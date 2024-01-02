Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой

Групповая экскурсия в Тбилиси

Исследовать самобытный район Тбилиси на групповой автобусной экскурсии

В начале 20 века на территории самого крупного района массовой застройки Тбилиси ー Сабуртало ー были сады и поля. Как произошла такая метаморфоза? Отправляемся искать ответ.

Вы оцените архитектуру района, увидите легендарные дома с воздушными переходами, заглянете во Дворец культуры профсоюзов, полюбуетесь мозаиками и не только.
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Знакомство с Сабуртало: мосты, мозаики и самострой
Ближайшие даты:
2
янв
6
янв
3
фев

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Особенности Сабуртало

Ещё в начале прошлого века на месте района были сады и поля. В 1917 году территория Сабуртало вошла в состав города, а с 1930-х годов здесь начинается активное строительство, непрекращающееся и сегодня. Равнинная территория способствовала формированию района в 1950–1970-х годах, а в 1980-х он начинает «ползти» вместе с домами вверх по склонам холмов. Практически все архитектурные стили советской эпохи нашли отражение в постройках Сабуртало.

Наш маршрут

Мы начнём от главной площади района, проедем от его начала вверх по улицам, осмотрим знаковые здания и памятники, зайдём во Дворец культуры профсоюзов и в завершение поднимемся к домам с мостами на улице Нуцубидзе. Закончим экскурсию у станции метро «Государственный университет».

Вы увидите:

  • Жилой комплекс «Шатили» ー знаменитые дома с мостами на улице Нуцубидзе
  • Уникальные витражи и рельефы Зураба Церетели внутри Дворца культуры профсоюзов
  • «Народную архитектуру» ー дома с надстройками и пристройками, увеличившие свои размеры в два раза и больше
  • Пожарное депо, украшенное мозаичными панно
  • Дворец спорта, корпуса университетов, гостиницы, больницы, административные учреждения
  • Примеры оформительского искусства в городской среде ー памятники, мозаики на зданиях

Вы узнаете:

  • Как определять назначение здания по его виду и форме
  • В чём принцип конструкции купола Дворца спорта и что потребовалось, чтобы его построить
  • На какой площади отмечали 60-летие Советской Грузии и кого на ней встречали
  • Что такое или кто такой «Важа-Пшавела»
  • Что такое вернакулярная архитектура

Организационные детали

  • Мы будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе и выходить на улицу для осмотра объектов, в середине маршрута мы зайдём внутрь здания Дворца культуры профсоюзов
  • Детям любого возраста покупается стандартный билет, так как для каждого человека нужно отдельное место в автобусе
  • В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъём mini jack 3.5 mm).
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Технический университет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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