27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тбилиси-Мцхета: две древние легенды

Насыщенная экскурсия по двум столицам Грузии

Диана
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Диана – ваш гид
Я покажу вам самое сердце Тбилиси — гуляя по старым колоритным улочкам, вы проследите историю города со времен основания до наших дней, узнаете о прошлом быте тбилисцев, увидите самые яркие и интересные памятники архитектуры.

А в городе Мцхета познакомитесь со святынями духовной столицы Грузии и получите удовольствие от живописных видов, ставших визитной карточкой нашей страны.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии27 отзывов
4.85
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды

Что вас ожидает

Тбилиси

Серные бани — к истокам Тбилиси
Мы начнем знакомство с городом в районе серных бань, в том самом месте, с которого началась история грузинской столицы. Я расскажу вам о легенде, связанной с царем Вахтангом и основанием города, а также о самих банях, которые всегда пользовались популярностью у тбилисцев. Они обсуждали тут последние новости, устраивали застолья, а местные свахи даже проводили смотрины. Кроме того, на горячие источники приезжали многие знаменитые люди — Пушкин, Дюма отец, а из недавних гостей — Стинг.

От водопада — к старейшей площади города
Затем мы пройдем вдоль ущелья Легвтахеви, которое стало излюбленным местом всех гостей города после расчистки в 2012 году. Здесь вы увидите редчайшее явление — водопад в центре города. Перейдя на другую сторону ущелья, поднимемся по винтовой лестнице и пройдем по красивым улочкам к самой старой площади города — Мейдану. Именно здесь читал свои стихи известный армянский поэт Саят-Нова, а неподалеку торговал молоком знаменитый художник Нико Пиросмани.

Бывшие ремесленные ряды и караван-сарай
Далее мы перейдем в квартал улицы Шардена, здесь когда-то находились ряды ремесленников, и каждая улица носит свое название: Ватные ряды, Железные ряды и Темные ряды (ныне ул. им. Жана Шардени). По пути вы увидите караван-сарай, в котором принимали наследника Российского престола — Александра II. А на Сионской улице вас будет ждать статуя «Тамада», увеличенная копия древнейшей статуэтки, найденной в Ванском городище.

История храма Сиони
Спускаясь ниже по улице, мы подойдем к храму Сиони, возле которого я расскажу вам о его непростой судьбе, о многократных разрушениях во время набегов и восстановительных работах, а также о главной святыне храма — кресте святой Нино. Кроме того, поговорим об Александре Грибоедове, который венчался в этой церкве с княжной Нино Чавчавадзе. Напротив Сиони вы увидите колокольню 1812 г., подаренную городу императором Александром II.

Торговые ряды, старинные церкви и мост Мира
На прогулке вы также встретите заброшенное здание караван-сарая Ходжапарукова, где раньше находились торговые точки, гостиничные номера и склады. Заглянув в магазин ковров, вы словно перенесетесь на пару веков назад и сможете представить, какими были торговые лавки раньше. По пути вы увидите здание патриархата, в котором разместился женский монастырь Пресвятой Богоматери, и церковь Святого Георгия Кари. Возле башни Резо Габриадзе вы осмотрите театр марионеток и его знаменитое кафе по назвнием «Не горюй!». Затем на автомобиле поедем в Метехский храм, где вам предстоит услышать историю Шушаник — первой христианской мученицы в Грузии. В завершении экскурсии по Тбилиси вы прогуляетесь по современному символу города — мосту Мира.

Грузинская кухня
После прогулки по Тбилиси можно будет зайти пообедать в Маспиндзело — любимое заведение не только путешественников, но и местных жителей: здесь подают самые вкусные хинкали, кебаб и шалык, а их хачапури — это отдельная песня!) Этот пункт можно заменить на обед в городе Мцхета.

Мцхета

Святыни первой столицы Грузии
Затем мы отправимся в Мцхету — первую столицу и одновременно один из самых древних городов Грузии. Здесь находится много святынь, одна из которых храм Светицховели — главный храм Грузии, именно под ним покоится хитон Иисуса Христа. Внутри вы увидите и другие реликвии храма: сень животворящего столба, мощи Андрея первозванного, деревянный крест, куда вставлена частица истинного креста, на котором был распят Иисус. Посмотрите на необычную древнюю фреску, которую любят уфологи, увидите могильные плиты царей и многое другое.

Монастырь Джвари и местная кулинария
Прогулявшись по красивым маленьким улочкам и попробовав местные сладости и вино, вы отправитесь к монастырю Джвари. Обитель была на месте первого креста, установленного святой Нино, благодаря которой Грузия приняла православие в 4 веке. Именно этот монастырь упоминался М.Ю.Лермонтовым в поэме «Мцыри». Отсюда же вам откроется замечательный вид на слияние двух рек Куры и Арагви, давно ставший одной из традиционных «открыток» Грузии.

Организационные детали

  • Дети до 9 лет едут бесплатно , а с 10 до 15 лет – 50% скидка.
  • Стоимость экскурсии для групп от 3х человек — плюс 30 евро с каждого участника.
  • Экскурсию можно продолжить, добавив в программу посещение пещерного города Уплисцихе (в этом случае стоимость экскурсии для 1-2 участников — 120 евро, от 3х человек — плюс 30 евро с каждого участника).
  • Дегустации, входные билеты и сувениры в стоимость экскурсии не входят.
  • Если у вас будет с собой фотоаппарат, то услуги хорошего фотографа для вас бесплатно
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Диана
Диана
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, мне 36 лет и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Являюсь сертифицированным гидом и уже несколько лет провожу экскурсии по Грузии. Здесь всегда вас ждет теплый прием! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, также при желании предоставлю услуги профессионального фотографа. Вам будет приятно вернуться домой, и рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Великолепный гид Диана,любящая и знающая свою Грузию и Тбилиси ,за один день смогла влюбить и нас в свой город. Огромное спасибо от нашей группы друзей.
19 сентября 2019
Огромное спасибо Диане! Экскурсия прошла как будто в дружеской прогулке. Замечательный маршрут и прекрасные знания истории Грузии.
Victoria
13 августа 2019
Приятная и интересная поездка в сопровождении Дианы на комфортном автомобиле. Незабываемые впечатления! Сами бы не добрались до таких красивых мест. Очень понравилось. Следующий раз возьмём ВСЕ экскурсии Дианы
18 июня 2019
Экскурсия очень понравилась. Для тех , кто впервые в Тбилиси однозначно рекомендую. Диана хороший рассказчик, маршрут продуман. Мцхета прекрасна, там небольшой рынок, можно купить сувениры и вино. Тбилиси - тоже очень много интересного.
16 июня 2019
Маршрут был удобным, локации интересные. Диана -очень приятный, знающий и доброжелательный гид. Наши пожелания учитывались. Экскурсия в целом очень понравилась.
13 мая 2019
Диана, спасибо большое за проведенную экскурсию.
Все прошло на высшем уровне. Потрясающее гостеприимство и радушие.
Тбилиси в этот раз открылся совсем с другой стороны))
14 апреля 2019
Большое спасибо Диане за экскурсию! Бронировали родителям в первый день в Тбилиси как знакомство с двумя городами. Отличный маршрут, интересный рассказ гида. Диана встретила прямо около аппартаментов, что очень большой плюс. Погуляли по Тбилиси, а потом на машине поехали в Мцхету. Все было, как заявлено в описании. Еще раз большое Диане спасибо за экскурсию для наших мам!))
25 марта 2019
Экскурсия очень понравилась. Гид Диана компетентна. Рассказывала интересно, читала стихи поэтов,которые побывали в этих местах. Узнали много интересных фактов. Отвечала на вопросы. Дала много дельных советов по дальнейшему прибыванию в Грузии. Спасибо большое за экскурсию. Если ещё будем в Грузии, обратимся только к ней.
19 марта 2019
Очень удобный формат экскурсии - действительно две столицы Грузии за один день. Вполне хватает времени все увидеть и не "перегрузиться" впечатлениями.
Диана очень интересно рассказывает, дает время и на самостоятельный осмотр.
Отдельное спасибо за совет по ресторанам - Тбилисские хинкали запомнятся надолго...
Очень понравилось.
29 ноября 2018
Спасибо большое Диане и ее мужу за великолепную экскурсию! Все было познавательно, очень интересно и комфортно!
Ещё 17 отзывов

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Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

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