Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Проедем по знаменитому Крестовому перевалу, увидим средневековую цитадель и древние храмы и заглянем в Гудаури, где находится популярный горнолыжный курорт. Отправимся на 2 дегустации вин в Кахетию, заедем на завод и попробуем блюда национальной кухни.
Специально выделен один день, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус — посетить пещерный город, каньон, музей или отправиться на фотосессию на улочках Тбилиси.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$405
Описание
Организационные детали
Гарантированно проводим все туры. Просьба до предоплаты уточнять наличие мест.
Проживание. В 3-звёздочной гостинице в Тбилиси в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно). Всё время живём в одном месте, без переездов.
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и 2 дегустации вин. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Тбилиси
Мы организуем групповой трансфер до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим собор Цминда Самеба, считающийся одним из символов новой Грузии, церковь Метехи, пешеходный мост Мира. Прогуляемся по парку Рике, осмотрим снаружи храм Сиони и крепость Нарикала.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Кахетия и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.
На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки в Боржоми и Уплисцихе, на каньон, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси, винный тур с дегустациями, фотопрогулку с профессиональным фотографом по инста-локациям города.
Казбеги, Ананури и Гудаури
Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий. Доедем в город Степанцминда, где остановимся на обед и поднимемся к храму Гергетской Троицы (джипы оплачиваются дополнительно).
Вечером вернёмся в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 10-11 часов.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы, включая из/в аэропорт
- Посещение всех локаций по программе
- Проживание
- Услуги гида
- Завтраки со 2-го дня, 1 обед
- Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
- Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе
- Входные билеты
- Подъёмники на Нарикала
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 430 долларов за человека
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и обратно
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение в 3-звёздочном отеле - 599 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле в классе «Эконом» - 449 долларов (3-местный номер), 469 долларов (2-местный номер), 639 долларов (1-местный номер) за 1 человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле в классах "Стандарт" и "Комфорт" - от 499 долларов (3-местный номер), от 525 долларов (2-местный номер), от 718 долларов (1-местный номер) за 1 человека за весь тур
- Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор (по желанию)
- Подъём на джипах к храму в 5-й день - около 10 долларов
- Сувениры и личные расходы
- Возможно организовать путешествие в другие даты