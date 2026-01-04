27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я покажу вам самое сердце Тбилиси — гуляя по старым колоритным улочкам, вы проследите историю города со времен основания до наших дней, узнаете о прошлом быте тбилисцев, увидите самые яркие и интересные памятники архитектуры. А в городе Мцхета познакомитесь со святынями духовной столицы Грузии и получите удовольствие от живописных видов, ставших визитной карточкой нашей страны.

Описание экскурсии

Тбилиси

Серные бани — к истокам Тбилиси

Мы начнем знакомство с городом в районе серных бань, в том самом месте, с которого началась история грузинской столицы. Я расскажу вам о легенде, связанной с царем Вахтангом и основанием города, а также о самих банях, которые всегда пользовались популярностью у тбилисцев. Они обсуждали тут последние новости, устраивали застолья, а местные свахи даже проводили смотрины. Кроме того, на горячие источники приезжали многие знаменитые люди — Пушкин, Дюма-отец, а из недавних гостей — Стинг.

От водопада — к старейшей площади города

Затем мы пройдем вдоль ущелья Легвтахеви, которое стало излюбленным местом всех гостей города после расчистки в 2012 г. Здесь вы увидите редчайшее явление — водопад в центре города. Перейдём на другую сторону ущелья, поднимемся по винтовой лестнице и пройдем по красивым улочкам к самой старой площади города — Мейдану. Именно здесь читал свои стихи известный армянский поэт Саят-Нова, а неподалеку торговал молоком знаменитый художник Нико Пиросмани.

Бывшие ремесленные ряды и караван-сарай

Далее мы перейдём в квартал улицы Шардена, здесь когда-то находились ряды ремесленников, и каждая улица носит свое название: Ватные ряды, Железные ряды и Темные ряды (ныне ул. им. Жана Шардени). По пути вы увидите караван-сарай, в котором принимали наследника российского престола — Александра Второго. А на Сионской улице вас будет ждать статуя «Тамада», увеличенная копия древнейшей статуэтки, найденной в Ванском городище.

История храма Сиони

Мы подойдем к храму Сиони, возле которого я расскажу о его непростой судьбе, о многократных разрушениях во время набегов и восстановительных работах, а также о главной святыне храма — кресте святой Нино. Кроме того, поговорим об Александре Грибоедове, который венчался в этой церкве с княжной Нино Чавчавадзе. Напротив Сиони вы увидите колокольню 1812 г., подаренную городу императором Александром Вторым.

Торговые ряды, старинные церкви и мост Мира

На прогулке вы также увидите здания бывших караван-сараев, где раньше находились торговые точки, гостиничные номера и склады. Заглянув в магазин ковров, вы словно перенесетесь на пару веков назад и сможете представить, какими были торговые лавки раньше. Вы прогуляетесь по современному символу города — мосту Мира, увидите старейшую святыню Тбилиси — храм Анчисхати 6 века. И сфотографируетесь у самой необычной башни с часами у театра марионеток.

Мцхета

Святыни первой столицы Грузии

Затем мы отправимся в Мцхету — первую столицу и одновременно один из самых древних городов Грузии. Здесь находится много святынь, одна из которых — храм Светицховели, главный храм Грузии. Именно под ним покоится хитон Иисуса Христа. Внутри вы увидите и другие реликвии храма: сень животворящего столба, мощи Андрея первозванного, деревянный крест, куда вставлена частица истинного креста, на котором был распят Иисус. Также сможете увидеть могильные плиты царей и многое другое.

Монастырь Джвари и местная кулинария

Прогулявшись по красивым маленьким улочкам и попробовав местные сладости и вино, вы отправитесь к монастырю Джвари. Обитель находилась на месте первого креста, установленного святой Нино, благодаря которой Грузия приняла православие в 4 веке. Именно этот монастырь упоминался М. Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри». Отсюда же вам откроется замечательный вид на слияние двух рек Куры и Арагви, давно ставший одной из традиционных «открыток» Грузии.

Организационные детали