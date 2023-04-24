Вас ждёт насыщенная впечатлениями поездка на восток Грузии, в регион Кахетия.
Солнечная Алазанская долина, парящий над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улочки Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и — Кахети без этого не Кахети — вино. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!
Солнечная Алазанская долина, парящий над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улочки Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и — Кахети без этого не Кахети — вино. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!
Ближайшие даты:
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
28
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Сигнахи-город любви
- Монастырь Бодбе
- Алазанская долина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Кахетия, находящаяся в Грузии, считается самым плодородным районом, где производят лучшее вино на постсоветском пространстве. Регион простирается на множестве гектаров виноградников, окруженных древними храмами и монастырями, а также населен мирными городками с черепичными крышами. Иногда кажется, что ты не находишься в Грузии, а в Тоскане или Провансе.
Путешествие начинается в Манави, где проводятся дегустации вин, чачи, чурчхелы, пастелы, меда и ты можешь сфотографироваться в традиционном костюме на фоне виноградника. В Бадиаури можно увидеть, как печется кахетинский хлеб (лаваш) в глиняной печи на дровах и по желанию поучаствовать в процессе. Затем отправляемся в «Сигнахи», город любви, со стилем южно-итальянского классицизма, который славится своей крепостью, также известной как «Сигнахи», построенной в XVIII веке, и открывающей потрясающие виды на Алазанскую долину.
Существуют удивительные места, где твои желания обязательно осуществляются. Одним из таких мест является базилика Святой Нино в женском монастыре «Бодбе». Если ты захочешь, можешь спуститься к чудотворному источнику Святой Нино.
Музей Нико Пиросмани - это обязательное место для посещения для всех любителей искусства и культуры, которые приезжают в Сигнахи, чтобы насладиться красотами этого удивительного города.
В музее экспонируется 16 произведений искусства, созданных Нико Пиросмани, а также работы других художников, которые заслуживают особого внимания, такие как портрет царицы Тамар, доктор, который едет на осле, и урожай винограда. Все эти картины отличаются своей простотой, но одновременно так сложны, что трудно оторваться от них. Именно этот аспект простоты завораживает каждого посетителя музея Пиросмани. Кроме того, в музее есть фотоэкспозиция.
Эта экскурсия обязательно станет ярким событием в твоем путешествии по Грузии!
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида(Русский, English)
- Дегустация Чачи
- Дегустация мёда
- Винная дегустация
- Входные билеты. (при выборе соотв. билета)
- Что не входит
- Питание(от 20 лари)
- Место начала и завершения?
- Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
- Оплата на месте возможна в долларах, евро или лари
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Групповые
На автобусе
История и архитектура
На весь день
Кахетия
Выездные
Популярные места
Сигнахи
Винодельни
Музеи
Похожие туры из Тбилиси
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
по договорённости
Завтра
23 апр
25 апр
26 апр
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Посвятить день достопримечательностям Телави, заехать на винодельню и узнать об истории края
в Тбилиси
Завтра
23 апр
24 апр
25 апр
от €130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи и Телави, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
место вашего проживания
Завтра
23 апр
24 апр
25 апр
163€123 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании