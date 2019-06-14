25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прославленная своими винами Кахетия привлекает людей, желающих насладиться не только вином, но и красотой, тишиной и уединением грузинского региона. Я предлагаю вам отвлечься от популярных винных туров и отправиться в путешествие по немноголюдной и таинственной Кахетии, которая хранит множество старинных историй, легенд и преданий.

Что вас ожидает

Встреча с древностью

Вы увидите постройки 5-7 веков, услышите захватывающие истории дворцовых интриг. Осмотрите изображение самой ранней версии герба Багратионов. Я расскажу вам историю одного из самых удивительных храмов Алаверди, а также связанного с ним праздника алавердоба, который является лучшим примером грузинской толерантности и уважительного отношения к другим конфессиям.

Крепость Уджарма и прекрасные виды на окрестности

Крепость находится в предгорьях Гомборского хребта и отсюда открывается изумительный вид на реку Иори и горы. Вы познакомитесь с историей христианизации Грузии и подвижнической деятельностью Св. Нино, а также о связанной с теми событиями крепости, построенной в 5 веке.

Два удивительных монастыря

Не более чем в часе езды от Уджармы, в направлении города Телави, находится два монастыря. Первый — Старая Шуамта. На мой взгляд, это один из самых странных грузинских монастырских комплексов, и этим он так очаровывает. На поляне посреди красивого леса вы увидите три храма: базилику 5 века и две крестово-купольные церкви 7 века. Причем одна из них – точная копия в миниатюре храма Джвари во Мцхете! А неподалеку находится монастырь — Новая Шуамта, основанный в 16 веке царицей Тинатин, женой кахетинского царя Левана. Их брак, а вернее развод, инициатором которого была царица, оказался не только беспрецендентным событием в истории грузинской монархии, но и привел к борьбе за трон между детьми Левана от разных браков (обо всем это я подробно расскажу вам на экскурсии).

Один из четырех великих соборов Грузии

В 20 км от Шуамта есть еще одно удивительное место — храм 11 века Алаверди. Его считают одним из четырех великих кафедральных соборов Грузии. Здесь вы познакомитесь с его очень интересной историю, впечатлитесь его размерами, архитектурой и убранством, а кроме того, полюбуетесь завораживающими видами на Алазанскую долину.