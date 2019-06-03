12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам

Путешествие в древнюю историю Грузии

Галина
Задать вопрос
Галина – представитель гидов
Вас ждёт путешествие по той Грузии, которая получила мировую известность и подтвердила предположения о высоком культурном уровне населения Иберийского царства, а также его тесной связи со странами эллинистического мира и Римской средиземноморской державой.

Вы побываете в духовной столице — Мцхете, таинственном монастыре Шиомгвиме и древнем пещерном городе Уплисцихе.

Обращение к истокам грузинской культуры, традиций и религии поможет вам лучше понять нашу страну и оценить богатство ее удивительной истории.
От 135 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Место Вашего проживания
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
5
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам

Что вас ожидает

Мцхета — у истоков духовной истории Грузии
Вы посетите монастырь Джвари — первый в Грузии памятник, вошедший в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возле храма поговорим о становлении грузинской государственности, формировании национальной культуры и искусства, возникновении письменности, а также о знаковом событии — крещении народа Картли и принятии христианства в качестве официальной религии страны. Со стен монастыря вам откроются потрясающе красивые панорамные виды на окрестности. Затем мы отправимся в храм Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и милоти Ильи Пророка, а также покоится часть мощей Андрея Первозванного. После этого вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. Кроме того, вы увидите легендарный, считающийся чудотворным ежевичный куст, под которым жила и проповедовала св. Нина — «еживичник» не раз вырубали варвары, однако всякий раз он вновь восстанавливался и прорастал. После экскурсии по храмам во Мцхета вы сможете приобрести настоящее грузинское вино, соус ткемали, кизиловое и инжировое варенье.

Мистический Шиомгвиме
Далее мы остановимся возле удивительно красивого монастыря с богатой историей. Этот весьма значительный памятник грузинской архитектуры раннего средневековья был онован в середине 6 века, а возникновение его связано с «ассирийским отцом» Шио — одним из тринадцати христианских миссионеров, прибывших в Грузию. Я расскажу вам о жизни этого сакрального места, некогда являющегося центром культурной и религиозной деятельности страны, а также открою таинственные истории, неизменно сопровождающие подобные древние обители.

Скальная архитектура «Божьей Крепости»
Финальной точкой нашей программы станет посещение пещерного города Уплисцихе. Это один из первых городов на территории Грузии. Вы побываете в самой древней его части, высеченной в скале Квернаки. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. Однако этих уцелевших построек достаточно, чтобы воссоздать картину архитектурного формирования этого удивительного памятника, существующего уже не одно тысячелетие. На экскурсии вас ждет захватывающее исследование сложной цепи тоннелей, площадей, жилых комнат и залов, храмов, хранилищ и хозяйственных построек, а также история, мифы и легенды этого поселения.

После экскурсии вам будет предложена дегустация настоящего домашнего вина «Каберне», а при желании можно будет пообедать в уютном местном ресторанчике.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии.
  • Мы заедем за вами на автомобиле к вашему месту проживания, а после экскурсии отвезем обратно.
  • В оплату тура не включены расходы на входные билеты в Уплисцихе.
  • Обед в ресторане оплачивается дополнительно (примерно в 10-12 евро на человека с вином).
  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место Вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Галина
Галина
Мне 50 лет. Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, а еще легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, веселые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда еще не добрались туристы и другие гиды.
Напишите мне

12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 июня 2019
Потрясающая экскурсия! Галина и Дмитрий, Вы большие молодцы! Желаем вам успехов и вдохновения!
20 мая 2019
Огромное спасибо гиду Галине и Диме водителю,Благодаря профессионализму Галины и глубоким знаниям Димы о быте страны,о традициях замечательной страны Грузии ,мы за один день узнали о стране так много интересного и посмотрели совершенно потрясающие памятники архитектуры,просто утонули в истории древнейшей Грузии.хочется отметить человеческие качества этих замечательных людей,их тепло,их гостеприимность и готовность прийти на помощь.Благодарим за прекрасно проведённый день!и очень рекомендуем этих потрясающих людей и профессионалов,так горячо любящих свою маленькую и гордую страну.Алла и Геннадий
Анастасия
13 января 2019
Экскурсия прошла в очень дружественной атмосфере: гид Валентина была очень компетентна, рассказывала интересно и подробно, с удовольствием отвечала на все возникающие вопросы, а водитель Дмитрий очаровал своими историями. Маршрут экскурсии продумал и составлен грамотно, не утомляет, но при этом позволяет в полной мере окунуться в историю этой прекрасной и интересной страны. Спасибо за ваш труд! Экскурсию очень рекомендую!
6 января 2019
Мы были в Грузии всего три дня. Очень мало,но достаточно чтобы влюбиться в эту страну, в ее архитектуру, культуру, народ. И произошло это во многом благодаря нашему гиду Галине. Больше всего нас поразило то, как она вдохновенно рассказывала об истории Грузии и грузинского народа. Любить чужую историю и культуру как свою - высший пилотаж. А присутствие водителя Дмитрия, без сомнений, добавило колорита и грузинского веселья нашей экскурсии. Отличный маршрут!
Спасибо, друзья, что поделились с нами Вашей любимой Грузией!
9 ноября 2018
Это была наша третья экскурсия за неделю пребывания в Тбилиси. Казалось, уже много чего видели и слышали, но Грузия продолжала поражать. Экскурсия очень познавательная и созерцательная. Галина много и интересно рассказывала о становлении христианства в Грузии.
Я даже не представляла раньше, что православие в этой стране появилось на 600 лет раньше, чем
у нас на Руси. Каждый собор, монастырь, который мы посетили, и удивительный Уплисцихе - это
целый пласт истории, требующий осмысления. Просто хочу сказать огромное спасибо Галине и
Дмитрию за сильные впечатления и за теплое общение. Отдельное спасибо Дмитрию за дегустацию вина в его домашней винодельне!
30 сентября 2018
Интеллигентное, исторически последовательное изложение Галины оттенялось эмоциональными вставками ее мужа и водителя Димитрия, что вместе создавало очень запоминающиеся хроники грузинской истории и современной жизни. Очень рекомендуем !!!
17 сентября 2018
Галина и Дмитрий отличные собеседники и просто хорошие люди. Чудесно провели время. Данная экскурсия в первую очередь подойдёт тем людям которые интересуются храмами и их историей. Также рекомендую присмотреться к другим экскурсиям предлагаемых Галиной, полагаю вы останетесь довольны.
29 мая 2018
Необычная экскурсия, отличающаяся от остальных, заказанных нами. Потрясающий вид на слияние Арагви и Куры! Тишина и уединенность Шиомгвиме с птичьими трелями после шумного динамичного Тбилиси, как бальзам на душу :)
Уплисцихе и вовсе поразил своей загадочностью и древностью. Было бы здорово, если бы в этом удивительном месте открыли музей с артефактами, найденными при раскопках.
27 мая 2018
С Галиной у меня было три экскурсии: Кохетия, горная Грузия и Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе. Все было очень интересно, Галина интересный рассказчик, хорошо знающая историю Грузии. Время пролетало не заметно, хотя это очень протяженные экскурсии. Спасибо за отлично проведённое время. Рекомендую.
13 апреля 2018
Все очень понравилось. Спасибо
Ещё 2 отзыва

Галина проводит ещё 4 экскурсии

Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, РабатЛегендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, РабатЛегендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
От 199 за экскурсию
13 часов
31 отзыв
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
За один день вы увидите три совершенно разных достопримечательности, каждая из которых по-своему раскрывает историческое и природное богатство Грузии. Вы побываете в Боржоми, родине целебных минеральных источников, откроете архитектурные особенности и государственную значимость средневековой крепости Рабат, а также осмотрите древний комплекс Вардзию, высеченный в скале.
Красоты горной ГрузииКрасоты горной ГрузииКрасоты горной Грузии
От 150 за экскурсию
9 часов
76 отзывов
Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги
Путешествие по Военно-Грузинской дороге — одно из самых впечатляющих приключений, какие могут случиться с вами в Грузии. Вы увидите могучий Казбек, подышите горным воздухом, попьете чудесную воду из минеральных источников, насладитесь великолепными видами, узнаете отличия между разными грузинскими народностями, услышите яркие легенды и знаменательные истории и, конечно же, попробуете настоящие хинкали, родина которых находится именно здесь.
Тбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и Мцхета
110 за экскурсию
9 часов
12 отзывов
Две столицы от древности до современности
Тбилиси — место, которое в последнее время сочетает в себе аутентичную старину и современные тренды. Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой, но и легким погружением в историю города. За 4 часа вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями грузинской столицы: погуляете по проспекту Руставели и старым улочкам, увидите знаменитые серные бани, прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. А во второй части экскурсии посетите сакральный город для Грузии — старинную Мцхету, где прикоснетесь к истоками культуры и религии страны.
Достояние КахетииДостояние КахетииДостояние Кахетии
От 169 за экскурсию
13 часов
16 отзывов
Чудесный край монастырей и виноделия
Вы наверняка слышали о знаменитых кахетинских винах. Представьте - если в мире существует всего 800 сортов винограда, то около 500 приходится только на Грузию, а из грузинских сортов почти половина растет в Кахетии! В однодневном автомобильном путешествии в Кахетинское царство вы познакомитесь с историческими и религиозными достопримечательностями региона, насладитесь великолепными видами, древней архитектурой и, конечно, попробуете легендарные вина.

Экскурсии из Тбилиси

Поездка в Кахетию, или как рождается грузинское застольеПоездка в Кахетию, или как рождается грузинское застольеПоездка в Кахетию, или как рождается грузинское застолье
157 за экскурсию
12 часов
49 отзывов
Автомобильная поездка в край вина и песен
Вы познакомитесь с таинственным процессом зарождения вина, прислушаетесь к его шепоту в глиняных кувшинах, квеври, и поймете, как тысячелетия виноделия сплели человека и лозу. Я помогу вам не потеряться в тонкостях многовековой культуры и расскажу историю этого удивительного региона Грузии.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
219 за экскурсию
13 часов
19 отзывов
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия — исследовать самые интересные места Месхетии
Это автопутешествие подарит вам необыкновенные впечатления: вы проедете по пути, которым шли отряды Царицы Тамары, полюбуетесь густыми лесами и потрясающими видами ущелий, прогуляетесь по Боржоми и увидите несколько крепостей, одна из которых была заложена Александром Македонским. И, конечно, вас ждёт скальный город Вардзия, расцвет которого неразрывно связан с периодом расцвета и могущества грузинского государства.
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
45 за человека
12 часов
2 отзыва
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Бакуриани — один из самых известных и красивых горнолыжных курортов в Грузии. Окружающие его горы и вековые сосны, словно богатыри, защищают его от холодных ветров, а солнце благосклонно одаривает теплыми лучами почти круглый год. Здесь вы сможете заняться зимними видами спорта или предаться созерцательным прогулкам. А затем побываете в храме Серафима Саровского и посетите Боржоми, где услышите историю целебной воды.
В объятия с КазбекомВ объятия с КазбекомВ объятия с Казбеком
скидка70%
€76
23 за человека
10 часов
176 отзывов
«Я никогда в жизни не видел ничего подобного» — А.П. Чехов
Как погрузиться в завораживающий мир Грузии всего за один день? Ответом на этот вопрос может стать однодневный тур в Ананури и Казбеги, в котором вас ждет незабываемая поездка от столицы Тбилиси к заснеженной вершине горы Казбек. Военно-Грузинская дорога, ведущая с юга к главному Кавказскому хребту, считается одной из самых красивых горных дорог мира. И путешествие по ней обязательно станет украшением вашего отдыха в Грузии.
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-АхалцихеКрасочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-АхалцихеКрасочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
100 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Побывать в пещерном городе, увидеть дворец императорской семьи и погрузиться в историю Грузии
Древняя Месхетия помнит времена Византийской империи. Я расскажу о судьбе этого региона: от первых упоминаний в записях Александра Македонского до связи со Сталиным. Вы побываете в крепости Рабат, монастыре Вардзия и, конечно, услышите о жизни простых грузин. Не только история, но и местные нравы откроются вам на экскурсии.
Древняя Мцхета и доисторический УплисцихеДревняя Мцхета и доисторический УплисцихеДревняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
125 за экскурсию
7 часов
153 отзыва
Погружение в историю грузинского народа
Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ. Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике