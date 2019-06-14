25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Кахетия — это не только винные туры!

Древние храмы и монастыри восточной Грузии

Марина
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Марина – ваш гид
Прославленная своими винами Кахетия привлекает людей, желающих насладиться не только вином, но и красотой, тишиной и уединением грузинского региона.

Я предлагаю вам отвлечься от популярных винных туров и отправиться в путешествие по немноголюдной и таинственной Кахетии, которая хранит множество старинных историй, легенд и преданий.
161 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
5
Кахетия — это не только винные туры!
Кахетия — это не только винные туры!

Что вас ожидает

Встреча с древностью
Вы увидите постройки 5-7 веков, услышите захватывающие истории дворцовых интриг. Осмотрите изображение самой ранней версии герба Багратионов. Я расскажу вам историю одного из самых удивительных храмов Алаверди, а также связанного с ним праздника алавердоба, который является лучшим примером грузинской толерантности и уважительного отношения к другим конфессиям.

Крепость Уджарма и прекрасные виды на окрестности
Крепость находится в предгорьях Гомборского хребта и отсюда открывается изумительный вид на реку Иори и горы. Вы познакомитесь с историей христианизации Грузии и подвижнической деятельностью Св. Нино, а также о связанной с теми событиями крепости, построенной в 5 веке.

Два удивительных монастыря
Не более чем в часе езды от Уджармы, в направлении города Телави, находится два монастыря. Первый — Старая Шуамта. На мой взгляд, это один из самых странных грузинских монастырских комплексов, и этим он так очаровывает. На поляне посреди красивого леса вы увидите три храма: базилику 5 века и две крестово-купольные церкви 7 века. Причем одна из них – точная копия в миниатюре храма Джвари во Мцхете! А неподалеку находится монастырь — Новая Шуамта, основанный в 16 веке царицей Тинатин, женой кахетинского царя Левана. Их брак, а вернее развод, инициатором которого была царица, оказался не только беспрецендентным событием в истории грузинской монархии, но и привел к борьбе за трон между детьми Левана от разных браков (обо всем это я подробно расскажу вам на экскурсии).

Один из четырех великих соборов Грузии
В 20 км от Шуамта есть еще одно удивительное место — храм 11 века Алаверди. Его считают одним из четырех великих кафедральных соборов Грузии. Здесь вы познакомитесь с его очень интересной историю, впечатлитесь его размерами, архитектурой и убранством, а кроме того, полюбуетесь завораживающими видами на Алазанскую долину.

Кахетия — это не только винные туры!
Кахетия — это не только винные туры!
Кахетия — это не только винные туры!

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Мне 44 года и вот уже 2 года, как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 июня 2019
Огромная благодарность Марине за наше путешествие ! В связи с большим количеством детей маршрут был изменён, однако это не умаляет впечатлений ,которые произвели на нас история и красота Грузии! Экскурсия предполагает осмотр храмов,у каждого из которых своя история,но вместе с тем все эти истории сплетены . Как клубок , нитка за ниткой мы (благодаря гиду!) наматываем их друг на друга, и в конце концов ,понимаем сколь глубоки и сильны корни православного христианства в Грузии! Тур был интересен и детям, Марина умеет оживить своё повествование и отвечает на все интересующие вопросы !
Мы обязательно вернёмся в Грузию ещё раз!
8 мая 2019
Марина потрясающий гид! Исключительно интересный и красивый маршрут по относительно нехоженным местам. Масса интересной и структурированной информации, развернутый ответ на любой вопрос. Понравилось абсолютно все, обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым. И начинаю продумывать следующие маршруты :).
А еще спасибо нашему водителю Гоче.
13 апреля 2019
Это была наша лучшая экскурсия по Грузии! Марина потрясающий гид, знающий абсолютно все о своей Родине! Мы не только познакомились с удивительной природой и историей Кахети, но и посетили частную винодельню, продегустировали настоящее чёрное и белое вино, смогли посмотреть и оценить полный процесс его приготовления.Если вы планируете поездку в Тбилиси, я советую Вам именно Марину! Она поможет вам не только правильно спланировать своё путешествие, но и оставить в памяти яркие неповторимые впечатления!
29 марта 2019
Я не Татьяна, а ее муж - Сергей. Таня еще напишет свой отзыв. Но поскольку используется мой электронный адрес, то хотел бы добавить что-то и от себя. Этот тур мне показался близким к идеальному, по крайней мере к моим представлениям об идеальном туре. Большую симпатию вызвала сама гид (Марина) и приглашенный ею водитель Гоча. Мы путешествовали по Кахетии в атмосфере приятных шуток о кахетинцах (Гоча настоящий кахетинец) и мингрелах, но не забывали смотреть в окно машины. Гомборский перевал под снегом, крепость Уджарма, монастыри Шуамта и Алаверди - как картинки стоят перед моими глазами до сих пор. Гид Марина обладает колоссальным запасом информации по истории, культуре и обычаях Грузии. В процессе экскурсии все это знание плавно перетекает слушателю, но всегда можно задать еще вопрос, и тогда открываются уж совершенно невероятные глубины грузинской цивилизации. Красоты этой части Грузии, вид с гор на равнины и уходящие до горизонта леса и горы поражают. Не думал, что в Грузии есть такие бесконечные дикие пространства. Визиты в Телави и поместье Цинандали - также приятные элементы поездки. Так что, желающим узнать побольше о Грузии я бы посоветовал этот маршрут. Сергей Спиридонов
3 января 2019
Марина, наша большая компания благодарит вас за продуманную, правильно спланированную и замечательно проведенную экскурсию.
Наша экскурсия проходила в формате живого общения, не побоюсь этого выражения, в непринужденной, дружеской атмосфере.)) Нам показалось, что это не был заранее заготовленный и тысячи раз повторенный текст. С первых минут нашей встречи Марине удалось привлечь внимание не только взрослой части аудитории, но и подростки расстались с наушниками и с интересом слушали рассказы гида о истории Грузии, её культуре, особенностях характера, традициях, кухне и, конечно же, Вине.
Наша долгая прогулка закончилась вечерним застольем в доме фермера Зуры. Гостеприимные хозяева, прекрасное вино, отличный стол. Все предложенные вина были хороши, но особо хотим отметить Kisi и Saperavi. Такого полнотелого, гармоничного, запоминающегося вина с долгим послевкусием мы давно не встречали. Особенно Саперави ;))
Марина, спасибо вам, что открыли "маленькие" секреты такой удивительной страны, поделились с нами вашими знаниями и любовью к Грузии.
Наталья и компания ))
Елена
18 октября 2018
Марина - это коммуникабельность, открытость, искренность, обаяние, щедрость на дополнительную информацию, касающуюся грузинской кухни, вина, современной жизни и много другого, умение расположить к себе, взаимодействовать с собеседником, найти подход к сыну-подростку, увлекательно и очень обстоятельно повествовать.
Спасибо за познавательную и насыщенную поездку.
По возвращении с экскурсии еще раз с удовольствием пересмотрела "Мимино". И в этот же вечер ребята на площади Свободы потрясающе исполняли "Чито-грито". Символично! )))
Марина, благодарны Вам за замечательный день.
30 сентября 2018
Нам очень понравилась экскурсия. Марина отлично владеет языком, обладает знаниями и, главное, умеет увлекательно, профессионально рассказывать. В этой экскурсии есть всё: история Грузии, история народов, её населяющих, архитектура, и, конечно, природная красота Кахетии. Помимо экскурсии, мы разговаривали на множество тем и Марина давала исчерпывающую информацию обо всём, что нас интересовало. Образование, обычаи, культура питания, современная жизнь - мы узнали очень много о Грузии. Большое спасибо водителю Гоче за отличное вождение. С Мариной у них получается прекрасное сочетание серьёзного отношения к работе и благожелательного отношения к окружающим. По нашей просьбе они завезли нас в хорошее кафе (самые вкусные хинкали мы поели именно там), на рынок в Телави. Марина посоветовала, что и где купить на этом рынке и в Тбилиси. Мы познакомились благодаря этому сайту, и, к сожалению, смогли побывать только на одной её экскурсии, но мы точно будем рекомендовать своим знакомым начинать знакомство с Грузией вместе с Мариной.
16 сентября 2018
Марине-большое спасибо за отлично проведенный день! Экскурсия была гораздо шире заявленной, мы узнали не только историю Кахетии, но и жизнь современной Грузии, что было не менее интересно. По нашей просьбе добавилась еще и дегустация с великолепным обедом- за что- отдельное спасибо! Конечно же мы не уложились во время, отведенное на экскурсию, и еще раз спасибо, за то , что нас не чуть не торопили, а дали полностью насладится этим днем.
31 августа 2018
Это была необыкновенно увлекательная и познавательная экскурсия. Марина человек с глубокими и разносторонними знаниями,все события описываются легко и увлекательно. Марина ответила на все наши вопросы и помогла сделать нашу поездку в Грузию более содержательной. Рекомендую этого прекрасного гида всем.
26 августа 2018
Марина любит свою родину Грузию, как мвть любит своё детя! Сердцем, умом, , каждой своей клеткой своей глубокой и переданной души. И это отчетливо чувствуется в работе Марины, образованного интеллектуального и профессионального экскурсовода. Поездка по некоторым местам Кахетии была прекрасно дополнена интересной информацией об истории, этой, безусловно, замечательной страны с её непростым, многогранным, но очень приятным народом. Я с удовольствием рекомендую Марину, как гида и её помощника-водителя кахетинца с характером, о котором мечтает большая часть прекрасной половины человечества. Нет проблемы, которую бы эти люди не взялись решать как свою.
Спасибо за прекрасную экскурсию, помощь и честность. Счастья Вам лично, семье и всему грузинскому народу!
Однозначно рекомендую!!!!!
Ещё 15 отзывов

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