Гарантированно проводим все туры. Просьба до предоплаты уточнять наличие мест.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице в Тбилиси в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно). Всё время живём в одном месте, без переездов.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и 2 дегустации вин. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.