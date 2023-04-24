Кахетия, находящаяся в Грузии, считается самым плодородным районом, где производят лучшее вино на постсоветском пространстве. Регион простирается на множестве гектаров виноградников, окруженных древними храмами и монастырями, а также населен мирными городками с черепичными крышами. Иногда кажется, что ты не находишься в Грузии, а в Тоскане или Провансе.

Путешествие начинается в Манави, где проводятся дегустации вин, чачи, чурчхелы, пастелы, меда и ты можешь сфотографироваться в традиционном костюме на фоне виноградника. В Бадиаури можно увидеть, как печется кахетинский хлеб (лаваш) в глиняной печи на дровах и по желанию поучаствовать в процессе. Затем отправляемся в «Сигнахи», город любви, со стилем южно-итальянского классицизма, который славится своей крепостью, также известной как «Сигнахи», построенной в XVIII веке, и открывающей потрясающие виды на Алазанскую долину.

Существуют удивительные места, где твои желания обязательно осуществляются. Одним из таких мест является базилика Святой Нино в женском монастыре «Бодбе». Если ты захочешь, можешь спуститься к чудотворному источнику Святой Нино.

Музей Нико Пиросмани - это обязательное место для посещения для всех любителей искусства и культуры, которые приезжают в Сигнахи, чтобы насладиться красотами этого удивительного города.

В музее экспонируется 16 произведений искусства, созданных Нико Пиросмани, а также работы других художников, которые заслуживают особого внимания, такие как портрет царицы Тамар, доктор, который едет на осле, и урожай винограда. Все эти картины отличаются своей простотой, но одновременно так сложны, что трудно оторваться от них. Именно этот аспект простоты завораживает каждого посетителя музея Пиросмани. Кроме того, в музее есть фотоэкспозиция.

Эта экскурсия обязательно станет ярким событием в твоем путешествии по Грузии!