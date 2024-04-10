Как отметил итальянский писатель Тонино Гуэрра, «Армения — страна вертикальных путешествий», имея в виду не только перевалы, проходящие по ущельям и горам, но и удивительное перемещение во времени. Чтобы ощутить дух многовековой страны и насладиться её контрастными пейзажами, мы приглашаем вас в поездку, в которой объединили два самых востребованных направления: Дилижан — Севан и Ереван.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дилижан

Вы побываете в курортном городе, который также называют маленькой Швейцарией благодаря окружающим лесам и целебному климату. Вы погуляете по колоритным улочкам старого квартала, познакомитесь с историей Дилижана и узнаете, как он стал горноклиматическим курортом, а также увидите знаменитый памятник героям фильма «Мимино».

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Далее мы отправимся к одному из крупнейших пресноводных высокогорных озёр Евразии. На берегу водоёма вы осмотрите монастырский комплекс 9 века и услышите историю знаковой святыни Армении. Он расположен на холме, с которого открывается потрясающий вид на озеро и горы. Кроме того, в программе запланирована получасовая прогулка на катере — вы исследуете озеро со всех сторон и сделаете яркие снимки.

Ереван. Город, что старше Рима

В завершение вы посетите столицу Армении. Со смотровой площадки полюбуетесь открыточным видом на Ереван. Спуститесь по лестнице «Каскад» — открытому музею современного искусства. Пройдёте по самой дорогой улице города и выйдете на площадь Республики. На обзорной экскурсии вы получите общее представление об архитектуре, истории и памятниках Еревана.

В конце экскурсии мы подарим вам бутылку кахетинского вина, изготовленного по традиционной грузинской технологии, в квеври.

Организационные детали