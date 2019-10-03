5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем

Познакомиться с главными достопримечательностями двух знаковых городов Грузии

Giorgi
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Giorgi – ваш гид
Следуя хронологии событий, вы сначала посетите древнюю столицу, сердце и душу страны, где христианство стало государственной религией на нашей земле.

Без Мцхеты невозможно себе представить Грузию — в этом вы убедитесь, когда я познакомлю вас с историей древних памятников Джвари, Светицховели и Шиомгвиме.

А во второй части экскурсии вам предстоит прогуляться по знаковым местам Тбилиси и в завершении оценить красоту города в вечерней иллюминации с горы Мтацминда.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем

Что вас ожидает

Первая столица и сердце Грузии — Мцхета
Каждый, кто приезжает в Мцхету, вспоминает знаменитые строки из поэмы Лермонтова: «Там, где, сливаяся, шумят…». Дивные пейзажи и атмосфера древности неизменно настраивает на поэтический лад. Возле первого в Грузии памятника Всемирного наследия — монастыря Джвари — поговорим о просветительской деятельности Святой Нино. Затем вы осмотрите храм Светицховели, который на протяжении тысячелетия оставался главным собором страны. В монастыре Шиомгвиме увидите архитектурный комплекс VI-XIX веков, где я расскажу об одном из тринадцати Ассирийских отцов, прибывших в Иберию проповедовать христианство. А после посещения святынь Мцхеты с радостью посоветую, где попробовать отличную чурчхелу, домашнее вино и чачу.

Тбилиси на автомобиле и пешком!
От древней столицы вы переедете в современную, где первым делом познакомитесь с третьей по величине православной церковью в мире — кафедральным собором Святой Троицы. На территории комплекса вы сможете продегустировать знаменитый грузинский лимонад «Лагидзе». Затем прогуляетесь по главному проспекту, названному в честь средневекового грузинского поэта, создавшего поэму «Витязь в тигровой шкуре», — Руставели. В Старом Тбилиси посетите символичный Мост Мира, соединяющий прошлое и современность, крепость Нарикала, Инжирное ущелье и Абанотубани, знаменитый квартал серных бань, где я расскажу о происхождении города и его первых шагах в истории. А вечером на машине подниметесь в парк на горе Мтацминда, с которого вам откроется чудесный вид на всю столицу в вечерней подсветке. Обратно, по желанию, вы сможете спуститься на фуникулере.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Тбилиси и привезу обратно.
  • В стоимость включены транспортные расходы (комфортабельный автомобиль Honda Insight) и Wi-Fi.
  • Дополнительные расходы: на месте отдельно оплачиваются билеты на канатную дорогу, фуникулёр и т.д.
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Giorgi
Giorgi
Здравствуйте, меня зовут Георгий. Уже третий год провожу экскурсии по Грузии. Первыми моими туристами были гости моего друга. После поездки все остались довольны, и вот — я понял, что это работа для меня. Мне очень интересно знакомиться с новыми людьми, показывать им нашу страну, рассказывать о традициях и узнавать больше о других. Всегда стараюсь улучшать свои знания, поэтому учусь на гида. Итак — добро пожаловать в Грузию :)
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 октября 2019
Всем, привет!!!! Хочу поделиться своими впечатлениями о экскурсии по Мцхета-Тбилиси с гидом Георгием. Я много путешествую и часто пользуюсь услугами местных гидов, поэтому мне есть с чем сравнивать. Могу сказать, что Георгий просто лучший!!! За время нашей экскурсии, мы не просто получили представление о Грузии, её нравах и традициях, но и зарядились энергией и полностью погрузились в атмосферу грузинского гостеприимства, веселья и дружелюбия!!! Экскурсия прошла на одном дыхании, при этом Георгий часто привносил неожиданные приятные сюрпризы в её проведение! Так же, по окончании экскурсии, Георг ответил на все наши вопросы, помог советами на время всего пребывания в Грузии!
Георги!!! Спасибо тебе за доброту и гостеприимство!!! Рад, что теперь у нас в Грузии есть не просто человек, готовый дать совет или помочь в разных вопросах, а настоящий Друг!!!
Удачи тебе и до скорого!!!!!
Сергей
9 июня 2019
Экскурсия очень содержательная, интересная. Огромное спасибо Георгию, мы впервые в Грузии и благодаря нашему экскурсоводу узнали много о этой стране, её истории и настоящем.
Решили поехать с Георгием в Кахетию.
Всем рекомендую Георгия как интересного и многознающего собеседника.
Наталья
6 мая 2019
Георгий, от души спасибо!!
Не смотря на проливной дождь в течение всего дня, Вы смогли сделать экскурсию интересной, познавательной и очень уютной.
Так как мы прилетели на очень короткий срок, была необходима экскурсия по двум городам в один день. И мы успели всё!! Узнать историю страны, бывшей и нынешней столиц, прочувствовать культуру и гостеприимство, и наесться самых вкусных хинкалей за всю нашу поездку)
Спасибо ещё раз! Мы обязательно вернёмся!
10 января 2019
Георгий не просто экскурсовод, а проводник в жизнь Грузии. Культурный, интеллигентный, порядочный и дружелюбный, он восхитил всю нашу семью в эти новогодние каникулы. Аккуратная машина, всегда с конфетами, бутылочками воды - кажется, такие мелочи, но, как говорится, дьявол в деталях. Обычно мы путешествуем сами и предвзято относимся к туристическим экскурсиям, но это совсем другой случай. Путешествовали вместе в Кахетию и Мцхету - пожалели только, что у Георгия не было еще экскурсий. Я сидела на заднем сидении, наслаждалась видами и думала: какое счастье, что голова ни о чем не болит, что обо всем с такой точностью подумали за тебя. В общем, если вам нужен приятный компаньон в поездке по Грузии, который ненавязчиво откроет вам двери этой сказочной страны, если вы цените четкость и душевность, то это к Георгию. Я бы хотела пожелать вам, наш дорогой грузинский друг, чтобы у вас были такие же культурные и приятные путешественники, как вы.
31 октября 2018
Экскурсия очень содержательная и познавательная. Огромное спасибо нашему гиду Георгио, который глубоко знает историю своей страны и своего народа. Программа продуманна так, что переход от прошлого к настоящему незаметен, что делает историю страны интересней и понятней.

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