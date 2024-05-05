Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Авторский тур в Тбилиси

Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии

Тур подойдёт тем, кто хочет всё время жить в одном отеле, побольше посмотреть Тбилиси и подняться повыше — в высокогорную область Грузии.

Проедем по знаменитому Крестовому перевалу, увидим средневековую цитадель и древние храмы и заглянем в Гудаури, где находится популярный горнолыжный курорт. Отправимся на 2 дегустации вин в Кахетию, заедем на завод и попробуем блюда национальной кухни.

Специально выделен один день, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус — посетить пещерный город, каньон, музей или отправиться на фотосессию на улочках Тбилиси.
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
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июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$405
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Гарантированно проводим все туры. Просьба до предоплаты уточнять наличие мест.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице в Тбилиси в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно). Всё время живём в одном месте, без переездов.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и 2 дегустации вин. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Мы организуем групповой трансфер до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом состоится завтра.

ТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим собор Цминда Самеба, считающийся одним из символов новой Грузии, церковь Метехи, пешеходный мост Мира. Прогуляемся по парку Рике, осмотрим снаружи храм Сиони и крепость Нарикала.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Кахетия и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.

На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделие
4 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки в Боржоми и Уплисцихе, на каньон, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси, винный тур с дегустациями, фотопрогулку с профессиональным фотографом по инста-локациям города.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Казбеги, Ананури и Гудаури

Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий. Доедем в город Степанцминда, где остановимся на обед и поднимемся к храму Гергетской Троицы (джипы оплачиваются дополнительно).

Вечером вернёмся в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 10-11 часов.

Казбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и Гудаури
6 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы, включая из/в аэропорт
  • Посещение всех локаций по программе
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Завтраки со 2-го дня, 1 обед
  • Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
  • Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе
  • Входные билеты
  • Подъёмники на Нарикала
  • Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 430 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и обратно
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение в 3-звёздочном отеле - 599 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочном отеле в классе «Эконом» - 449 долларов (3-местный номер), 469 долларов (2-местный номер), 639 долларов (1-местный номер) за 1 человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочном отеле в классах "Стандарт" и "Комфорт" - от 499 долларов (3-местный номер), от 525 долларов (2-местный номер), от 718 долларов (1-местный номер) за 1 человека за весь тур
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор (по желанию)
  • Подъём на джипах к храму в 5-й день - около 10 долларов
  • Сувениры и личные расходы
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
Завершение: Аэропорт Тбилиси, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхКазбегиПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаМцхетаСигнахиВсе турыГудаури6-дневные турыГорыКахетияВинодельниГорнолыжные туры

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