Описание трансферКомфортный трансфер: удобство и безопасность Комфортный трансфер из Тбилиси в Батуми на просторном Mercedes Viano 2020 года — идеальный выбор для тех, кто ценит удобство, стиль и безопасность. Вас ждёт приятная поездка с кондиционером, Wi-Fi и возможностью сделать остановки по маршруту. Водитель пунктуален, вежлив и хорошо знает дорогу. Отлично подойдёт для всех путешественников: как для индивидуальных туристов, так и для семей или небольших групп до 7 человек.
Выезд в любое время суток.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси
Завершение: Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в любое время суток.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
