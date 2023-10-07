VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе

Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси

Описание
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Мы отправимся в сердце виноделия Грузии — Кахетию.

Остановимся в гольф-комплексе, на территории которого есть собственная винодельня, фитнес-центр, огромное поле для гольфа, ухоженные прогулочные зоны, рестораны и бары, где вы сможете попробовать напитки местного производства и изысканную грузинскую кухню.

Желающие посетят SPA-центр, встретят утро плаванием в бассейнах и проведут день на свежем воздухе на спортивных площадках комплекса.

Дополнят наш роскошный отдых прогулка по Тбилиси, осмотр достопримечательностей Мцхеты и, по желанию, заезд в Сигнахи.
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Пообедаем в грузинском ресторане.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

VIP-отдых в Кахетии

После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся в Кахетию, где остановимся в 5-звёздочном гольф-комплексе на 2 ночи. На территории есть всё необходимое для вашего роскошного отдыха. Здесь вы сможете выбрать занятия по душе: поиграть в гольф, спортивные игры, боулинг, бильярд, попариться в сауне, сходить на массаж и SPA-процедуры, поплавать в открытых и закрытых бассейнах, пострелять в стрельбище и многое другое. У гольф-комплекса есть своя винодельня, фитнес-центр и приятная прогулочная зона. В баре вы сможете попробовать вина местного производства.

VIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в Кахетии
4 день

День в вашем распоряжении

Отдохнём на территории загородного комплекса в винодельческом регионе Грузии. Каждый выберёт занятия на свой вкус.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Возвращение в Тбилиси

После завтрака возвращаемся в Тбилиси. По желанию — заезд по дороге в Сигнахи. Увидим главные достопримечательности «города любви» и сможем посетить винные заводы. Продолжительность экскурсии — около 8 часов.

Вечером заселимся в отель в Тбилиси.

Возвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в Тбилиси
6 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, в течение дня
Завершение: Тбилиси, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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