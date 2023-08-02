Многие прилетают в Тбилиси и ищут самый разумный вариант добраться до Чёрного моря. Можно отправиться на самолёте, поезде, автобусе или заказать просто трансфер. Мы же включили в программу экскурсионную составляющую, чтобы показать вам красоту и разнообразие нашей земли. Вы познакомитесь с природой, историческими местами и культурой регионов Мцхета-Мтианети, Картли, Самцхе-Джавахети, Имеретия, Самегрело, Гурия и Аджария.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия идеально подходит для людей, которые планируют остаться на побережье на несколько дней. Продолжительность поездки не включает возвращение в Тбилиси. Это путешествие в одну сторону.

Что вас ожидает

Мы подобрали для вас самые посещаемые и интересные места в нескольких регионах Грузии. По пути вы увидите, как многолика наша природа, посетите исторические и религиозные объекты, услышите легенды края и, конечно, оцените богатую палитру национальной гастрономии, в которую непременно входит вино.

Кутаиси

Вы обзорно познакомитесь со Старым городом, осмотрите храм Баграта 11 века и монастырь Гелати 12 века — символ Кутаиси. На местном рынке сможете закупить традиционные специи (сванскую соль, аджику, горный шафран, хмели-сунели и многое другое). А мы расскажем, как их использовать в приготовлении грузинских блюд.

Пещеры Прометея

Остановимся в легендарных карстовых пещерах. Их длина составляет 1450 метров, а глубина — 700 метров. Вы оцените зрелищные пейзажи природного памятника и сможете проплыть на лодке под скалами.

Мартвильский каньон

Также в программе красивейший каньон, окружённый пышной субтропической растительностью. Вы прогуляетесь по окрестностям и здесь тоже сможете покататься на лодочке. Услышите о ценной находке: следах обитания первобытного человека. А в винном погребе Оджалеши оцените местные вина — красное сухое или полусладкое.

Другие варианты маршрутов из Тбилиси в Батуми

Цена и продолжительность идентичны базовой программе.

Вариант № 1. Тбилиси — Боржоми — Кутаиси — пещеры Прометея или Сатаплиа — побережье

Вариант № 2. Тбилиси — Мцхета — Уплисцихе — каньон Мартвильский или Окаце — побережье

Вариант № 3 (по понедельникам). Тбилиси — Мцхета — Кутаиси — храм Баграта — монастырь Гелати — побережье.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В стоимость включены трансфер (из любой точки Тбилиси в любую точку Батуми) и сопровождение гида

Дополнительные расходы: обед и входные билеты в некоторые достопримечательности. В базовом маршруте: пещеры Прометея — 6 евро с человека, Мартвильский каньон — 13 евро, Нокалакеви — 4 евро. В других маршрутах: парк Боржоми — 2 евро, пещера Сатаплия — 6 евро, каньон Окаце — 6 евро и поездка на джипе до него — 30 евро.

Другие детали

Место для багажа предусмотрено, но желательно сообщить заранее о количестве мест

При выборе программы с посещением храмов позаботьтесь об одежде, соответствующей общепринятому дресс-коду (женщинам нужно взять платок)

Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек: для группы до 6 человек — на минивэне (Mercedes Metris — 400$), для группы до 15 человек — на микроавтобусе (Mercedes Sprinter — 450$)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.