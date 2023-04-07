Что вас ждет

Грузия славится древними памятниками, но и в XXI веке есть чем удивить путешественников!

Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью. Вы спуститесь в ущелье к водопадам, сделаете фантастические фото и вкусно пообедаете. А наш гид расскажет о преданиях и традициях Картли.

Поездка в исторический регион Картли

По пути из Тбилиси наш гид откроет вам хроники этих земель, расскажет о расцвете и упадке Грузинского царства, о правлении наместников и исконной культуре. Также в программе остановка у Алгетского водохранилища, окруженного мягкими холмами.

Прогулка к водопадам и по стеклянному мосту

Перед вами предстанет Дашбашский каньон, живописный в любое время года. Вы спуститесь по тропе вниз к реке и «плачущей стене» — дивным водопадам. Вернувшись наверх, пройдете по уникальному мосту, открытому в 2022 году, узнаете о его строительстве и характеристиках.

На обратном пути предусмотрен обед в достойном месте с национальной кухней (блюда и напитки на выбор по меню).

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида (для группы до 3 чел. экскурсия проходит с гидом-водителем),

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно: