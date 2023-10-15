Путешествие из Тбилиси в Батуми

Нескучным маршрутом из столицы Грузии - к морю

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Ранним утром вы отправитесь в увлекательную поездку из Тбилиси в Батуми. Посетите пещеру Прометея с живописным водопадом и современной подсветкой. Исследуете Мартвильский каньон с белыми скалами и яркой рекой. И к концу дня окажетесь в Батуми.

А по желанию продлите путешествие поездкой к другим локациям — мы будем рады сделать ваше пребывание в Грузии незабываемым!
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Путешествие из Тбилиси в Батуми
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пещера Прометея

Она находится в Имеретии — историческом регионе на западе Грузии. Мы расскажем, в каком году пещера была открыта для посещения и какая её часть доступна для путешественников. Вы полюбуетесь разноцветной подсветкой, подземным водопадом и озером. Температура здесь — +14… +15 °C, поэтому возьмите с собой тёплую одежду.

Мартвильский каньон

В этом месте дух захватывает от красоты природы! Вы насладитесь великолепием каскадных водопадов, бирюзовой реки и белых скал. По верхней части каньона можно прогуляться по дорожкам, а по нижней надо проплыть на лодке (по желанию).

Батуми

После каньона мы направимся в Батуми, где вы заселитесь в отель, который забронируете заранее. А утром по желанию и за дополнительную оплату мы отвезём вас обратно в Тбилиси — вы поедете по живописным дорогам, наблюдая за красочной природой из окна.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества путешественников. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведёт один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в пещеру Прометея — 7 лари/взрослый, 3,5 лари/детский
  • Билет в Мартвильский каньон — 17,25 лари/взрослый, 5,5 лари/детский, для детей до 6 лет — бесплатно
  • Аренда лодки в каньоне — по желанию
  • Отель в Батуми и еда — по желанию

Прочитайте до бронирования

Стоимость экскурсии рассчитана на программу: Тбилиси — пещера Прометея — Мартвильский каньон — Батуми. За дополнительную плату вы можете на утро следующего дня уехать обратно в Тбилиси или продлить путешествие 1 или 2 дня. По желанию посмотрите горную Аджарию, старые крепости и мосты. Детали и цены уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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