Добраться с комфортом до побережья, а по пути посетить достопримечательности разных регионов Грузии
Мы же включили в программу экскурсионную составляющую, чтобы показать вам красоту и разнообразие нашей земли.
Вы познакомитесь с природой, историческими местами и культурой регионов Мцхета-Мтианети, Картли, Самцхе-Джавахети, Имеретия, Самегрело, Гурия и Аджария.
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даты
Описание
Экскурсия идеально подходит для людей, которые планируют остаться на побережье на несколько дней. Продолжительность поездки не включает возвращение в Тбилиси. Это путешествие в одну сторону.
Что вас ожидает
Мы подобрали для вас самые посещаемые и интересные места в нескольких регионах Грузии. По пути вы увидите, как многолика наша природа, посетите исторические и религиозные объекты, услышите легенды края и, конечно, оцените богатую палитру национальной гастрономии, в которую непременно входит вино.
Кутаиси
Вы обзорно познакомитесь со Старым городом, осмотрите храм Баграта 11 века и монастырь Гелати 12 века — символ Кутаиси. На местном рынке сможете закупить традиционные специи (сванскую соль, аджику, горный шафран, хмели-сунели и многое другое). А мы расскажем, как их использовать в приготовлении грузинских блюд.
Пещеры Прометея
Остановимся в легендарных карстовых пещерах. Их длина составляет 1450 метров, а глубина — 700 метров. Вы оцените зрелищные пейзажи природного памятника и сможете проплыть на лодке под скалами.
Мартвильский каньон
Также в программе красивейший каньон, окружённый пышной субтропической растительностью. Вы прогуляетесь по окрестностям и здесь тоже сможете покататься на лодочке. Услышите о ценной находке: следах обитания первобытного человека. А в винном погребе Оджалеши оцените местные вина — красное сухое или полусладкое.
Другие варианты маршрутов из Тбилиси в Батуми
Цена и продолжительность идентичны базовой программе.
- Вариант № 1. Тбилиси — Боржоми — Кутаиси — пещеры Прометея или Сатаплиа — побережье
- Вариант № 2. Тбилиси — Мцхета — Уплисцихе — каньон Мартвильский или Окаце — побережье
- Вариант № 3 (по понедельникам). Тбилиси — Мцхета — Кутаиси — храм Баграта — монастырь Гелати — побережье.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
- В стоимость включены трансфер (из любой точки Тбилиси в любую точку Батуми) и сопровождение гида
- Дополнительные расходы: обед и входные билеты в некоторые достопримечательности. В базовом маршруте: пещеры Прометея — 6 евро с человека, Мартвильский каньон — 13 евро, Нокалакеви — 4 евро. В других маршрутах: парк Боржоми — 2 евро, пещера Сатаплия — 6 евро, каньон Окаце — 6 евро и поездка на джипе до него — 30 евро.
Другие детали
- Место для багажа предусмотрено, но желательно сообщить заранее о количестве мест
- При выборе программы с посещением храмов позаботьтесь об одежде, соответствующей общепринятому дресс-коду (женщинам нужно взять платок)
- Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек: для группы до 6 человек — на минивэне (Mercedes Metris — 400$), для группы до 15 человек — на микроавтобусе (Mercedes Sprinter — 450$)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.