Экскурсия идеально подходит для людей, которые планируют остаться на побережье на несколько дней. Продолжительность поездки не включает возвращение в Тбилиси. Это путешествие в одну сторону.
Что вас ожидает
Мы подобрали для вас самые посещаемые и интересные места в нескольких регионах Грузии. По пути вы увидите, как многолика наша природа, посетите исторические и религиозные объекты, услышите легенды края и, конечно, оцените богатую палитру национальной гастрономии, в которую непременно входит вино.
Кутаиси
Вы обзорно познакомитесь со Старым городом, осмотрите храм Баграта 11 века и монастырь Гелати 12 века — символ Кутаиси. На местном рынке сможете закупить традиционные специи (сванскую соль, аджику, горный шафран, хмели-сунели и многое другое). А мы расскажем, как их использовать в приготовлении грузинских блюд.
Пещеры Прометея
Остановимся в легендарных карстовых пещерах. Их длина составляет 1450 метров, а глубина — 700 метров. Вы оцените зрелищные пейзажи природного памятника и сможете проплыть на лодке под скалами.
Мартвильский каньон
Также в программе красивейший каньон, окружённый пышной субтропической растительностью. Вы прогуляетесь по окрестностям и здесь тоже сможете покататься на лодочке. Услышите о ценной находке: следах обитания первобытного человека. А в винном погребе Оджалеши оцените местные вина — красное сухое или полусладкое.
Другие варианты маршрутов из Тбилиси в Батуми
Цена и продолжительность идентичны базовой программе.
Вариант № 1. Тбилиси — Кутаиси — пещеры Прометея — Мартвильский каньон — побережье
Вариант № 2. Тбилиси — Мцхета — Уплисцихе — каньон Мартвильский — побережье
Вариант № 3. Тбилиси — Мцхета — Кутаиси — храм Баграта — побережье
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
В стоимость включены трансфер (из любой точки Тбилиси в любую точку Батуми) и сопровождение гида-водителя
Дополнительные расходы: обед и входные билеты в некоторые достопримечательности. В базовом маршруте: пещеры Прометея — прогулка €14 за чел., лодки — €10 за чел., Мартвильский каньон — прогулка €14 за чел., лодки — €10 за чел. В других маршрутах: пещера Сатаплия — €10, Уплисцихе — €8
Другие детали
Место для багажа предусмотрено, но желательно сообщить заранее о количестве мест
При выборе программы с посещением храмов позаботьтесь об одежде, соответствующей общепринятому дресс-коду (женщинам нужно взять платок)
Мы можем провести экскурсию для группы до 15 человек на микроавтобусе Mercedes Sprinter — €650, на минивэне до 6 человек — €500
Возможна обратная экскурсия из Батуми в Тбилиси: группа до 6 человек — €550, до 15 человек — €700
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мэри — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 122 туристов
Здравствуйте, дорогие мои гости! Меня зовут Мэри, я русскоязычный сертифицированный гид, член Ассоциации Сертифицированных гидов Грузии, искусствовед по грузинской культуре и искусству. Люблю путешествовать и делиться своими знаниями и опытом читать дальшеуменьшить
с интересными людьми. Люблю общаться и показывать уникальность традиций нашего народа. У нас с мужем команда увлечённых гидов, каждый из которых старается донести до слушателей только интересные и полезные знания. Ждём вас в нашей большой семье!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
–
3
–
2
–
1
–
Николай
Отличная экскурсия! Мы даже не заметили, как пролетело время за увлекательными рассказами и интересными беседами в дороге.
Татьяна и Леван поделились множеством интересных фактов о жизни местных жителей, их культуре, традициях и религии. Отдельное спасибо за теплое гостеприимство и домашнее вино — это сделало поездку еще более душевной и запоминающейся. Рекомендую однозначно.
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Наталья
Путешествовали из Тбилиси в Батуми, нужен был индивидуальный трансфер, нас 8 человек, мы выбрали этот вариант, и остались очень довольны, с нами всю дорогу был гид Александр, он много рассказывал читать дальшеуменьшить
о стране, много мы узнали исторических фактов, много о нынешней жизни страны и людей, спасибо большое за прекрасную экскурсию, спасибо большое за ресторан где мы обедали, спасибо большое водителю, путешествие получилось незабываемым.
Мэри
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Мы рады, что вам понравилось! Всегда рады встретить вас в Грузии!
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V
Vladimir
Нам повезло, у нас экскурсовод была Мэри. Первоначально нам просто был нужен трансфер Тбилиси-Батуми, но мы решили совместить с экскурсией. И не прогадали. Очень, очень глубокие познания об истории Грузии, о каждой достопримечательности. И человек очень любящий свою Родину. Можно даже просто поболтать на отвлечённые темы. Настоятельно рекомендую всем, программа стоит каждого лари.
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Юлия
Отличная поездка! Водитель, он же гид, познакомил нас с Грузией, мы только приехали первый раз, он нам рассказал, что и как. Показал все красивые места по дороге, даже дегустацию вина и чая провёл! Нам понравилось! Спасибо!
Мэри
Ответ организатора:
Юлия, спасибо большое! Мы очень рады, что вам понравилось! Будем рады встретить Вас еще не раз!
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Д
Дмитрий
Прекрасное путешествие. Отдельные познавательные экскурсии по пути. Комфортабельный автомобиль. Все хорошо.
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С
Сусанна
Нам очень понравилось - информативно, с юмором, безопасно и интересно! Спасибо огромное Левану за экскурсию и общение!
Мэри
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Всегда рады быть рядом!
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