Групповая экскурсия по Тбилиси: Познакомьтесь с национальной кухней Армении
Не упустите возможность познакомиться с удивительной и самобытной Арменией в рамках однодневного тура.
Вы увидите все самые значимые места этой страны и узнаете массу интересных фактов о ее истории, культуре и национальной кухне.
Вы увидите все самые значимые места этой страны и узнаете массу интересных фактов о ее истории, культуре и национальной кухне.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Голубое озеро Севан
- Город Дилижан:
- Монастырь Матосаванк
- Монастырь Агарцин
- Озеро Парз
- Музей народного искусства
- Главные достопримечательности Еревана
- Гора Арарат
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программе дня самые колоритные и живописные места Армении, включая:
- Голубое озеро Севан – высокогорное озеро, которое является крупнейшим источником пресной воды в стране и настоящим ее сокровищем;
- Знаменитый город Дилижан с его уютными улочками, в котором сосредоточены старинные монастыри Матосаванк и Агарцин, озеро Парз, Музей народного искусства и уникальный колледж;
- И, собственно, столица Армении – великолепный Ереван со множеством впечатляющих древних и современных архитектурно-исторических памятников, а также потрясающим видом на гору Арарат.
- Присоединяйтесь! Будет насыщенно, вкусно и красиво.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- По желанию
- Место начала и завершения?
- Улица Метехи, 22, Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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