Нескучным маршрутом из столицы Грузии - к морю
А по желанию продлите путешествие поездкой к другим локациям — мы будем рады сделать ваше пребывание в Грузии незабываемым!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Пещера Прометея
Она находится в Имеретии — историческом регионе на западе Грузии. Мы расскажем, в каком году пещера была открыта для посещения и какая её часть доступна для путешественников. Вы полюбуетесь разноцветной подсветкой, подземным водопадом и озером. Температура здесь — +14… +15 °C, поэтому возьмите с собой тёплую одежду.
Мартвильский каньон
В этом месте дух захватывает от красоты природы! Вы насладитесь великолепием каскадных водопадов, бирюзовой реки и белых скал. По верхней части каньона можно прогуляться по дорожкам, а по нижней надо проплыть на лодке (по желанию).
Батуми
После каньона мы направимся в Батуми, где вы заселитесь в отель, который забронируете заранее. А утром по желанию и за дополнительную оплату мы отвезём вас обратно в Тбилиси — вы поедете по живописным дорогам, наблюдая за красочной природой из окна.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества путешественников. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведёт один из гидов-водителей нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в пещеру Прометея — 7 лари/взрослый, 3,5 лари/детский
- Билет в Мартвильский каньон — 17,25 лари/взрослый, 5,5 лари/детский, для детей до 6 лет — бесплатно
- Аренда лодки в каньоне — по желанию
- Отель в Батуми и еда — по желанию
Прочитайте до бронирования
Стоимость экскурсии рассчитана на программу: Тбилиси — пещера Прометея — Мартвильский каньон — Батуми. За дополнительную плату вы можете на утро следующего дня уехать обратно в Тбилиси или продлить путешествие 1 или 2 дня. По желанию посмотрите горную Аджарию, старые крепости и мосты. Детали и цены уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.