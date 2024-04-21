Немецкий Тифлис, или район Чугурети, предлагает путешественникам уникальную возможность увидеть европейскую архитектуру в сердце Тбилиси.
Проспект Агмашенебели, старинный кинотеатр Аполло и уникальные росписи в парадных - лишь малая часть того, что ждёт гостей.
Участники экскурсии узнают о влиянии немецкой культуры на грузинскую архитектуру и смогут сделать незабываемые снимки. Это идеальный выбор для тех, кто ищет нетуристические маршруты и интересные истории
Проспект Агмашенебели, старинный кинотеатр Аполло и уникальные росписи в парадных - лишь малая часть того, что ждёт гостей.
Участники экскурсии узнают о влиянии немецкой культуры на грузинскую архитектуру и смогут сделать незабываемые снимки. Это идеальный выбор для тех, кто ищет нетуристические маршруты и интересные истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📸 Отличные фото-локации
- 🌿 Уютные дворики и парки
- 🎭 Исторические здания
- 🗣 Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Проспект Агмашенебели
- Кинотеатр Аполло
- Русская церковь
- Дома в стиле ар-нуво
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Агмашенебели — проспект, тянущийся вдоль всего района Чугурети
- Параллельные проспекту улочки, где расположились главные архитектурные сокровища
- Старинный кинотеатр Аполло
- Немецкие парки
- Самые красивые дома в Тбилиси в стиле ар-нуво
- Уникальные росписи в парадных
- Русскую церковь
- Интересные дома, построенные немцами, и аутентичные тбилисские дворики
- Здания, в которых жили высокопоставленные работники КГБ
И много других мест, о которых не знают даже сами тбилисцы!
О чём мы поговорим:
- Как в Тбилиси появились немцы
- Когда и почему строился и перестраивался район Чугурети
- Как понять, где грузинская, а где немецкая архитектура
- Где находится квартал советских трамвайных сотрудников и чем он знаменит
А ещё вы сделаете потрясающие снимки на улицах, в парадных, в уютных двориках и колоритных закоулках.
Кому подойдёт прогулка
- Путешественникам от 5 лет, которые уже посетили must-see-места Тбилиси и хотят открыть нестандартные грани грузинской столицы
- Ценителям атмосферных локаций и красивых ракурсов для фото
- Искателям нетуристических мест Грузии
- Архитекторам, искусствоведам, историкам или интересующимся этими науками людям, которые хотят погулять по городу вместе с профессионалами со специальным образованием
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды — все они знатоки своего дела и коренные жители Тбилиси, которые прошли тщательный отбор перед работой с нами. У нас есть гиды с искусствоведческим, архитектурным и историческим образованием.
- Прогулка может проводиться с маленькими детьми, но тогда может понадобится сократить маршрут
- Экскурсия длится от 3 до 5 часов в зависимости от темпа и желания группы
- Возможна корректировка маршрута в зависимости от ваших пожеланий — всё уточняется в личных сообщениях
- Во время экскурсии можно делать остановки для перекусов в кафе — они оплачиваются вами самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Саарбрукенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 104 туристов
Привет! Хотите сбежать от рутины и окунуться в мир незабываемых приключений? Мы команда опытных путешественников, которые с радостью помогут вам открыть для себя новые горизонты. Мы влюблены в путешествия и знаем,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Прекрасное весеннее воскресное утро мы, гости из Санкт-Петербурга янаталия и Юлия, провели на экскурсии в Тбилиси, на левом берегу Куры. Гид Ирина познакомила нас с районом Чугурети, 4 часа пролетели
+2
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V
Если вы хотите разобраться в архитектурных стилях 19 века, то профессиональные знания гида вам помогут начать различать архитектурные элементы разных периодов и разных народов. В Тбилиси удивительным образом сплетены совершенно
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Интересная экскурсия по проспекту Агмашенебели. Гид Валерьян, проводивший нашу прогулку, приятный и с чувством юмора. У него очень глубокие знания истории района, архитектурных особенностей, как они переплетались с течением времени
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Т
Такой Тбилиси надо смотреть обязательно. Спасибо большое за красивую экскурсию
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И
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Валерьяном! Очень мало в интернете информации о Чугурети и поэтому мы заказали экскурсию именно по этому району Тбилиси. Валерьян провел экскурсию интересно и профессионально. Время пролетело незаметно. Мы увезли с собой не только положительные эмоции от общения с гидом, но и новые знания о прекрасном городе Тбилиси и о его архитектуре.
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И
Экскурсия очень понравилась: Чугурети - интересный район. Ирина - прекрасный рассказчик, готовый обсуждать не только тему экскурсии, но и историю Грузии, доброжелательный человек. Спасибо большое!
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Входит в следующие категории Тбилиси
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