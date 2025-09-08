Этот трансфер - идеальная возможность добраться из Тбилиси до Владикавказа без лишних хлопот.
Профессиональный водитель встретит вас по указанному адресу, обеспечит комфортное путешествие и поможет с багажом.
Все автомобили оборудованы кондиционерами, так
Профессиональный водитель встретит вас по указанному адресу, обеспечит комфортное путешествие и поможет с багажом.
Все автомобили оборудованы кондиционерами, так
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Без пересадок на границе
- 🌄 Прекрасные виды Кавказа
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 💧 Вода в автомобиле
- 🛣️ Комфортные автомобили
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для путешествий по горным дорогам. В это время вы сможете насладиться яркими пейзажами и комфортной температурой. В апреле и октябре также можно совершить поездку, но стоит учитывать возможные осадки. В зимние месяцы, с ноября по март, возможны снежные заносы, но опытные водители справятся с любыми условиями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кавказские горы
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Трансфер с душой
Как говорят в Грузии: «Каждый гость — это гость от Бога». Мы с большим вниманием относимся к каждому путешественнику и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла четко и безопасно. Все наши водители — профессионалы с огромным опытом вождения по горным дорогам. Обещаем, что всё пройдёт на высшем уровне.
Организационные детали
- Если во Владикавказе вам нужно не в аэропорт, а в центр города — пожалуйста, сообщите об этом заранее
- Все трансферы проходят на комфортных машинах седан с кондиционером
- В машине всегда есть 0,5 литра воды на человека
- Также возможен трансфер в обратном направлении
- Продолжительность трансфера указана примерная: она зависит от ситуации на дороге и скорости прохождения границы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1303 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Сервис был на высшем уровне. Мы прилетели в Тбилиси в 2 часа ночи и наш таксист уже ждал нас. Я была сильно уставшая и думала просплю всю дорогу до границы.
Вам был полезен этот отзыв?
Остались очень довольны организацией трансфера Тбилиси-Владикавказ. Приятно, что организатор трансфера - Лариса, и впоследствии Георгий - постоянно находились на связи с актуальной информацией о ситуации на дороге - это позволило
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Заказывали трансфер из Тбилиси во Владикавказ. Дорога не простая, ещё и дождь пошел, но это стоит увидеть. Водитель очень высоко профессионального уровня. Доставил нас в аэропорт во время, никаких проблем не возникало. Советую всем, остались только положительные эмоции и слова благодарности всем участникам трансфера.
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательный трансфер. Забрали во время, привезли по нужному нам адресу. Был прекрасный водитель.
Вам был полезен этот отзыв?
Очень грамотная организация трансфера! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»»
-
13%
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Тбилиси
Насладитесь комфортом и спокойствием: наш водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и быстро доставит в нужное место. Забудьте о поисках такси
Начало: В аэропорту Тбилиси
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
от €26
€30 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:30
от €35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Тбилиси
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
от €30 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить первое яркое впечатление от города
Начало: У аэропорта
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €90 за человека
от €250 за экскурсию