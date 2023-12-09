Вас ждёт немецкий Тифлис! Так называют район Чугурети на левом берегу Куры. Главный проспект района — Агмашенебели — высоко оценят все любители европейской архитектуры. Дома в стиле ар-нуво, изящные фасады и парадные, уютные дворы и парки — вот неполный список мест, куда мы с вами заглянем. Поговорим, что из этой роскоши немецкое, а что — грузинское, и когда всё появилось.

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

Агмашенебели — проспект, тянущийся вдоль всего района Чугурети

Параллельные проспекту улочки, где расположились главные архитектурные сокровища

Старинный кинотеатр Аполло

Немецкие парки

Самые красивые дома в Тбилиси в стиле ар-нуво

Уникальные росписи в парадных

Русскую церковь

Интересные дома, построенные немцами, и аутентичные тбилисские дворики

Здания, в которых жили высокопоставленные работники КГБ

И много других мест, о которых не знают даже сами тбилисцы!

О чём мы поговорим:

Как в Тбилиси появились немцы

Когда и почему строился и перестраивался район Чугурети

Как понять, где грузинская, а где немецкая архитектура

Где находится квартал советских трамвайных сотрудников и чем он знаменит

А ещё вы сделаете потрясающие снимки на улицах, в парадных, в уютных двориках и колоритных закоулках.

Кому подойдёт прогулка

Путешественникам от 5 лет, которые уже посетили must-see-места Тбилиси и хотят открыть нестандартные грани грузинской столицы

Ценителям атмосферных локаций и красивых ракурсов для фото

Искателям нетуристических мест Грузии

Архитекторам, искусствоведам, историкам или интересующимся этими науками людям, которые хотят погулять по городу вместе с профессионалами со специальным образованием

Организационные детали