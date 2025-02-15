Прогулка между станциями метро "Шота Руставели" и "Котэ Марджанишвили" подарит встречу с уникальными зданиями, такими как "дом-айсберг" и "деревянная шкатулка". Архитектурные стили от модерна до авангарда раскроют перед вами свою красоту. Истории о творцах и интересные факты из прошлого оживят экскурсию.
В завершение - пикантный контент 18+ во дворе музея Зураба Церетели, который можно пропустить, если с вами дети
В завершение - пикантный контент 18+ во дворе музея Зураба Церетели, который можно пропустить, если с вами дети
7 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🎨 Творчество известных личностей
- 🚶♂️ Удобный маршрут
- 👥 Индивидуальный подход
- 🌟 Пикантные детали
- 🎭 Культурное погружение
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Дом Мелика-Азарянца
- Здание Академии наук Грузии
- Дом Габашвили
- Здание редакции газеты «Заря Востока»
- Здание ИМЭЛ
- Подземный ТЦ
- Здание театра Котэ Марджанишвили
Описание экскурсии
- Дом Мелика-Азарянца — окутанный легендами «дом-айсберг»
- Здание Академии наук Грузии (бывшее здание треста «Грузуголь») — единственная постройка в Грузии, раскритикованная в постановлении «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве»
- Дом Габашвили — скрытая от глаз прохожих резная деревянная шкатулка
- Здание редакции газеты «Заря Востока» — один из немногих примеров архитектуры авангарда, о нём писал С. Есенин «Ты восхитительна, „Заря Востока“, / Но „Западной“ ты лучше бы была»
- Здание ИМЭЛ — в советское время самое идеологически заряженное здание Тбилиси, в 90-е — место, где была принята конституция Грузии, а теперь — часть комплекса гостиницы Biltmore
- Подземный ТЦ — заброшенный артефакт позднесоветской эпохи
- Здание театра Котэ Марджанишвили — великолепный модерн, подаренный городу
Мы поговорим:
- о корнях скрытого грузинского матриархата
- любви грузинского народа к поэзии
- сюжете песни «Миллион алых роз»
- том, как Зураб Церетели стал крёстным отцом грузинской мозаики
- связи режиссёра Котэ Марджанишвили с русским театром
- принципе «национальное по форме, социалистическое по содержанию»
Клубничкой на торте будет пикантный контент 18+ во дворе музея Зураба Церетели — место, которое можно пропустить, если с вами будут дети.
Организационные детали
Экскурсия проводится для компаний до 15 человек без изменения стоимости.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Евгений, я лектор и профессиональный гид. Сфера моих интересов — культурное, архитектурное и инженерное наследие. Я проехал десятки тысяч километров по Грузии с 2022 года, чтобы найти для вас всё самое интересное. Являюсь экспертом по канатным дорогам Грузии, фанатом раннего творчества Зураба Церетели и коллекционером советского монументального искусства.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аделина
15 фев 2025
Хочется сказать, что Евгений очень приятный человек, начитанный, глубокий и тонко чувствующий!
Изначально, я выбрала эту экскурсию, по причине того, что это не маршрут по самым главным достопримечательностям. Эта экскурсия отлично
Изначально, я выбрала эту экскурсию, по причине того, что это не маршрут по самым главным достопримечательностям. Эта экскурсия отлично
Людмила
9 янв 2025
Евгений отлично знает своё дело и интересный рассказчик! Мы мало знали о Тбилиси и его главных героях, но было интересно, поэтому рекомендую прогуляться с гидом, который точно никого не оставит равнодушным)
О
Ольга
5 янв 2025
Экскурсия насыщенная, но не утомляющая, нам очень понравилась!
С учетом того, что живем в Тбилиси уже пару лет, открыли для себя новые места. Узнали интересную историю зданий, мимо которых много раз проходили, но не задумывались об их происхождении.
Спасибо Евгению за легкое общение и качественное повествование!)
С учетом того, что живем в Тбилиси уже пару лет, открыли для себя новые места. Узнали интересную историю зданий, мимо которых много раз проходили, но не задумывались об их происхождении.
Спасибо Евгению за легкое общение и качественное повествование!)
Е
Елена
2 янв 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Евгением! Прекрасный гид. «Живет» темой. Создал телеграмм-чат, где скинул нам разные интересные фото. Чувствуется, что много изучал материал. При этом, не занудно - интересно, живо. Большое спасибо Евгению! Всем рекомендуем.
Дарья
27 дек 2024
Рекомендую прекрасную экскурсию про известных личностей Грузии и особенные здания, которые вы могли проходить каждый день)
Гид владеет обширными знаниями и не теряется при дополнительных вопросах, видно, что сам горит тем,
Гид владеет обширными знаниями и не теряется при дополнительных вопросах, видно, что сам горит тем,
A
Alena
25 дек 2024
Чудесная экскурсия! Рекомендую)
Отпуск уже закончился, а яркие образы и положительные эмоции после экскурсии всё ещё со мной. Много интересной и запоминающейся информации, узнала про Шота Руставели, прониклась Резо Габриадзе, еще и стихи Есенина были! Очень классная экскурсия об истории района, красивой и необычной архитектуре и известных личностях
Отпуск уже закончился, а яркие образы и положительные эмоции после экскурсии всё ещё со мной. Много интересной и запоминающейся информации, узнала про Шота Руставели, прониклась Резо Габриадзе, еще и стихи Есенина были! Очень классная экскурсия об истории района, красивой и необычной архитектуре и известных личностях
Александр
3 дек 2024
Спасибо большое Трипстеру и Евгению за эту экскурсию. Экскурсия очень разноплановая, посмотрели совершенно разные и непохожие друг на друга здания (а где-то даже не здания, а другие интересные сооружения и
Е
Екатерина
2 дек 2024
Сходили с друзьями на экскурсию с Евгением.
Мне понравился материал и его подача. Маршут достаточно комфортный, на некоторых остановках можно было присесть и всю дорогу мы спускались сверху вниз.
Отдельно понравилось то, что все дополнительные фотографии и картинки Евгений скидывал в общий чат, специально под экскурсию, можно в любой момент к ним вернуться.
Планируем посетить другие маршруты Евгения!
Мне понравился материал и его подача. Маршут достаточно комфортный, на некоторых остановках можно было присесть и всю дорогу мы спускались сверху вниз.
Отдельно понравилось то, что все дополнительные фотографии и картинки Евгений скидывал в общий чат, специально под экскурсию, можно в любой момент к ним вернуться.
Планируем посетить другие маршруты Евгения!
О
Ольга
2 дек 2024
Получила удовольствие от посещения данной экскурсии😌
Евгений чудесный рассказчик, с отлично поставленной речью и искренним желанием делиться с гостями экскурсии историей района, по которому гуляли, что, лично для меня, важно 👌🏻
Евгений чудесный рассказчик, с отлично поставленной речью и искренним желанием делиться с гостями экскурсии историей района, по которому гуляли, что, лично для меня, важно 👌🏻
Vitalii
2 дек 2024
Очень понравилась экскурсия!
Такой хороший сторитейлинг из которого понимаешь, как много разных интересных символов объединяют грузинскую культуру и историю. Особенно учитывая, что район не особо туристический, но в нем спрятано много необычных пасхалок!
И очен важно, что есть хороший рассказчик! У Евгения отлично получается легко и понятно рассказывать сложные вещи.
С удовольствием погулял по Ваке, взглянул на район новым взглядом. Очень рекомендую!
Такой хороший сторитейлинг из которого понимаешь, как много разных интересных символов объединяют грузинскую культуру и историю. Особенно учитывая, что район не особо туристический, но в нем спрятано много необычных пасхалок!
И очен важно, что есть хороший рассказчик! У Евгения отлично получается легко и понятно рассказывать сложные вещи.
С удовольствием погулял по Ваке, взглянул на район новым взглядом. Очень рекомендую!
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