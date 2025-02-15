Прогулка между станциями метро "Шота Руставели" и "Котэ Марджанишвили" подарит встречу с уникальными зданиями, такими как "дом-айсберг" и "деревянная шкатулка". Архитектурные стили от модерна до авангарда раскроют перед вами свою красоту. Истории о творцах и интересные факты из прошлого оживят экскурсию. В завершение - пикантный контент 18+ во дворе музея Зураба Церетели, который можно пропустить, если с вами дети

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Ваш гид в Тбилиси

Евгений Ваш гид в Тбилиси

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Дом Мелика-Азарянца — окутанный легендами «дом-айсберг»

— окутанный легендами «дом-айсберг» Здание Академии наук Грузии (бывшее здание треста «Грузуголь») — единственная постройка в Грузии, раскритикованная в постановлении «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве»

(бывшее здание треста «Грузуголь») — единственная постройка в Грузии, раскритикованная в постановлении «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» Дом Габашвили — скрытая от глаз прохожих резная деревянная шкатулка

— скрытая от глаз прохожих резная деревянная шкатулка Здание редакции газеты «Заря Востока» — один из немногих примеров архитектуры авангарда, о нём писал С. Есенин «Ты восхитительна, „Заря Востока“, / Но „Западной“ ты лучше бы была»

— один из немногих примеров архитектуры авангарда, о нём писал С. Есенин «Ты восхитительна, „Заря Востока“, / Но „Западной“ ты лучше бы была» Здание ИМЭЛ — в советское время самое идеологически заряженное здание Тбилиси, в 90-е — место, где была принята конституция Грузии, а теперь — часть комплекса гостиницы Biltmore

— в советское время самое идеологически заряженное здание Тбилиси, в 90-е — место, где была принята конституция Грузии, а теперь — часть комплекса гостиницы Biltmore Подземный ТЦ — заброшенный артефакт позднесоветской эпохи

— заброшенный артефакт позднесоветской эпохи Здание театра Котэ Марджанишвили — великолепный модерн, подаренный городу

Мы поговорим:

о корнях скрытого грузинского матриархата

любви грузинского народа к поэзии

сюжете песни «Миллион алых роз»

том, как Зураб Церетели стал крёстным отцом грузинской мозаики

связи режиссёра Котэ Марджанишвили с русским театром

принципе «национальное по форме, социалистическое по содержанию»

Клубничкой на торте будет пикантный контент 18+ во дворе музея Зураба Церетели — место, которое можно пропустить, если с вами будут дети.

Организационные детали

Экскурсия проводится для компаний до 15 человек без изменения стоимости.