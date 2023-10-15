Ранним утром вы отправитесь в увлекательную поездку из Тбилиси в Батуми. Посетите пещеру Прометея с живописным водопадом и современной подсветкой. Исследуете Мартвильский каньон с белыми скалами и яркой рекой. И к концу дня окажетесь в Батуми. А по желанию продлите путешествие поездкой к другим локациям — мы будем рады сделать ваше пребывание в Грузии незабываемым!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пещера Прометея

Она находится в Имеретии — историческом регионе на западе Грузии. Мы расскажем, в каком году пещера была открыта для посещения и какая её часть доступна для путешественников. Вы полюбуетесь разноцветной подсветкой, подземным водопадом и озером. Температура здесь — +14… +15 °C, поэтому возьмите с собой тёплую одежду.

Мартвильский каньон

В этом месте дух захватывает от красоты природы! Вы насладитесь великолепием каскадных водопадов, бирюзовой реки и белых скал. По верхней части каньона можно прогуляться по дорожкам, а по нижней надо проплыть на лодке (по желанию).

Батуми

После каньона мы направимся в Батуми, где вы заселитесь в отель, который забронируете заранее. А утром по желанию и за дополнительную оплату мы отвезём вас обратно в Тбилиси — вы поедете по живописным дорогам, наблюдая за красочной природой из окна.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества путешественников. Детали уточняйте в переписке.

Экскурсию проведёт один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы

Билет в пещеру Прометея — 7 лари/взрослый, 3,5 лари/детский

Билет в Мартвильский каньон — 17,25 лари/взрослый, 5,5 лари/детский, для детей до 6 лет — бесплатно

Аренда лодки в каньоне — по желанию

Отель в Батуми и еда — по желанию

Прочитайте до бронирования

Стоимость экскурсии рассчитана на программу: Тбилиси — пещера Прометея — Мартвильский каньон — Батуми. За дополнительную плату вы можете на утро следующего дня уехать обратно в Тбилиси или продлить путешествие 1 или 2 дня. По желанию посмотрите горную Аджарию, старые крепости и мосты. Детали и цены уточняйте в переписке.