12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
Путешествие по древним местам Грузии: Мцхета, Шиомгвиме и Уплисцихе. Узнайте больше о культуре и истории этой удивительной страны
Вас ждёт увлекательное путешествие по историческим местам Грузии.
Посетите духовную столицу Мцхету, таинственный монастырь Шиомгвиме и древний пещерный город Уплисцихе.
Узнайте о становлении грузинской государственности, культурных и религиозных традициях, а также о значимых событиях, повлиявших на развитие страны. Насладитесь панорамными видами, древними храмами и уникальными историческими памятниками
Вы посетите монастырь Джвари — первый в Грузии памятник, вошедший в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возле храма поговорим о становлении грузинской государственности, формировании национальной культуры и искусства, возникновении письменности, а также о знаковом событии — крещении народа Картли и принятии христианства в качестве официальной религии страны. Со стен монастыря вам откроются потрясающе красивые панорамные виды на окрестности. Затем мы отправимся в храм Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и милоти Ильи Пророка, а также покоится часть мощей Андрея Первозванного. После этого вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. Кроме того, вы увидите легендарный, считающийся чудотворным ежевичный куст, под которым жила и проповедовала св. Нина — «еживичник» не раз вырубали варвары, однако всякий раз он вновь восстанавливался и прорастал. После экскурсии по храмам во Мцхета вы сможете приобрести настоящее грузинское вино, соус ткемали, кизиловое и инжировое варенье.
Мистический Шиомгвиме
Далее мы остановимся возле удивительно красивого монастыря с богатой историей. Этот весьма значительный памятник грузинской архитектуры раннего средневековья был онован в середине 6 века, а возникновение его связано с «ассирийским отцом» Шио — одним из тринадцати христианских миссионеров, прибывших в Грузию. Я расскажу вам о жизни этого сакрального места, некогда являющегося центром культурной и религиозной деятельности страны, а также открою таинственные истории, неизменно сопровождающие подобные древние обители.
Скальная архитектура «Божьей Крепости»
Финальной точкой нашей программы станет посещение пещерного города Уплисцихе. Это один из первых городов на территории Грузии. Вы побываете в самой древней его части, высеченной в скале Квернаки. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. Однако этих уцелевших построек достаточно, чтобы воссоздать картину архитектурного формирования этого удивительного памятника, существующего уже не одно тысячелетие. На экскурсии вас ждет захватывающее исследование сложной цепи тоннелей, площадей, жилых комнат и залов, храмов, хранилищ и хозяйственных построек, а также история, мифы и легенды этого поселения.
После экскурсии вам будет предложена дегустация настоящего домашнего вина «Каберне», а при желании можно будет пообедать в уютном местном ресторанчике.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии.
Мы заедем за вами на автомобиле к вашему месту проживания, а после экскурсии отвезем обратно.
В оплату тура не включены расходы на входные билеты в Уплисцихе.
Обед в ресторане оплачивается дополнительно (примерно в 10-12 евро на человека с вином).
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1390 туристов
Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, но и легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, весёлые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда ещё не добрались туристы и другие гиды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
–
3
–
2
–
1
–
Г
Герасимова
Спасибо большое Галине за маленькое путешествие в сердце Грузии!
Забрали нас с мужем с утра прямо от отеля, мы увидели Джвари, Мцхету, горы, долины, съездили в действующий монастырь 6 века, и, конечно, в пещерный город Уплисцихе. Идеальный продуманный маршрут, замечательный день!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Спасибо огромное! Замечательная экскурсия, великолепный гид!!! Время просто пролетело, всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валерий
Монастырь Джвари и храм Светицховели впечатлили своей архитектурой и историей. Как и монастырь Шиомгвиме во время посещения которого Галина рассказывала предания про обитавших там монахов. Впечатления от пещерного города Уплисцихе сложно передать словами.
Экскурсия была прекрасно организована и оставила много ярких впечатлений. Огромное спасибо гиду Галине и водителю Дмитрию! Рекомендую всем, кто интересуется историей и архитектурой Грузии.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Геннадий
Огромное спасибо гиду Галине и Диме водителю,Благодаря профессионализму Галины и глубоким знаниям Димы о быте страны,о традициях замечательной страны Грузии,мы за один день узнали о стране так много интересного и читать дальшеуменьшить
посмотрели совершенно потрясающие памятники архитектуры,просто утонули в истории древнейшей Грузии. хочется отметить человеческие качества этих замечательных людей,их тепло,их гостеприимность и готовность прийти на помощь. Благодарим за прекрасно проведённый день! и очень рекомендуем этих потрясающих людей и профессионалов,так горячо любящих свою маленькую и гордую страну. Алла и Геннадий
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Это была наша третья экскурсия за неделю пребывания в Тбилиси. Казалось, уже много чего видели и слышали, но Грузия продолжала поражать. Экскурсия очень познавательная и созерцательная. Галина много и интересно читать дальшеуменьшить
рассказывала о становлении христианства в Грузии. Я даже не представляла раньше, что православие в этой стране появилось на 600 лет раньше, чем у нас на Руси. Каждый собор, монастырь, который мы посетили, и удивительный Уплисцихе - это целый пласт истории, требующий осмысления. Просто хочу сказать огромное спасибо Галине и Дмитрию за сильные впечатления и за теплое общение. Отдельное спасибо Дмитрию за дегустацию вина в его домашней винодельне!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сулейменова
Это экскурсия - для желающих узнать религиозную историю Грузии. Много монастырей и старых мест. В Уплисцихе была замечательный гид от музейного комплекса, просто потрясающе передала нам свою любовь истории этого читать дальшеуменьшить
места. Археология не мой конек, но тут и мне увлек рассказ. И гид от Трипстера Галина, и водитель Бесик постарались показать ту Грузию, которую они знают и любят. И вообще, все стараются рассказать о полезных и важных местах, которые нельзя пропустить в Грузии. Немного испортил впечатление странный дождь (из пылевого облака), но это уже экологически казус. Чудные виды. Надо все время следить за памятью телефона. И в Уплисцихе одевайтесь удобную обувь - много камней и крутых спусков-подьемов.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам»