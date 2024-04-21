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Европейская красота района Чугурети

Погрузитесь в уникальную атмосферу Чугурети, района, где европейская архитектура встречается с грузинской культурой. Откройте для себя скрытые жемчужины Тбилиси
Немецкий Тифлис, или район Чугурети, предлагает путешественникам уникальную возможность увидеть европейскую архитектуру в сердце Тбилиси.

Проспект Агмашенебели, старинный кинотеатр Аполло и уникальные росписи в парадных - лишь малая часть того, что ждёт гостей.

Участники экскурсии узнают о влиянии немецкой культуры на грузинскую архитектуру и смогут сделать незабываемые снимки. Это идеальный выбор для тех, кто ищет нетуристические маршруты и интересные истории
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 📸 Отличные фото-локации
  • 🌿 Уютные дворики и парки
  • 🎭 Исторические здания
  • 🗣 Профессиональные гиды
Европейская красота района Чугурети
Европейская красота района Чугурети
Европейская красота района Чугурети

Что можно увидеть

  • Проспект Агмашенебели
  • Кинотеатр Аполло
  • Русская церковь
  • Дома в стиле ар-нуво

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Агмашенебели — проспект, тянущийся вдоль всего района Чугурети
  • Параллельные проспекту улочки, где расположились главные архитектурные сокровища
  • Старинный кинотеатр Аполло
  • Немецкие парки
  • Самые красивые дома в Тбилиси в стиле ар-нуво
  • Уникальные росписи в парадных
  • Русскую церковь
  • Интересные дома, построенные немцами, и аутентичные тбилисские дворики
  • Здания, в которых жили высокопоставленные работники КГБ

И много других мест, о которых не знают даже сами тбилисцы!

О чём мы поговорим:

  • Как в Тбилиси появились немцы
  • Когда и почему строился и перестраивался район Чугурети
  • Как понять, где грузинская, а где немецкая архитектура
  • Где находится квартал советских трамвайных сотрудников и чем он знаменит

А ещё вы сделаете потрясающие снимки на улицах, в парадных, в уютных двориках и колоритных закоулках.

Кому подойдёт прогулка

  • Путешественникам от 5 лет, которые уже посетили must-see-места Тбилиси и хотят открыть нестандартные грани грузинской столицы
  • Ценителям атмосферных локаций и красивых ракурсов для фото
  • Искателям нетуристических мест Грузии
  • Архитекторам, искусствоведам, историкам или интересующимся этими науками людям, которые хотят погулять по городу вместе с профессионалами со специальным образованием

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды — все они знатоки своего дела и коренные жители Тбилиси, которые прошли тщательный отбор перед работой с нами. У нас есть гиды с искусствоведческим, архитектурным и историческим образованием.
  • Прогулка может проводиться с маленькими детьми, но тогда может понадобится сократить маршрут
  • Экскурсия длится от 3 до 5 часов в зависимости от темпа и желания группы
  • Возможна корректировка маршрута в зависимости от ваших пожеланий — всё уточняется в личных сообщениях
  • Во время экскурсии можно делать остановки для перекусов в кафе — они оплачиваются вами самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Саарбрукенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 104 туристов
Привет! Хотите сбежать от рутины и окунуться в мир незабываемых приключений? Мы команда опытных путешественников, которые с радостью помогут вам открыть для себя новые горизонты. Мы влюблены в путешествия и знаем,
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как сделать их незабываемыми. Наша цель: позволить вам проникнуть глубоко в культуру, историю и искусство страны, сделать ваше путешествие весёлым, зажигательным и легким. Мы тщательно продумываем маршруты, выбираем комфортабельные отели и подбираем опытных гидов. Проводим туры в Грузии, Японии, Южной Корее, Китае, Турции, на Филиппинах и в Мьянме. Открывая мир, открываешь себя!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Н
Прекрасное весеннее воскресное утро мы, гости из Санкт-Петербурга янаталия и Юлия, провели на экскурсии в Тбилиси, на левом берегу Куры. Гид Ирина познакомила нас с районом Чугурети, 4 часа пролетели
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незаметно. Город открылся с иной стороны, дома построенные немецкими колонистами несут отпечаток истории начала 19 века. Прекрасные творения архитекторов в стиле арт дело, арт нуво, готика ещё берегут в себе росписи и остатки фресок. А во дворах отражён быт их жильцов. Ирина, передала нам часть своего отношения и к архитектуре и к архитектором и к владельцам домов, любви и уважения. Сделали чудесные фотографии. Советуем посещать индивидуальные авторские экскурсии, они всегда интересны.

Прекрасное весеннее воскресное утро мы, гости из Санкт-Петербурга янаталия и Юлия, провели на экскурсии в Тбилиси,
Прекрасное весеннее воскресное утро мы, гости из Санкт-Петербурга янаталия и Юлия, провели на экскурсии в Тбилиси,
Прекрасное весеннее воскресное утро мы, гости из Санкт-Петербурга янаталия и Юлия, провели на экскурсии в Тбилиси,
Прекрасное весеннее воскресное утро мы, гости из Санкт-Петербурга янаталия и Юлия, провели на экскурсии в Тбилиси,
Прекрасное весеннее воскресное утро мы, гости из Санкт-Петербурга янаталия и Юлия, провели на экскурсии в Тбилиси,
Прекрасное весеннее воскресное утро мы, гости из Санкт-Петербурга янаталия и Юлия, провели на экскурсии в Тбилиси,
Прекрасное весеннее воскресное утро мы, гости из Санкт-Петербурга янаталия и Юлия, провели на экскурсии в Тбилиси,
Прекрасное весеннее воскресное утро мы, гости из Санкт-Петербурга янаталия и Юлия, провели на экскурсии в Тбилиси,+2
Прекрасное весеннее воскресное утро мы, гости из Санкт-Петербурга янаталия и Юлия, провели на экскурсии в Тбилиси,
Прекрасное весеннее воскресное утро мы, гости из Санкт-Петербурга янаталия и Юлия, провели на экскурсии в Тбилиси,
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V
Если вы хотите разобраться в архитектурных стилях 19 века, то профессиональные знания гида вам помогут начать различать архитектурные элементы разных периодов и разных народов. В Тбилиси удивительным образом сплетены совершенно
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архитектурные стили разных эпох и различных народов. До экскурсии, я совершенно не обращала на это внимание. И все здания были сплетены в единый образ города. Гид легко смог разобрать все на составляющие и расширить мое понимание истории города и также понимания, как складывались те или иные стили. Как они смешивались и проявлялись в разных исторических периодах и возрождались снова после реставраций. Важно, то что гид любит свой город и провел в нем детство, он с любовью рассказывал, как статуи львов вернули из зоопарка, в котором он гулял с родителями, во время реконструкции на свое прежнее место. Интересно было слушать о театре, в который ходили его родители. Город словно оживал через его воспоминания. Такое сочетание познаний истории, архитектуры и личных эмоций создавало возможность понять и запомнить, словно погружало нас в жизнь города. Если вы интересующийся человек с желанием узнать и понять, вам идеально подойдет эта экскурсия.

Если вы хотите разобраться в архитектурных стилях 19 века, то профессиональные знания гида вам помогут начать
Если вы хотите разобраться в архитектурных стилях 19 века, то профессиональные знания гида вам помогут начать
Если вы хотите разобраться в архитектурных стилях 19 века, то профессиональные знания гида вам помогут начать
Если вы хотите разобраться в архитектурных стилях 19 века, то профессиональные знания гида вам помогут начать
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Дмитрий
Интересная экскурсия по проспекту Агмашенебели. Гид Валерьян, проводивший нашу прогулку, приятный и с чувством юмора. У него очень глубокие знания истории района, архитектурных особенностей, как они переплетались с течением времени
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Например, он подробно рассказал о происхождении немецкого населения в Тбилиси и влиянии их архитектурного стиля на формирование облика района. Прогулка грамотно организована, учитывая интересы и пожелания участников группы, включая нашу возможность делать остановки для перекусов в кафе. Рекомендую этот опыт всем, кто желает глубже познать нестандартные грани грузинской столицы по маршруту, по которому практически не найдешь экскурсий

Интересная экскурсия по проспекту Агмашенебели. Гид Валерьян, проводивший нашу прогулку, приятный и с чувством юмора. У
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Т
Такой Тбилиси надо смотреть обязательно. Спасибо большое за красивую экскурсию
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И
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Валерьяном! Очень мало в интернете информации о Чугурети и поэтому мы заказали экскурсию именно по этому району Тбилиси. Валерьян провел экскурсию интересно и профессионально. Время пролетело незаметно. Мы увезли с собой не только положительные эмоции от общения с гидом, но и новые знания о прекрасном городе Тбилиси и о его архитектуре.
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И
Экскурсия очень понравилась: Чугурети - интересный район. Ирина - прекрасный рассказчик, готовый обсуждать не только тему экскурсии, но и историю Грузии, доброжелательный человек. Спасибо большое!
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Входит в следующие категории Тбилиси

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