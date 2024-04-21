Немецкий Тифлис, или район Чугурети, предлагает путешественникам уникальную возможность увидеть европейскую архитектуру в сердце Тбилиси. Проспект Агмашенебели, старинный кинотеатр Аполло и уникальные росписи в парадных - лишь малая часть того, что ждёт гостей. Участники экскурсии узнают о влиянии немецкой культуры на грузинскую архитектуру и смогут сделать незабываемые снимки. Это идеальный выбор для тех, кто ищет нетуристические маршруты и интересные истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы увидите:

Агмашенебели — проспект, тянущийся вдоль всего района Чугурети

Параллельные проспекту улочки, где расположились главные архитектурные сокровища

Старинный кинотеатр Аполло

Немецкие парки

Самые красивые дома в Тбилиси в стиле ар-нуво

Уникальные росписи в парадных

Русскую церковь

Интересные дома, построенные немцами, и аутентичные тбилисские дворики

Здания, в которых жили высокопоставленные работники КГБ

И много других мест, о которых не знают даже сами тбилисцы!

О чём мы поговорим:

Как в Тбилиси появились немцы

Когда и почему строился и перестраивался район Чугурети

Как понять, где грузинская, а где немецкая архитектура

Где находится квартал советских трамвайных сотрудников и чем он знаменит

А ещё вы сделаете потрясающие снимки на улицах, в парадных, в уютных двориках и колоритных закоулках.

Кому подойдёт прогулка

Путешественникам от 5 лет, которые уже посетили must-see-места Тбилиси и хотят открыть нестандартные грани грузинской столицы

Ценителям атмосферных локаций и красивых ракурсов для фото

Искателям нетуристических мест Грузии

Архитекторам, искусствоведам, историкам или интересующимся этими науками людям, которые хотят погулять по городу вместе с профессионалами со специальным образованием

Организационные детали