Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью. Вы спуститесь в ущелье к водопадам, сделаете фантастические фото и вкусно пообедаете. А наш гид расскажет о преданиях и традициях Картли.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Каньон Дашбаши
- Алгетское водохранилище
- Водопады
- Ущелья
- Стеклянные мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Грузия славится древними памятниками, но и в XXI веке есть чем удивить путешественников!
Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью. Вы спуститесь в ущелье к водопадам, сделаете фантастические фото и вкусно пообедаете. А наш гид расскажет о преданиях и традициях Картли.
Поездка в исторический регион Картли
По пути из Тбилиси наш гид откроет вам хроники этих земель, расскажет о расцвете и упадке Грузинского царства, о правлении наместников и исконной культуре. Также в программе остановка у Алгетского водохранилища, окруженного мягкими холмами.
Прогулка к водопадам и по стеклянному мосту
Перед вами предстанет Дашбашский каньон, живописный в любое время года. Вы спуститесь по тропе вниз к реке и «плачущей стене» — дивным водопадам. Вернувшись наверх, пройдете по уникальному мосту, открытому в 2022 году, узнаете о его строительстве и характеристиках.
На обратном пути предусмотрен обед в достойном месте с национальной кухней (блюда и напитки на выбор по меню).
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида (для группы до 3 чел. экскурсия проходит с гидом-водителем),
- трансфер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- посещение каньона и моста (48 лари с человека),
- питание (обед в среднем от 25 лари с человека).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида (для группы до 3 чел. экскурсия проходит с гидом-водителем)
- Трансфер
- Что не входит
- Посещение каньона и моста (48 лари с человека)
- Питание (обед в среднем от 25 лари с человека)
- Место начала и завершения?
- площадь Свободы, г. Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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