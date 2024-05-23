1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
«Кому подойдёт программа «трансфер с экскурсией»»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Тбилиси
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 21:00
9 июня в 00:00
€27 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана
Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
«Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников:»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€205 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить первое яркое впечатление от города
Начало: У аэропорта
«Трансфер-тур сэкономит вам время, силы и нервы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€35 за человека
Индивидуальная
1 час
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
«Трансфер осуществляется от вашего отеля или любого другого удобного вам места»
Завтра в 09:45
9 июня в 09:30
€35 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
«Все трансферы проходят на комфортных машинах седан с кондиционером»
Завтра в 09:30
9 июня в 00:30
250€200 за всё до 4 чел.
скидка
34%
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
С комфортом доехать в любую точку столицы Грузии
Начало: В аэропорту или по вашему адресу
«Трансфер осуществляется на комфортабельных автомобилях или микроавтобусах в зависимости от количества пассажиров»
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
от 88€58 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Начало: Место вашего проживания либо встреча в аэропорте
«Помимо экскурсий я так же предлагаю услуги трансфера из аэропорта Тбилиси или вашего отеля до любого региона нашей страны»
Расписание: В любой день, в любое время по запросу.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансферы из Тбилиси
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Трансфер — это перевозка гостей»
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $35 за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Трансфер из Тбилиси до Владикавказа и обратно
Начало: Г. Тбилиси, Автовокзал Дидубе
«Предлагаем вам комфортабельный групповой трансфер, который проводится ежедневно из Тбилиси в 6:00 и 8:30 до Владикавказа (аэропорт, жд и автовокзал)»
Расписание: Ежедневно в 6:00 и 8:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от $40 за человека
Индивидуальная
7 часов
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Добраться с комфортом до места назначения, погостить в семье виноделов и аутентично пообедать
Начало: По договорённости
«трансфер на комфортабельном седане Toyota, Hyundai, Mercedes»
9 июня в 00:00
10 июня в 00:00
€450 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией
«Если вам нужен трансфер из аэропорта, укажите, пожалуйста, номер рейса, имя и фамилию — я вас встречу с табличкой»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Тбилиси - Владикавказ (и наоборот)
Идеальный способ пересечь границу и добраться до нужного города
«В светлое время суток можем посетить храм и крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и арку дружбы в Гудаури — это входит в стоимость трансфера»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
С комфортом добраться до побережья и посетить по пути один из лучших парков Грузии
Начало: В любой точке Тбилиси
«В стоимость включено: утренний перекус (чурчхела, фрукты, напитки, вино), трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером, услуги гида»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€375 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInna23 мая 2024Эта была действительно Удивительная Грузия в удивительной поездке. И честно сказать это был совсем не трансфер, хотя нас и привезли
- ЛЛилия12 мая 2024Встретили в аэропорту с именной табличкой. Отвезли в отель на большом черном мерседесе бизнес-класса, по пути водитель рассказал много интересного и остановился у обменника, помог с вещами. Спасибо вам большое♥️
- ИИлья11 марта 2024очень приятный и грамотный водитель.
- ММария9 марта 2024Давид организовал нам трансфер из Тбилиси на Казбеги! Машина была подана вовремя, без опозданий; автомобиль комфортный и чистый; водитель очень аккуратно вел машину, учитывая, что трасса не всегда легкая! Рекомендую обращаться и заказывать, если необходимо куда-то добраться
- ААлёна17 февраля 2024Отличный сервис! Была приятно удивлена, когда меня забрали прямо из гостиницы. Машина была комфортной и чистой, а водитель – очень вежливым и предупредительным. Он даже помог мне с багажом. Благодарю за замечательный опыт!
- ННаталия8 января 2024Спасибо большое Ашоту за оперативную организацию, а водителю Сергею за спокойную дорогу и внимательное отношение. Было уютно, комфортно и безопасно. Нас вовремя забрали и вовремя доставили в аэропорт, еще и озеро Севан по дороге посетили. Было очень приятно! Однозначно рекомендуем👍🏻
- ММарина3 января 2024Все получилось! наш самолет задержался, но я так и предполагала и заранее поставила время встречи на пол часа позже, плюс услугой
- ААнтонов21 сентября 2023Встретили красиво, все мои просьбы, относительно поздравления и букета роз для супруги (годовщина свадьбы) выполнили на отлично! Также спасибо за
- ММихаил13 сентября 2023Отличная поездка! Большое спасибо водителю Тачату.
- ММария25 августа 2023Остались очень довольны организацией трансфера Тбилиси-Владикавказ. Приятно, что организатор трансфера - Лариса, и впоследствии Георгий - постоянно находились на связи
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Трансфер»
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