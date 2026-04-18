Лучшее время для путешествия - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В это время года каньоны и пещеры особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, с ноября по март, путешествие возможно, но следует учитывать прохладные температуры и возможные осадки.

Ранним утром начинается увлекательное путешествие из Тбилиси в Батуми. Первая остановка - пещера Прометея, где можно полюбоваться подземным водопадом и разноцветной подсветкой. Затем маршрут ведет в Мартвильский каньон, где бирюзовая река и белые скалы создают потрясающий пейзаж. Вечером путешественники прибудут в Батуми, чтобы насладиться морским воздухом и городскими достопримечательностями. По желанию можно продлить поездку, открывая для себя новые уголки Грузии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пещера Прометея

Она находится в Имеретии — историческом регионе на западе Грузии. Мы расскажем, в каком году пещера была открыта для посещения и какая её часть доступна для путешественников. Вы полюбуетесь разноцветной подсветкой, подземным водопадом и озером. Температура здесь — +14… +15 °C, поэтому возьмите с собой тёплую одежду.

Мартвильский каньон

В этом месте дух захватывает от красоты природы! Вы насладитесь великолепием каскадных водопадов, бирюзовой реки и белых скал. По верхней части каньона можно прогуляться по дорожкам, а по нижней надо проплыть на лодке (по желанию).

Батуми

После каньона мы направимся в Батуми, где вы заселитесь в отель, который забронируете заранее. А утром по желанию и за дополнительную оплату мы отвезём вас обратно в Тбилиси — вы поедете по живописным дорогам, наблюдая за красочной природой из окна.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества путешественников. Детали уточняйте в переписке.

Экскурсию проведёт один из водителей нашей команды, сопровождение гида не предусмотрено

Дополнительные расходы

Билет в пещеру Прометея — 25 лари/взрослый, 5,5 лари/детский

Билет в Мартвильский каньон — 20 лари/взрослый, 5,5 лари/детский

Аренда лодки в каньоне — по желанию

Отель в Батуми и еда — по желанию

Прочитайте до бронирования

Стоимость экскурсии рассчитана на программу: Тбилиси — пещера Прометея — Мартвильский каньон — Батуми. За дополнительную плату вы можете на утро следующего дня уехать обратно в Тбилиси или продлить путешествие 1 или 2 дня. По желанию посмотрите горную Аджарию, старые крепости и мосты. Детали и цены уточняйте в переписке.