27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тбилиси

Серные бани — к истокам Тбилиси

Мы начнем знакомство с городом в районе серных бань, в том самом месте, с которого началась история грузинской столицы. Я расскажу вам о легенде, связанной с царем Вахтангом и основанием города, а также о самих банях, которые всегда пользовались популярностью у тбилисцев. Они обсуждали тут последние новости, устраивали застолья, а местные свахи даже проводили смотрины. Кроме того, на горячие источники приезжали многие знаменитые люди — Пушкин, Дюма отец, а из недавних гостей — Стинг.

От водопада — к старейшей площади города

Затем мы пройдем вдоль ущелья Легвтахеви, которое стало излюбленным местом всех гостей города после расчистки в 2012 году. Здесь вы увидите редчайшее явление — водопад в центре города. Перейдя на другую сторону ущелья, поднимемся по винтовой лестнице и пройдем по красивым улочкам к самой старой площади города — Мейдану. Именно здесь читал свои стихи известный армянский поэт Саят-Нова, а неподалеку торговал молоком знаменитый художник Нико Пиросмани.

Бывшие ремесленные ряды и караван-сарай

Далее мы перейдем в квартал улицы Шардена, здесь когда-то находились ряды ремесленников, и каждая улица носит свое название: Ватные ряды, Железные ряды и Темные ряды (ныне ул. им. Жана Шардени). По пути вы увидите караван-сарай, в котором принимали наследника Российского престола — Александра II. А на Сионской улице вас будет ждать статуя «Тамада», увеличенная копия древнейшей статуэтки, найденной в Ванском городище.

История храма Сиони

Спускаясь ниже по улице, мы подойдем к храму Сиони, возле которого я расскажу вам о его непростой судьбе, о многократных разрушениях во время набегов и восстановительных работах, а также о главной святыне храма — кресте святой Нино. Кроме того, поговорим об Александре Грибоедове, который венчался в этой церкве с княжной Нино Чавчавадзе. Напротив Сиони вы увидите колокольню 1812 г., подаренную городу императором Александром II.

Торговые ряды, старинные церкви и мост Мира

На прогулке вы также встретите заброшенное здание караван-сарая Ходжапарукова, где раньше находились торговые точки, гостиничные номера и склады. Заглянув в магазин ковров, вы словно перенесетесь на пару веков назад и сможете представить, какими были торговые лавки раньше. По пути вы увидите здание патриархата, в котором разместился женский монастырь Пресвятой Богоматери, и церковь Святого Георгия Кари. Возле башни Резо Габриадзе вы осмотрите театр марионеток и его знаменитое кафе по назвнием «Не горюй!». Затем на автомобиле поедем в Метехский храм, где вам предстоит услышать историю Шушаник — первой христианской мученицы в Грузии. В завершении экскурсии по Тбилиси вы прогуляетесь по современному символу города — мосту Мира.

Грузинская кухня

После прогулки по Тбилиси можно будет зайти пообедать в Маспиндзело — любимое заведение не только путешественников, но и местных жителей: здесь подают самые вкусные хинкали, кебаб и шалык, а их хачапури — это отдельная песня!) Этот пункт можно заменить на обед в городе Мцхета.

Мцхета

Святыни первой столицы Грузии

Затем мы отправимся в Мцхету — первую столицу и одновременно один из самых древних городов Грузии. Здесь находится много святынь, одна из которых храм Светицховели — главный храм Грузии, именно под ним покоится хитон Иисуса Христа. Внутри вы увидите и другие реликвии храма: сень животворящего столба, мощи Андрея первозванного, деревянный крест, куда вставлена частица истинного креста, на котором был распят Иисус. Посмотрите на необычную древнюю фреску, которую любят уфологи, увидите могильные плиты царей и многое другое.

Монастырь Джвари и местная кулинария

Прогулявшись по красивым маленьким улочкам и попробовав местные сладости и вино, вы отправитесь к монастырю Джвари. Обитель была на месте первого креста, установленного святой Нино, благодаря которой Грузия приняла православие в 4 веке. Именно этот монастырь упоминался М.Ю.Лермонтовым в поэме «Мцыри». Отсюда же вам откроется замечательный вид на слияние двух рек Куры и Арагви, давно ставший одной из традиционных «открыток» Грузии.