурсию провожу или я или один из гидов нашей команды
  • Стоимость экскурсии для групп выше указанного количества — дополнительно €50 с чел.
  • Еда, сувениры в стоимость экскурсии не входят
  • Продолжительность экскурсии от 4,5 до 5,5 часов (зависит от темпа группы, времени на шоппинг и ситуации на дороге)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1731 туриста
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Я член Ассоциации гидов Грузии, провожу авторские туры по нашей прекрасной стране. Грузия
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— словно родной дом, где вас ждёт тёплый приём! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, покажу самые красивые виды и потаённые уголки. Подскажу, где делать незабываемые фото на память. Вам будет приятно вернуться домой и, рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
5
3
1
2
1
M
Спасибо! Отличный гид Сергей, рассказывал относительно кратко, сжато и по делу, как мы и просили. При этом подробно отвечал на любой возникший вопрос. Очень глубоко знает историю, с большой любовью рассказывает про Грузию и Тбилиси в частности. После его экскурсии хочется дальше изучать культуру региона и возвращаться сюда. Подсказал по магазинам, ресторанам, детским паркам.
Спасибо! Отличный гид Сергей, рассказывал относительно кратко, сжато и по делу, как мы и просили. При
Спасибо! Отличный гид Сергей, рассказывал относительно кратко, сжато и по делу, как мы и просили. При
Спасибо! Отличный гид Сергей, рассказывал относительно кратко, сжато и по делу, как мы и просили. При
Спасибо! Отличный гид Сергей, рассказывал относительно кратко, сжато и по делу, как мы и просили. При
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В
Экскурсию для нас проводила экскурсовод Диана. Отличная организация, учла все пожелания. Диана очень интересно рассказывала и про историю, и про современную Грузию, экскурсия насыщенная и при этом совсем не утомительная. Узнали много информации, посмотрели красивые виды, вкусно перекусили по дороге. Всем рекомендую.
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Т
Диана провела нашей компании отличную экскурсию по двум городам, рассказ был не перегружен сухими фактами, но при этом мы получили общее представление про города и страну, сам тур был выстроен
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удобно, после экскурсии мы не чувствовали себя измотанными. Диана очень приятный собеседник, время с ней прошло комфортно и позитивно, она всегда готова ответить на вопросы по теме и не очень, могу смело рекомендовать данную экскурсию с Дианой, спасибо Вам!

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В
Отличная экскурсия! Диана - грамотный, образованный гид и очень приятный человек. Спасибо ей за чудесный день.
Отличная экскурсия! Диана - грамотный, образованный гид и очень приятный человек. Спасибо ей за чудесный день.
Отличная экскурсия! Диана - грамотный, образованный гид и очень приятный человек. Спасибо ей за чудесный день.
Отличная экскурсия! Диана - грамотный, образованный гид и очень приятный человек. Спасибо ей за чудесный день.
Отличная экскурсия! Диана - грамотный, образованный гид и очень приятный человек. Спасибо ей за чудесный день.
Отличная экскурсия! Диана - грамотный, образованный гид и очень приятный человек. Спасибо ей за чудесный день.
Отличная экскурсия! Диана - грамотный, образованный гид и очень приятный человек. Спасибо ей за чудесный день.
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П
Отлично организованная экскурсия, все структурированно. Диана прекрасно провела экскурсию, показала много интересных мест, в том числе и местных ресторанов.
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И
Очень понравилась экскурсия, посмотрели все самые интересные места Тбилиси, особенно запомнились истории про улочки старого города, легенды и театр Габриадзе. Останавливались для фотографий, когда нужно.

Также нам посоветовали хорошие рестораны, что очень радует😀

Нас покорили живописные места Мцхеты, где открываются невообразимые виды, также мы встретились с горными собаками и лошадьми☺️

Видно, что экскурсоводу нравится город и хочется делится фактами о нём с туристами!
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