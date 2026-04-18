Лучшее время для путешествия - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В это время года каньоны и пещеры особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, с ноября по март, путешествие возможно, но следует учитывать прохладные температуры и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пещера Прометея
Мартвильский каньон
Батуми
Описание экскурсии
Пещера Прометея
Она находится в Имеретии — историческом регионе на западе Грузии. Мы расскажем, в каком году пещера была открыта для посещения и какая её часть доступна для путешественников. Вы полюбуетесь разноцветной подсветкой, подземным водопадом и озером. Температура здесь — +14… +15 °C, поэтому возьмите с собой тёплую одежду.
Мартвильский каньон
В этом месте дух захватывает от красоты природы! Вы насладитесь великолепием каскадных водопадов, бирюзовой реки и белых скал. По верхней части каньона можно прогуляться по дорожкам, а по нижней надо проплыть на лодке (по желанию).
Батуми
После каньона мы направимся в Батуми, где вы заселитесь в отель, который забронируете заранее. А утром по желанию и за дополнительную оплату мы отвезём вас обратно в Тбилиси — вы поедете по живописным дорогам, наблюдая за красочной природой из окна.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества путешественников. Детали уточняйте в переписке.
Экскурсию проведёт один из водителей нашей команды, сопровождение гида не предусмотрено
Дополнительные расходы
Билет в пещеру Прометея — 25 лари/взрослый, 5,5 лари/детский
Билет в Мартвильский каньон — 20 лари/взрослый, 5,5 лари/детский
Аренда лодки в каньоне — по желанию
Отель в Батуми и еда — по желанию
Прочитайте до бронирования
Стоимость экскурсии рассчитана на программу: Тбилиси — пещера Прометея — Мартвильский каньон — Батуми. За дополнительную плату вы можете на утро следующего дня уехать обратно в Тбилиси или продлить путешествие 1 или 2 дня. По желанию посмотрите горную Аджарию, старые крепости и мосты. Детали и цены уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1735 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Я член Ассоциации гидов Грузии, провожу авторские туры по нашей прекрасной стране. Грузия читать дальшеуменьшить
— словно родной дом, где вас ждёт тёплый приём! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, покажу самые красивые виды и потаённые уголки. Подскажу, где делать незабываемые фото на память. Вам будет приятно вернуться домой и, рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Игорь
отличная поездка и позволяет окунуться в глубокую многовековую историю Грузии.
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О
Олеся
Поездка была очень приятная, теплая и душевная
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Юлия
Благодаря Диане, путешествие получилось настоящей сказкой! Тбилиси покорил старинными улочками и душевной атмосферой, а винодельни Кахетии — вкусом легендарных вин и гостеприимством. Природа Грузии - потрясающая! Горы, виноградники, водопады — читать дальшеуменьшить
каждый пейзаж здесь завораживает! Отдельное спасибо за трансфер в Батуми с водителем Ноелем! 🚗💙 ✔ Аккуратная езда — чувствовали себя в безопасности; ✔ Чистый и комфортный автомобиль с кондиционером; ✔ Внимательный и доброжелательный — помог с багажом и рассказал о достопримечательностях по пути. Спасибо за безупречную организацию и тёплое отношение! Рекомендую всем — такой тур заряжает энергией и оставляет море приятных воспоминаний. Обязательно вернёмся! ❤️
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Борис
Пещера супер. Каньон хорош, но с погодой не повезло, дождь лил.
+2
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М
Мария
Машина хорошая, водитель спокойный, доброжелательный. Завозил в красивые места, каньон и пещеру, завез в очень вкусный ресторан, угощал теплым фирменным хлебом с корицей и изюмом, забыла название) это был именно водитель, не гид. Но нам это было вполне ОК.
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Анна
Нам хотелось добраться из Батуми в Тбилиси на машине, чтобы была возможность наслаждаться видами, посетить интересные места по пути.
Данный вариант на 101% оправдал наши ожидания. - отличный комфортный автомобиль и бережая манера вождения. - корректировка маршрута под наш запрос. - потрясающие локации для остановок. - увлекательные истории и исторические факты. - Ноэль и Диана прекрасные гиды. Всем рекомендую.
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