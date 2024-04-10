Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси

Увидеть природные красоты страны, посетить курортный Дилижан и познакомиться с символами столицы
Как отметил итальянский писатель Тонино Гуэрра, «Армения — страна вертикальных путешествий», имея в виду не только перевалы, проходящие по ущельям и горам, но и удивительное перемещение во времени.

Чтобы ощутить дух многовековой страны и насладиться её контрастными пейзажами, мы приглашаем вас в поездку, в которой объединили два самых востребованных направления: Дилижан — Севан и Ереван.
5
2 отзыва
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
Все краски Армении и озеро Севан: групповая экскурсия из Тбилиси
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дилижан

Вы побываете в курортном городе, который также называют маленькой Швейцарией благодаря окружающим лесам и целебному климату. Вы погуляете по колоритным улочкам старого квартала, познакомитесь с историей Дилижана и узнаете, как он стал горноклиматическим курортом, а также увидите знаменитый памятник героям фильма «Мимино».

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Далее мы отправимся к одному из крупнейших пресноводных высокогорных озёр Евразии. На берегу водоёма вы осмотрите монастырский комплекс 9 века и услышите историю знаковой святыни Армении. Он расположен на холме, с которого открывается потрясающий вид на озеро и горы. Кроме того, в программе запланирована получасовая прогулка на катере — вы исследуете озеро со всех сторон и сделаете яркие снимки.

Ереван. Город, что старше Рима

В завершение вы посетите столицу Армении. Со смотровой площадки полюбуетесь открыточным видом на Ереван. Спуститесь по лестнице «Каскад» — открытому музею современного искусства. Пройдёте по самой дорогой улице города и выйдете на площадь Республики. На обзорной экскурсии вы получите общее представление об архитектуре, истории и памятниках Еревана.

В конце экскурсии мы подарим вам бутылку кахетинского вина, изготовленного по традиционной грузинской технологии, в квеври.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, питьевая вода.
  • Дорога из Тбилиси до Дилижана займёт примерно 3,5 часа, из Еревана до Тбилиси — около 5 часов
  • Дополнительно оплачиваются обед — от 15$ с человека, круиз на лодке по Озеру Севан — 20$ с человека
  • Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Майдана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
М
10 апр 2024
Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водитель.
Поездка была долгой, но тем не менее всегда интересной и увлекательной. Мы уже ранее бывали в Армении, но ребята нам открыли ее с новой стороны.
Очень рекомендую)
Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водитель.Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водитель.Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водитель.Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водитель.Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водитель.Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водитель.Мы отлично провели время - на выходных ездили в Ереван. Арчи прекрасный гид и рассказчик, а Давид хороший и внимательный водитель.
Б
7 апр 2024
Прекрасная экскурсия, отлично организованная и оптимально для однодневного путешествия знакомящая с Арменией и Ереваном.
Гид Арчи - пример каким должен и может быть гид- соединение внимания и заботы о путешественника и
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о личное знание исторического и культурологического материала +отличное чувство юмора. Прекрасный водитель Давид, аккуратно и предельно безопасно ведущий машину. Ну и конечно прекрасные виды озера, заснеженные горы, древние монастыри, армянская Щвейцария, Ереван - все это делает экскурсию просто обязательной для посещения.
Огромное спасибо Арчи и Давиду!!!

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