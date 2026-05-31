5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мцхета - Тбилиси: столицы Иберии в прошлом и настоящем
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
Представьте себя путешественником, исследующим древние и современные столицы Грузии - Мцхету и Тбилиси.
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам страницы истории, начиная от первого христианского монастыря в Грузии, Джвари, до величественного собора Святой Троицы в Тбилиси. Прогулка по знаковым местам, вкусная грузинская кухня и неповторимые пейзажи - все это ждет вас. Включены транспортные расходы и Wi-Fi для вашего комфорта
Каждый, кто приезжает в Мцхету, вспоминает знаменитые строки из поэмы Лермонтова: «Там, где, сливаяся, шумят…». Дивные пейзажи и атмосфера древности неизменно настраивает на поэтический лад. Возле первого в Грузии памятника Всемирного наследия — монастыря Джвари — поговорим о просветительской деятельности Святой Нино. Затем вы осмотрите храм Светицховели, который на протяжении тысячелетия оставался главным собором страны. В монастыре Шиомгвиме увидите архитектурный комплекс VI-XIX веков, где я расскажу об одном из тринадцати Ассирийских отцов, прибывших в Иберию проповедовать христианство. А после посещения святынь Мцхеты с радостью посоветую, где попробовать отличную чурчхелу, домашнее вино и чачу.
Тбилиси на автомобиле и пешком!
От древней столицы вы переедете в современную, где первым делом познакомитесь с третьей по величине православной церковью в мире — кафедральным собором Святой Троицы. На территории комплекса вы сможете продегустировать знаменитый грузинский лимонад «Лагидзе». Затем прогуляетесь по главному проспекту, названному в честь средневекового грузинского поэта, создавшего поэму «Витязь в тигровой шкуре», — Руставели. В Старом Тбилиси посетите символичный Мост Мира, соединяющий прошлое и современность, крепость Нарикала, Инжирное ущелье и Абанотубани, знаменитый квартал серных бань, где я расскажу о происхождении города и его первых шагах в истории. А вечером на машине подниметесь в парк на горе Мтацминда, с которого вам откроется чудесный вид на всю столицу в вечерней подсветке. Обратно, по желанию, вы сможете спуститься на фуникулере.
Организационные детали
Я заберу вас в вашем отеле в Тбилиси и привезу обратно.
В стоимость включены транспортные расходы (комфортабельный автомобиль Toyota Prius V) и Wi-Fi.
Дополнительные расходы: на месте отдельно оплачиваются билеты на канатную дорогу, фуникулёр и т. д.
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму гиду в лари по курсу национального банка Грузии на день проведения экскурсии — наличными или картой
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2017 туристов
Здравствуйте, меня зовут Георгий. Экскурсии по Грузии провожу с 2015 года. Первыми моими туристами были гости моего друга. После поездки все остались довольны, и вот — я понял, что это читать дальшеуменьшить
работа для меня. Всегда стараюсь улучшать свои знания, отучился на гида.
Мне очень интересно знакомиться с новыми людьми, показывать им нашу страну, рассказывать о традициях и узнавать больше о других. Итак — добро пожаловать в Грузию:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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3
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2
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Сергей
С удовольствием посетили экскурсию по Тбилиси и оркстностям с Георгием в середине мая. Экскурсия начинается с Мцхеты и красивейших древних храмов. Затем Георгий показал город Тбилиси с самых разных ракурсов и читать дальшеуменьшить
высот, сопровождая рассказами о истории города и своем отношении к нему как коренного жителя. Увлекательно было слушать рассказ человека, чьи детские воспоминания связаны с непростыми временами перестройки, а многие события Тбилиси переплетены с историей семьи. Экскурсия получилась разнообразная и увлекательная. Однозначно рекомендую посетить.
+1
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C
Chingiz
Георгий очень образованный и интересный человек, с четким и трезвым взглядом на жизнь. Имеет свое ярко выраженое мнение. Его было очень увлекательно слушать, и особенно разговаривать о жизни. Маршрут классный, после экскурсии мне казалось, что могу ориентироваться по Тбилиси вслепую, и это за 1 день! Спасибо, Георгий!
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Андрей
Добрый вечер Сегодня Георгий проводил для нас эту экскурсию- было очень интересно, познавательно. До экскурсии я был уверен, что попрошу его закончить пораньше, т к хотелось еще побродить по городу читать дальшеуменьшить
самостоятельно. Наша экскурсия в итоге длилась около 10 ч. Троим моим детям-подросткам 12-17 лет было также нескучно. Георгий рассказывает не только фактурные данные, но и о личном отношении ко многим событиям, которые происходили на его глазах из современный истории Грузии. Мы отлично провели время. Георгий спасибо!
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Лариса
Супер экскурсия! День пролетел как один миг, но в то же время было ощущение многодневного путешествия. В первой половине дня отправились в древнюю Мцхету. Спасибо Георгию за интересный рассказ об истории читать дальшеуменьшить
этих мест от истоков до наших дней. Человек очень увлечённый и знающий, отличный рассказчик. Места для посещения обговаривали в ходе экскурсии. Поэтому до обеда все мечты сбылись! Обед - отдельное мероприятие. Традиционная кухня с мастер-классом по поеданию хинкали. И после приятная прогулка по современной столице. Смотрели на город снизу вверх и сверху вниз. Для тех, кто в Тбилиси впервые, отличная возможность сориентироваться и наметить план действий для дальнейшего знакомства с одним из замечательных мест на земле. P.s. Отдельное спасибо за красивые фотографии!
+2
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И
Илья
Можно приезжать в Грузию из-за любви к вину, к вкусной домашней еде, к горам и рекам, к кавказскому колориту и языку, к виноградным долинам и высокому небу, но можно к экскурсиям прекрасного Георгия. Обязательно поезжайте и вы и проникнитесь любовью к этой богатой и славной стране.
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Юлия
Ещё один восхитительный день с Георгием. Посетили Мцхету, а как отдельное мероприятие дегустацию у Зазы, вино, чача и чурчхела, все незабываемо вкусное. Насыщенный информацией и эмоциями день пролетел незаметно. Георгий удивительный рассказчик, под его бархатный голос забываешь обо всем. Надеюсь на новые встречи и поднимаю за вас тост Саперави розе! Здоровья вам и вашей семье!
+2
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