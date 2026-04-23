12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждёт увлекательное путешествие по историческим местам Грузии. Посетите духовную столицу Мцхету, таинственный монастырь Шиомгвиме и древний пещерный город Уплисцихе. Узнайте о становлении грузинской государственности, культурных и религиозных традициях, а также о значимых событиях, повлиявших на развитие страны. Насладитесь панорамными видами, древними храмами и уникальными историческими памятниками

Описание экскурсии

Мцхета — у истоков духовной истории Грузии

Вы посетите монастырь Джвари — первый в Грузии памятник, вошедший в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возле храма поговорим о становлении грузинской государственности, формировании национальной культуры и искусства, возникновении письменности, а также о знаковом событии — крещении народа Картли и принятии христианства в качестве официальной религии страны. Со стен монастыря вам откроются потрясающе красивые панорамные виды на окрестности. Затем мы отправимся в храм Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и милоти Ильи Пророка, а также покоится часть мощей Андрея Первозванного. После этого вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. Кроме того, вы увидите легендарный, считающийся чудотворным ежевичный куст, под которым жила и проповедовала св. Нина — «еживичник» не раз вырубали варвары, однако всякий раз он вновь восстанавливался и прорастал. После экскурсии по храмам во Мцхета вы сможете приобрести настоящее грузинское вино, соус ткемали, кизиловое и инжировое варенье.

Мистический Шиомгвиме

Далее мы остановимся возле удивительно красивого монастыря с богатой историей. Этот весьма значительный памятник грузинской архитектуры раннего средневековья был онован в середине 6 века, а возникновение его связано с «ассирийским отцом» Шио — одним из тринадцати христианских миссионеров, прибывших в Грузию. Я расскажу вам о жизни этого сакрального места, некогда являющегося центром культурной и религиозной деятельности страны, а также открою таинственные истории, неизменно сопровождающие подобные древние обители.

Скальная архитектура «Божьей Крепости»

Финальной точкой нашей программы станет посещение пещерного города Уплисцихе. Это один из первых городов на территории Грузии. Вы побываете в самой древней его части, высеченной в скале Квернаки. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. Однако этих уцелевших построек достаточно, чтобы воссоздать картину архитектурного формирования этого удивительного памятника, существующего уже не одно тысячелетие. На экскурсии вас ждет захватывающее исследование сложной цепи тоннелей, площадей, жилых комнат и залов, храмов, хранилищ и хозяйственных построек, а также история, мифы и легенды этого поселения.

После экскурсии вам будет предложена дегустация настоящего домашнего вина «Каберне», а при желании можно будет пообедать в уютном местном ресторанчике.

Организационные детали