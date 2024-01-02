Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии
В начале 20 века на территории самого крупного района массовой застройки Тбилиси ー Сабуртало ー были сады и поля. Как произошла такая метаморфоза? Отправляемся искать ответ.
Вы оцените архитектуру района, увидите легендарные дома с воздушными переходами, заглянете во Дворец культуры профсоюзов, полюбуетесь мозаиками и не только.
Вы оцените архитектуру района, увидите легендарные дома с воздушными переходами, заглянете во Дворец культуры профсоюзов, полюбуетесь мозаиками и не только.
Ближайшие даты:
2
янв
янв
6
янв
янв
3
фев
фев
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Особенности Сабуртало
Ещё в начале прошлого века на месте района были сады и поля. В 1917 году территория Сабуртало вошла в состав города, а с 1930-х годов здесь начинается активное строительство, непрекращающееся и сегодня. Равнинная территория способствовала формированию района в 1950–1970-х годах, а в 1980-х он начинает «ползти» вместе с домами вверх по склонам холмов. Практически все архитектурные стили советской эпохи нашли отражение в постройках Сабуртало.
Наш маршрут
Мы начнём от главной площади района, проедем от его начала вверх по улицам, осмотрим знаковые здания и памятники, зайдём во Дворец культуры профсоюзов и в завершение поднимемся к домам с мостами на улице Нуцубидзе. Закончим экскурсию у станции метро «Государственный университет».
Вы увидите:
- Жилой комплекс «Шатили» ー знаменитые дома с мостами на улице Нуцубидзе
- Уникальные витражи и рельефы Зураба Церетели внутри Дворца культуры профсоюзов
- «Народную архитектуру» ー дома с надстройками и пристройками, увеличившие свои размеры в два раза и больше
- Пожарное депо, украшенное мозаичными панно
- Дворец спорта, корпуса университетов, гостиницы, больницы, административные учреждения
- Примеры оформительского искусства в городской среде ー памятники, мозаики на зданиях
Вы узнаете:
- Как определять назначение здания по его виду и форме
- В чём принцип конструкции купола Дворца спорта и что потребовалось, чтобы его построить
- На какой площади отмечали 60-летие Советской Грузии и кого на ней встречали
- Что такое или кто такой «Важа-Пшавела»
- Что такое вернакулярная архитектура
Организационные детали
- Мы будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе и выходить на улицу для осмотра объектов, в середине маршрута мы зайдём внутрь здания Дворца культуры профсоюзов
- Детям любого возраста покупается стандартный билет, так как для каждого человека нужно отдельное место в автобусе
- В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъём mini jack 3.5 mm).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Технический университет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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