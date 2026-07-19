Многие прилетают в Тбилиси и ищут самый разумный вариант добраться до Чёрного моря. Можно отправиться на самолёте, поезде, автобусе или заказать просто трансфер. Мы же включили в программу экскурсионную составляющую, чтобы показать вам красоту и разнообразие нашей земли. Вы познакомитесь с природой, историческими местами и культурой регионов Мцхета-Мтианети, Картли, Самцхе-Джавахети, Имеретия, Самегрело, Гурия и Аджария.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия идеально подходит для людей, которые планируют остаться на побережье на несколько дней. Продолжительность поездки не включает возвращение в Тбилиси. Это путешествие в одну сторону.

Что вас ожидает

Мы подобрали для вас самые посещаемые и интересные места в нескольких регионах Грузии. По пути вы увидите, как многолика наша природа, посетите исторические и религиозные объекты, услышите легенды края и, конечно, оцените богатую палитру национальной гастрономии, в которую непременно входит вино.

Кутаиси

Вы обзорно познакомитесь со Старым городом, осмотрите храм Баграта 11 века и монастырь Гелати 12 века — символ Кутаиси. На местном рынке сможете закупить традиционные специи (сванскую соль, аджику, горный шафран, хмели-сунели и многое другое). А мы расскажем, как их использовать в приготовлении грузинских блюд.

Пещеры Прометея

Остановимся в легендарных карстовых пещерах. Их длина составляет 1450 метров, а глубина — 700 метров. Вы оцените зрелищные пейзажи природного памятника и сможете проплыть на лодке под скалами.

Мартвильский каньон

Также в программе красивейший каньон, окружённый пышной субтропической растительностью. Вы прогуляетесь по окрестностям и здесь тоже сможете покататься на лодочке. Услышите о ценной находке: следах обитания первобытного человека. А в винном погребе Оджалеши оцените местные вина — красное сухое или полусладкое.

Другие варианты маршрутов из Тбилиси в Батуми

Цена и продолжительность идентичны базовой программе.

Вариант № 1. Тбилиси — Кутаиси — пещеры Прометея — Мартвильский каньон — побережье

Вариант № 2. Тбилиси — Мцхета — Уплисцихе — каньон Мартвильский — побережье

Вариант № 3. Тбилиси — Мцхета — Кутаиси — храм Баграта — побережье

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В стоимость включены трансфер (из любой точки Тбилиси в любую точку Батуми) и сопровождение гида-водителя

Дополнительные расходы: обед и входные билеты в некоторые достопримечательности. В базовом маршруте: пещеры Прометея — прогулка €14 за чел., лодки — €10 за чел., Мартвильский каньон — прогулка €14 за чел., лодки — €10 за чел. В других маршрутах: пещера Сатаплия — €10, Уплисцихе — €8

Другие детали

Место для багажа предусмотрено, но желательно сообщить заранее о количестве мест

При выборе программы с посещением храмов позаботьтесь об одежде, соответствующей общепринятому дресс-коду (женщинам нужно взять платок)

Мы можем провести экскурсию для группы до 15 человек на микроавтобусе Mercedes Sprinter — €650,

на минивэне до 6 человек — €500

на минивэне до 6 человек — €500 Возможна обратная экскурсия из Батуми в Тбилиси: группа до 6 человек — €550, до 15 человек — €700

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.