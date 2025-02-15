От Шота до Котэ: самобытный район Тбилиси

Путешествие между станциями метро Руставели и Марджанишвили. Откройте для себя архитектурные шедевры и увлекательные истории этого района
Прогулка между станциями метро "Шота Руставели" и "Котэ Марджанишвили" подарит встречу с уникальными зданиями, такими как "дом-айсберг" и "деревянная шкатулка". Архитектурные стили от модерна до авангарда раскроют перед вами свою красоту. Истории о творцах и интересные факты из прошлого оживят экскурсию.

В завершение - пикантный контент 18+ во дворе музея Зураба Церетели, который можно пропустить, если с вами дети
5
10 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🎨 Творчество известных личностей
  • 🚶‍♂️ Удобный маршрут
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🌟 Пикантные детали
  • 🎭 Культурное погружение
От Шота до Котэ: самобытный район Тбилиси
От Шота до Котэ: самобытный район Тбилиси
От Шота до Котэ: самобытный район Тбилиси
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Дом Мелика-Азарянца
  • Здание Академии наук Грузии
  • Дом Габашвили
  • Здание редакции газеты «Заря Востока»
  • Здание ИМЭЛ
  • Подземный ТЦ
  • Здание театра Котэ Марджанишвили

Описание экскурсии

  • Дом Мелика-Азарянца — окутанный легендами «дом-айсберг»
  • Здание Академии наук Грузии (бывшее здание треста «Грузуголь») — единственная постройка в Грузии, раскритикованная в постановлении «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве»
  • Дом Габашвили — скрытая от глаз прохожих резная деревянная шкатулка
  • Здание редакции газеты «Заря Востока» — один из немногих примеров архитектуры авангарда, о нём писал С. Есенин «Ты восхитительна, „Заря Востока“, / Но „Западной“ ты лучше бы была»
  • Здание ИМЭЛ — в советское время самое идеологически заряженное здание Тбилиси, в 90-е — место, где была принята конституция Грузии, а теперь — часть комплекса гостиницы Biltmore
  • Подземный ТЦ — заброшенный артефакт позднесоветской эпохи
  • Здание театра Котэ Марджанишвили — великолепный модерн, подаренный городу

Мы поговорим:

  • о корнях скрытого грузинского матриархата
  • любви грузинского народа к поэзии
  • сюжете песни «Миллион алых роз»
  • том, как Зураб Церетели стал крёстным отцом грузинской мозаики
  • связи режиссёра Котэ Марджанишвили с русским театром
  • принципе «национальное по форме, социалистическое по содержанию»

Клубничкой на торте будет пикантный контент 18+ во дворе музея Зураба Церетели — место, которое можно пропустить, если с вами будут дети.

Организационные детали

Экскурсия проводится для компаний до 15 человек без изменения стоимости.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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А
15 фев 2025
Хочется сказать, что Евгений очень приятный человек, начитанный, глубокий и тонко чувствующий!
Изначально, я выбрала эту экскурсию, по причине того, что это не маршрут по самым главным достопримечательностям. Эта экскурсия отлично
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подойдет для тех, кто в Тбилиси впервые, но еще круче будет тем, кто в уже в Грузии бывал.

Через судьбы людей и фасады зданий вы погрузитесь в саму душу Грузии.

Евгений, спасибо! 🇬🇪

Людмила
9 янв 2025
Евгений отлично знает своё дело и интересный рассказчик! Мы мало знали о Тбилиси и его главных героях, но было интересно, поэтому рекомендую прогуляться с гидом, который точно никого не оставит равнодушным)
Евгений отлично знает своё дело и интересный рассказчик! Мы мало знали о Тбилиси и его главныхЕвгений отлично знает своё дело и интересный рассказчик! Мы мало знали о Тбилиси и его главныхЕвгений отлично знает своё дело и интересный рассказчик! Мы мало знали о Тбилиси и его главныхЕвгений отлично знает своё дело и интересный рассказчик! Мы мало знали о Тбилиси и его главных
О
5 янв 2025
Экскурсия насыщенная, но не утомляющая, нам очень понравилась!

С учетом того, что живем в Тбилиси уже пару лет, открыли для себя новые места. Узнали интересную историю зданий, мимо которых много раз проходили, но не задумывались об их происхождении.

Спасибо Евгению за легкое общение и качественное повествование!)
Е
2 янв 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Евгением! Прекрасный гид. «Живет» темой. Создал телеграмм-чат, где скинул нам разные интересные фото. Чувствуется, что много изучал материал. При этом, не занудно - интересно, живо. Большое спасибо Евгению! Всем рекомендуем.
Нам очень понравилась экскурсия с Евгением! Прекрасный гид. «Живет» темой. Создал телеграмм-чат, где скинул нам разныеНам очень понравилась экскурсия с Евгением! Прекрасный гид. «Живет» темой. Создал телеграмм-чат, где скинул нам разныеНам очень понравилась экскурсия с Евгением! Прекрасный гид. «Живет» темой. Создал телеграмм-чат, где скинул нам разныеНам очень понравилась экскурсия с Евгением! Прекрасный гид. «Живет» темой. Создал телеграмм-чат, где скинул нам разныеНам очень понравилась экскурсия с Евгением! Прекрасный гид. «Живет» темой. Создал телеграмм-чат, где скинул нам разные
Дарья
27 дек 2024
Рекомендую прекрасную экскурсию про известных личностей Грузии и особенные здания, которые вы могли проходить каждый день)
Гид владеет обширными знаниями и не теряется при дополнительных вопросах, видно, что сам горит тем,
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о чем говорит. Удобно, что предоставляется фото и картинки для лучшей визуализации!

Были под конец декабря, имейте в виду, что может быть прохладно после 2х часов прогулки (рекомендую одеваться теплее). Ходить не очень долго, частые остановки и главное всегда вниз

Рекомендую прекрасную экскурсию про известных личностей Грузии и особенные здания, которые вы могли проходить каждый день)Рекомендую прекрасную экскурсию про известных личностей Грузии и особенные здания, которые вы могли проходить каждый день)Рекомендую прекрасную экскурсию про известных личностей Грузии и особенные здания, которые вы могли проходить каждый день)Рекомендую прекрасную экскурсию про известных личностей Грузии и особенные здания, которые вы могли проходить каждый день)Рекомендую прекрасную экскурсию про известных личностей Грузии и особенные здания, которые вы могли проходить каждый день)Рекомендую прекрасную экскурсию про известных личностей Грузии и особенные здания, которые вы могли проходить каждый день)Рекомендую прекрасную экскурсию про известных личностей Грузии и особенные здания, которые вы могли проходить каждый день)Рекомендую прекрасную экскурсию про известных личностей Грузии и особенные здания, которые вы могли проходить каждый день)Рекомендую прекрасную экскурсию про известных личностей Грузии и особенные здания, которые вы могли проходить каждый день)
A
25 дек 2024
Чудесная экскурсия! Рекомендую)
Отпуск уже закончился, а яркие образы и положительные эмоции после экскурсии всё ещё со мной. Много интересной и запоминающейся информации, узнала про Шота Руставели, прониклась Резо Габриадзе, еще и стихи Есенина были! Очень классная экскурсия об истории района, красивой и необычной архитектуре и известных личностях
Александр
3 дек 2024
Спасибо большое Трипстеру и Евгению за эту экскурсию. Экскурсия очень разноплановая, посмотрели совершенно разные и непохожие друг на друга здания (а где-то даже не здания, а другие интересные сооружения и
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объекты), и про всё есть захватывающая интересная информация с лёгкой подачей.
Особенно приятно удивило неожиданное "появление" Аллы Борисовны (догадайтесь, с какой песней, в Тбилиси-то;)). Помимо неё в экскурсии участвовали Есенин, Щусев и разные другие действующие лица, про кого-то из них вообще впервые услышал.
И спасибо за рекомендацию вернуться на канатку, чтобы на ней подняться на гору.

Спасибо большое Трипстеру и Евгению за эту экскурсию. Экскурсия очень разноплановая, посмотрели совершенно разные и непохожиеСпасибо большое Трипстеру и Евгению за эту экскурсию. Экскурсия очень разноплановая, посмотрели совершенно разные и непохожиеСпасибо большое Трипстеру и Евгению за эту экскурсию. Экскурсия очень разноплановая, посмотрели совершенно разные и непохожиеСпасибо большое Трипстеру и Евгению за эту экскурсию. Экскурсия очень разноплановая, посмотрели совершенно разные и непохожие
Е
2 дек 2024
Сходили с друзьями на экскурсию с Евгением.
Мне понравился материал и его подача. Маршут достаточно комфортный, на некоторых остановках можно было присесть и всю дорогу мы спускались сверху вниз.
Отдельно понравилось то, что все дополнительные фотографии и картинки Евгений скидывал в общий чат, специально под экскурсию, можно в любой момент к ним вернуться.
Планируем посетить другие маршруты Евгения!
Сходили с друзьями на экскурсию с Евгением.Сходили с друзьями на экскурсию с Евгением.Сходили с друзьями на экскурсию с Евгением.
О
2 дек 2024
Получила удовольствие от посещения данной экскурсии😌
Евгений чудесный рассказчик, с отлично поставленной речью и искренним желанием делиться с гостями экскурсии историей района, по которому гуляли, что, лично для меня, важно 👌🏻
Получила удовольствие от посещения данной экскурсии😌
Vitalii
2 дек 2024
Очень понравилась экскурсия!
Такой хороший сторитейлинг из которого понимаешь, как много разных интересных символов объединяют грузинскую культуру и историю. Особенно учитывая, что район не особо туристический, но в нем спрятано много необычных пасхалок!

И очен важно, что есть хороший рассказчик! У Евгения отлично получается легко и понятно рассказывать сложные вещи.

С удовольствием погулял по Ваке, взглянул на район новым взглядом. Очень рекомендую!
Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!

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