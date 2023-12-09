Европейская красота района Чугурети

Индивидуальная экскурсия в Тбилиси

Отправиться в немецкий Тифлис 19 века вместе с коренными тбилисцами

Вас ждёт немецкий Тифлис! Так называют район Чугурети на левом берегу Куры. Главный проспект района — Агмашенебели — высоко оценят все любители европейской архитектуры.

Дома в стиле ар-нуво, изящные фасады и парадные, уютные дворы и парки — вот неполный список мест, куда мы с вами заглянем. Поговорим, что из этой роскоши немецкое, а что — грузинское, и когда всё появилось.
Европейская красота района Чугурети
Европейская красота района Чугурети
Европейская красота района Чугурети
Европейская красота района Чугурети
Европейская красота района Чугурети
Европейская красота района Чугурети
Европейская красота района Чугурети
Европейская красота района Чугурети
Европейская красота района Чугурети
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Агмашенебели — проспект, тянущийся вдоль всего района Чугурети
  • Параллельные проспекту улочки, где расположились главные архитектурные сокровища
  • Старинный кинотеатр Аполло
  • Немецкие парки
  • Самые красивые дома в Тбилиси в стиле ар-нуво
  • Уникальные росписи в парадных
  • Русскую церковь
  • Интересные дома, построенные немцами, и аутентичные тбилисские дворики
  • Здания, в которых жили высокопоставленные работники КГБ

И много других мест, о которых не знают даже сами тбилисцы!

О чём мы поговорим:

  • Как в Тбилиси появились немцы
  • Когда и почему строился и перестраивался район Чугурети
  • Как понять, где грузинская, а где немецкая архитектура
  • Где находится квартал советских трамвайных сотрудников и чем он знаменит

А ещё вы сделаете потрясающие снимки на улицах, в парадных, в уютных двориках и колоритных закоулках.

Кому подойдёт прогулка

  • Путешественникам от 5 лет, которые уже посетили must-see-места Тбилиси и хотят открыть нестандартные грани грузинской столицы
  • Ценителям атмосферных локаций и красивых ракурсов для фото
  • Искателям нетуристических мест Грузии
  • Архитекторам, искусствоведам, историкам или интересующимся этими науками людям, которые хотят погулять по городу вместе с профессионалами со специальным образованием

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды — все они знатоки своего дела и коренные жители Тбилиси, которые прошли тщательный отбор перед работой с нами. У нас есть гиды с искусствоведческим, архитектурным и историческим образованием
  • Прогулка может проводиться с маленькими детьми, но тогда может понадобится сократить маршрут
  • Экскурсия длится от 3 до 5 часов в зависимости от темпа и желания группы
  • Возможна корректировка маршрута в зависимости от ваших пожеланий — всё уточняется в личных сообщениях
  • Во время экскурсии можно делать остановки для перекусов в кафе — они оплачиваются вами самостоятельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Саарбрукенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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