В начале 20 века на территории самого крупного района массовой застройки Тбилиси ー Сабуртало ー были сады и поля. Как произошла такая метаморфоза? Отправляемся искать ответ. Вы оцените архитектуру района, увидите легендарные дома с воздушными переходами, заглянете во Дворец культуры профсоюзов, полюбуетесь мозаиками и не только.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Описание

Что вас ожидает

Особенности Сабуртало

Ещё в начале прошлого века на месте района были сады и поля. В 1917 году территория Сабуртало вошла в состав города, а с 1930-х годов здесь начинается активное строительство, непрекращающееся и сегодня. Равнинная территория способствовала формированию района в 1950–1970-х годах, а в 1980-х он начинает «ползти» вместе с домами вверх по склонам холмов. Практически все архитектурные стили советской эпохи нашли отражение в постройках Сабуртало.

Наш маршрут

Мы начнём от главной площади района, проедем от его начала вверх по улицам, осмотрим знаковые здания и памятники, зайдём во Дворец культуры профсоюзов и в завершение поднимемся к домам с мостами на улице Нуцубидзе. Закончим экскурсию у станции метро «Государственный университет».

Вы увидите:

Жилой комплекс «Шатили» ー знаменитые дома с мостами на улице Нуцубидзе

Уникальные витражи и рельефы Зураба Церетели внутри Дворца культуры профсоюзов

«Народную архитектуру» ー дома с надстройками и пристройками, увеличившие свои размеры в два раза и больше

Пожарное депо, украшенное мозаичными панно

Дворец спорта, корпуса университетов, гостиницы, больницы, административные учреждения

Примеры оформительского искусства в городской среде ー памятники, мозаики на зданиях

Вы узнаете:

Как определять назначение здания по его виду и форме

В чём принцип конструкции купола Дворца спорта и что потребовалось, чтобы его построить

На какой площади отмечали 60-летие Советской Грузии и кого на ней встречали

Что такое или кто такой «Важа-Пшавела»

Что такое вернакулярная архитектура

Организационные детали