Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
Увидеть природные красоты страны, посетить курортный Дилижан и познакомиться с символами столицы
Как отметил итальянский писатель Тонино Гуэрра, «Армения — страна вертикальных путешествий», имея в виду не только перевалы, проходящие по ущельям и горам, но и удивительное перемещение во времени.
Чтобы ощутить дух многовековой страны и насладиться её контрастными пейзажами, мы приглашаем вас в поездку, в которой объединили два самых востребованных направления: Дилижан — Севан и Ереван.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дилижан
Вы побываете в курортном городе, который также называют маленькой Швейцарией благодаря окружающим лесам и целебному климату. Вы погуляете по колоритным улочкам старого квартала, познакомитесь с историей Дилижана и узнаете, как он стал горноклиматическим курортом, а также увидите знаменитый памятник героям фильма «Мимино».
Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Далее мы отправимся к одному из крупнейших пресноводных высокогорных озёр Евразии. На берегу водоёма вы осмотрите монастырский комплекс 9 века и услышите историю знаковой святыни Армении. Он расположен на холме, с которого открывается потрясающий вид на озеро и горы. Кроме того, в программе запланирована получасовая прогулка на катере — вы исследуете озеро со всех сторон и сделаете яркие снимки.
Ереван. Город, что старше Рима
В завершение вы посетите столицу Армении. Со смотровой площадки полюбуетесь открыточным видом на Ереван. Спуститесь по лестнице «Каскад» — открытому музею современного искусства. Пройдёте по самой дорогой улице города и выйдете на площадь Республики. На обзорной экскурсии вы получите общее представление об архитектуре, истории и памятниках Еревана.
В конце экскурсии мы подарим вам бутылку кахетинского вина, изготовленного по традиционной грузинской технологии, в квеври.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, питьевая вода.
Дорога из Тбилиси до Дилижана займёт примерно 3,5 часа, из Еревана до Тбилиси — около 5 часов
Дополнительно оплачиваются обед — от 15$ с человека, круиз на лодке по Озеру Севан — 20$ с человека
Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Майдана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Archi — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 13 туристов
Гамарджоба генацвале! Меня зовут Арчи! Я и моя команда гидов организуем экскурсии по всей Грузии более 10 лет. Я видел много стран, но красоту родного края трудно с чем-либо сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Я постараюсь открыть Грузию такой, какой её вижу Я!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
10 апр 2024
Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водитель. Поездка была долгой, но тем не менее всегда интересной и увлекательной. Мы уже ранее бывали в Армении, но ребята нам открыли ее с новой стороны. Очень рекомендую)
Б
Берта
7 апр 2024
Прекрасная экскурсия, отлично организованная и оптимально для однодневного путешествия знакомящая с Арменией и Ереваном. Гид Арчи - пример каким должен и может быть гид- соединение внимания и заботы о путешественника и читать дальше
о личное знание исторического и культурологического материала +отличное чувство юмора. Прекрасный водитель Давид, аккуратно и предельно безопасно ведущий машину. Ну и конечно прекрасные виды озера, заснеженные горы, древние монастыри, армянская Щвейцария, Ереван - все это делает экскурсию просто обязательной для посещения. Огромное спасибо Арчи и Давиду!!!
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