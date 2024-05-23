Трансфер в Тбилиси

Найдено 14 экскурсий в категории «Трансфер» в Тбилиси, цены от €20, скидки до 34%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: По договорености
«Кому подойдёт программа «трансфер с экскурсией»»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
199 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Выгодный трансфер в Тбилиси
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 21:00
9 июня в 00:00
27 за всё до 3 чел.
Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана
Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
«Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников:»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
205 за всё до 2 чел.
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить первое яркое впечатление от города
Начало: У аэропорта
«Трансфер-тур сэкономит вам время, силы и нервы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
35 за человека
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Надежный сервис, опытные русскоговорящие водители, чистые и удобные автомобили
«Трансфер осуществляется от вашего отеля или любого другого удобного вам места»
Завтра в 09:45
9 июня в 09:30
35 за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
«Все трансферы проходят на комфортных машинах седан с кондиционером»
Завтра в 09:30
9 июня в 00:30
250200 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
🚗 На машине
скидка
34%
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
С комфортом доехать в любую точку столицы Грузии
Начало: В аэропорту или по вашему адресу
«Трансфер осуществляется на комфортабельных автомобилях или микроавтобусах в зависимости от количества пассажиров»
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
от 8858 за всё до 19 чел.
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Начало: Место вашего проживания либо встреча в аэропорте
«Помимо экскурсий я так же предлагаю услуги трансфера из аэропорта Тбилиси или вашего отеля до любого региона нашей страны»
Расписание: В любой день, в любое время по запросу.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Трансферы из Тбилиси
Индивидуальная
2 часа
Трансферы из Тбилиси
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Трансфер — это перевозка гостей»
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $35 за всё до 3 чел.
Трансфер из Тбилиси до Владикавказа и обратно
Мини-группа
6 часов
Трансфер из Тбилиси до Владикавказа и обратно
Начало: Г. Тбилиси, Автовокзал Дидубе
«Предлагаем вам комфортабельный групповой трансфер, который проводится ежедневно из Тбилиси в 6:00 и 8:30 до Владикавказа (аэропорт, жд и автовокзал)»
Расписание: Ежедневно в 6:00 и 8:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от $40 за человека
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Добраться с комфортом до места назначения, погостить в семье виноделов и аутентично пообедать
Начало: По договорённости
«трансфер на комфортабельном седане Toyota, Hyundai, Mercedes»
9 июня в 00:00
10 июня в 00:00
450 за всё до 2 чел.
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси
Комфортная и безопасная поездка с лёгкой путевой экскурсией
«Если вам нужен трансфер из аэропорта, укажите, пожалуйста, номер рейса, имя и фамилию — я вас встречу с табличкой»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 7 чел.
Трансфер Тбилиси - Владикавказ (и наоборот)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Тбилиси - Владикавказ (и наоборот)
Идеальный способ пересечь границу и добраться до нужного города
«В светлое время суток можем посетить храм и крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и арку дружбы в Гудаури — это входит в стоимость трансфера»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
300 за всё до 6 чел.
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Не теряя ни минуты! Трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или обратно
С комфортом добраться до побережья и посетить по пути один из лучших парков Грузии
Начало: В любой точке Тбилиси
«В стоимость включено: утренний перекус (чурчхела, фрукты, напитки, вино), трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером, услуги гида»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
375 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Inna
    23 мая 2024
    Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
    Эта была действительно Удивительная Грузия в удивительной поездке. И честно сказать это был совсем не трансфер, хотя нас и привезли
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    в итоге в Батуми, это была самая настоящая экскурсия, в ходе которой мы сами не замечая добрались в пункт назначения. Поэтому мы, наша дружная компания из 6 человек выбравшая маршрут номер один, все же назвали бы этот тур не трансфер с экскурсией, а экскурсия с трансфером). Скажу сразу – мы сделали правильный выбор. Наверное, это лучший вариант для тех, кто впервые знакомится с целыми тремя регионами Грузии. Много локаций, куча информации, невероятное количество красоты и всяких вкусностей! Сложно выразить словами те эмоции, которые мы испытали от этого путешествия, но все же. Во-первых, огромная благодарность и нижайший поклон гиду, легкая, утренняя поездка по трассе без пробок и загруженности трассы сразу настроило на веселый лад, тон которому задал наш гид Михаил, без которого наше путешествие по стране и вполовину не было бы таким крутым и насыщенным. Экскурсия, а я все же нашу поездку буду назвать экскурсией - отличная, все понравилось, ненавязчиво, увлекательно, не утомляет. Побывали в заповеднике Сатаплия. Здесь есть стеклянный мостик над пропастью, ничем не уступающий по адреналину каньону Окаце. Прогулялись по парку и симпатичной пещере и конечно же не оставили без внимания следы динозавров которым примерно 150 миллионов лет. Посетили пещеру Тетра, где совершили увлекательную экскурсию, во время которой видели удивительные формации и ландшафт пещеры, узнали о её истории и археологических находках. И, конечно же рамках дегустации вина в пещере Тетра смогли не только насладиться изысканными винами, но и узнать больше о традиционных методах производства грузинского вина и истории виноделия в этом регионе. Кроме того, дегустация вина в пещере создаёт особую атмосферу и позволяет почувствовать настоящую душу Грузии. Нам определенно понравилось это сочетание пещеры и дегустации. Не знаю, кто назвал пещеру Прометея этим именем, хотя привязка мифа о Прометее, подарившем огонь людям вполне уместна по многим нюансам в описании места его наказания к этой пещере, но мы все в один голос назвали эту пещеру – пещерой сорока разбойников из тысячи и одной ночи, настолько она красива подсвечена и оформлена. Ну а путешествие на лодке по подземной реке – это даже не изюминка на торте, а целый деликатес. А вот деликатес от Михаила – это наш обед в Сладкой деревушке в домашнем семейном кафе. Можем гарантировать всем, что это была самая вкусная и самая правильная грузинская еда за все время нашего пребывания в этой стране! Респект семье нас принявшей и конечно же настоящему грузину Михаилу за этот самый неожиданный, но от этого еще более приятный обед с домашним вином из Западной Грузии. Парк музыкантов показался нам уже пресыщением такой обширной программы, но Михаил настоял, и мы конечно же его послушали и, это было еще одно наше удивление в этой поездке. Споры, шутки, и конечно же фото в обнимку со статуями музыкантов завершили это удивительное и увлекательное путешествие! Михаил! Вы лучший! И мы обязательно отравимся с Вами еще не в одно путешествие.

  • Л
    Лилия
    12 мая 2024
    Выгодный трансфер в Тбилиси
    Встретили в аэропорту с именной табличкой. Отвезли в отель на большом черном мерседесе бизнес-класса, по пути водитель рассказал много интересного и остановился у обменника, помог с вещами. Спасибо вам большое♥️
  • И
    Илья
    11 марта 2024
    Выгодный трансфер в Тбилиси
    очень приятный и грамотный водитель.
  • М
    Мария
    9 марта 2024
    Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
    Давид организовал нам трансфер из Тбилиси на Казбеги! Машина была подана вовремя, без опозданий; автомобиль комфортный и чистый; водитель очень аккуратно вел машину, учитывая, что трасса не всегда легкая! Рекомендую обращаться и заказывать, если необходимо куда-то добраться
  • А
    Алёна
    17 февраля 2024
    Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
    Отличный сервис! Была приятно удивлена, когда меня забрали прямо из гостиницы. Машина была комфортной и чистой, а водитель – очень вежливым и предупредительным. Он даже помог мне с багажом. Благодарю за замечательный опыт!
  • Н
    Наталия
    8 января 2024
    Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
    Спасибо большое Ашоту за оперативную организацию, а водителю Сергею за спокойную дорогу и внимательное отношение. Было уютно, комфортно и безопасно. Нас вовремя забрали и вовремя доставили в аэропорт, еще и озеро Севан по дороге посетили. Было очень приятно! Однозначно рекомендуем👍🏻
  • М
    Марина
    3 января 2024
    Выгодный трансфер в Тбилиси
    Все получилось! наш самолет задержался, но я так и предполагала и заранее поставила время встречи на пол часа позже, плюс услугой
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    гарантированно час ожидания … в итоге когда мы вышли и у нас еще оставалось пол часа ожидания, мы не увидели встречающего нас человека с табличкой ФИО, я не смогла дозвониться организатору, и в последний момент все таки успела дозвониться и поймать водителя уже на улице, видимо собрался уезжать, вобщем все хорошо, но на будущее хотелось бы что бы встречающий человек дождался, поскольку номер рейса был указан и час ожидания предусмотрен в условиях сделки ‘

  • А
    Антонов
    21 сентября 2023
    Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
    Встретили красиво, все мои просьбы, относительно поздравления и букета роз для супруги (годовщина свадьбы) выполнили на отлично! Также спасибо за
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    бутылку хорошего красного вина! Только за все это я поставил 5 баллов. Все остальное для меня было на тот момент не важным. Для туристов планирующих совместить трансфер с интересной экскурсией, к сожалению в лучшем случае вы получите комфортную и безопасную доставку из точки А в точку Б.

  • М
    Михаил
    13 сентября 2023
    Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
    Отличная поездка! Большое спасибо водителю Тачату.
  • М
    Мария
    25 августа 2023
    Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
    Остались очень довольны организацией трансфера Тбилиси-Владикавказ. Приятно, что организатор трансфера - Лариса, и впоследствии Георгий - постоянно находились на связи
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    с актуальной информацией о ситуации на дороге - это позволило оптимально рассчитать время выезда в аэропорт. Отметим, что машина приехала к гостинице точно в установленное время, предоставленный транспорт соответствовал описанию. Вся дорога прошла максимально комфортно и безопасно. Большая благодарность водителю Равилю за то, что очень бодро и уверенно нас довез, был вежлив, не курил и не лихачил! Все это еще раз закрепило самые приятные воспоминания о путешествии в прекрасную Грузию! ☀️👍❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Трансфер»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Удивительная Грузия: трансфер и экскурсия из Тбилиси в Кутаиси/Батуми или обратно
  2. Выгодный трансфер в Тбилиси
  3. Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
  4. Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
  5. Трансферы по Грузии («Аэропорт - Тбилиси») и не только
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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