Отправиться в немецкий Тифлис 19 века вместе с коренными тбилисцами
Вас ждёт немецкий Тифлис! Так называют район Чугурети на левом берегу Куры. Главный проспект района — Агмашенебели — высоко оценят все любители европейской архитектуры.
Дома в стиле ар-нуво, изящные фасады и парадные, уютные дворы и парки — вот неполный список мест, куда мы с вами заглянем. Поговорим, что из этой роскоши немецкое, а что — грузинское, и когда всё появилось.
Дома в стиле ар-нуво, изящные фасады и парадные, уютные дворы и парки — вот неполный список мест, куда мы с вами заглянем. Поговорим, что из этой роскоши немецкое, а что — грузинское, и когда всё появилось.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Агмашенебели — проспект, тянущийся вдоль всего района Чугурети
- Параллельные проспекту улочки, где расположились главные архитектурные сокровища
- Старинный кинотеатр Аполло
- Немецкие парки
- Самые красивые дома в Тбилиси в стиле ар-нуво
- Уникальные росписи в парадных
- Русскую церковь
- Интересные дома, построенные немцами, и аутентичные тбилисские дворики
- Здания, в которых жили высокопоставленные работники КГБ
И много других мест, о которых не знают даже сами тбилисцы!
О чём мы поговорим:
- Как в Тбилиси появились немцы
- Когда и почему строился и перестраивался район Чугурети
- Как понять, где грузинская, а где немецкая архитектура
- Где находится квартал советских трамвайных сотрудников и чем он знаменит
А ещё вы сделаете потрясающие снимки на улицах, в парадных, в уютных двориках и колоритных закоулках.
Кому подойдёт прогулка
- Путешественникам от 5 лет, которые уже посетили must-see-места Тбилиси и хотят открыть нестандартные грани грузинской столицы
- Ценителям атмосферных локаций и красивых ракурсов для фото
- Искателям нетуристических мест Грузии
- Архитекторам, искусствоведам, историкам или интересующимся этими науками людям, которые хотят погулять по городу вместе с профессионалами со специальным образованием
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды — все они знатоки своего дела и коренные жители Тбилиси, которые прошли тщательный отбор перед работой с нами. У нас есть гиды с искусствоведческим, архитектурным и историческим образованием
- Прогулка может проводиться с маленькими детьми, но тогда может понадобится сократить маршрут
- Экскурсия длится от 3 до 5 часов в зависимости от темпа и желания группы
- Возможна корректировка маршрута в зависимости от ваших пожеланий — всё уточняется в личных сообщениях
- Во время экскурсии можно делать остановки для перекусов в кафе — они оплачиваются вами самостоятельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Саарбрукенской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Тбилиси
Гамарджоба! Мы команда профессиональных и харизматичных гидов. Каждый из нас профи в своей области: архитектура, история или хайкинг. Мы любим показывать нетуристические локации и известные места с новой стороны. Не будем забывать, что Грузия — это, прежде всего, люди. Поэтому на наших экскурсиях вы окажетесь в семье у винодела, познакомитесь с грузинскими чеченцами и узнаете истории парадных от их жителей.
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