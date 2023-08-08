Тур в Ереван - сердце солнечной Армении

Групповая экскурсия по Тбилиси: Познакомьтесь с национальной кухней Армении

Описание
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Ответы на вопросы
Не упустите возможность познакомиться с удивительной и самобытной Арменией в рамках однодневного тура.

Вы увидите все самые значимые места этой страны и узнаете массу интересных фактов о ее истории, культуре и национальной кухне.
Тур в Ереван - сердце солнечной Армении
Тур в Ереван - сердце солнечной Армении
Тур в Ереван - сердце солнечной Армении
Тур в Ереван - сердце солнечной Армении
Тур в Ереван - сердце солнечной Армении
Тур в Ереван - сердце солнечной Армении
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
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авг
13
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даты

Что вас ожидает:

  • Голубое озеро Севан
  • Город Дилижан:
  • Монастырь Матосаванк
  • Монастырь Агарцин
  • Озеро Парз
  • Музей народного искусства
  • Главные достопримечательности Еревана
  • Гора Арарат
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе дня самые колоритные и живописные места Армении, включая:

  • Голубое озеро Севан – высокогорное озеро, которое является крупнейшим источником пресной воды в стране и настоящим ее сокровищем;
  • Знаменитый город Дилижан с его уютными улочками, в котором сосредоточены старинные монастыри Матосаванк и Агарцин, озеро Парз, Музей народного искусства и уникальный колледж;
  • И, собственно, столица Армении – великолепный Ереван со множеством впечатляющих древних и современных архитектурно-исторических памятников, а также потрясающим видом на гору Арарат.
  • Присоединяйтесь! Будет насыщенно, вкусно и красиво.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • По желанию
Место начала и завершения?
Улица Метехи, 22, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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