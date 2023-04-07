Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант

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Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью. Вы спуститесь в ущелье к водопадам, сделаете фантастические фото и вкусно пообедаете. А наш гид расскажет о преданиях и традициях Картли.
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Путешествие в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
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Что вас ожидает:

  • Каньон Дашбаши
  • Алгетское водохранилище
  • Водопады
  • Ущелья
  • Стеклянные мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Грузия славится древними памятниками, но и в XXI веке есть чем удивить путешественников!
Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью. Вы спуститесь в ущелье к водопадам, сделаете фантастические фото и вкусно пообедаете. А наш гид расскажет о преданиях и традициях Картли.

Поездка в исторический регион Картли

По пути из Тбилиси наш гид откроет вам хроники этих земель, расскажет о расцвете и упадке Грузинского царства, о правлении наместников и исконной культуре. Также в программе остановка у Алгетского водохранилища, окруженного мягкими холмами.

Прогулка к водопадам и по стеклянному мосту

Перед вами предстанет Дашбашский каньон, живописный в любое время года. Вы спуститесь по тропе вниз к реке и «плачущей стене» — дивным водопадам. Вернувшись наверх, пройдете по уникальному мосту, открытому в 2022 году, узнаете о его строительстве и характеристиках.
На обратном пути предусмотрен обед в достойном месте с национальной кухней (блюда и напитки на выбор по меню).

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида (для группы до 3 чел. экскурсия проходит с гидом-водителем),
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • посещение каньона и моста (48 лари с человека),
  • питание (обед в среднем от 25 лари с человека).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида (для группы до 3 чел. экскурсия проходит с гидом-водителем)
  • Трансфер
Что не входит
  • Посещение каньона и моста (48 лари с человека)
  • Питание (обед в среднем от 25 лари с человека)
Место начала и завершения?
площадь Свободы, г. Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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