Тогда неуместным казалось желать здоровья, поэтому грузинское приветствие «гамарджоба» означает «побеждай».
Народ выстоял и сохранил свою культуру, ценности и важнейшие памятники
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Обратите внимание, зимой Военно-Грузинскую дорогу и Крестовый перевал могут закрыть из-за погодных условий. Это может произойти без предварительного объявления со стороны Дорожного департамента и полиции. Также, зимой дорога к монастырю в Гергети (Казбеги) часто бывает закрыта для автомобильного транспорта. Если такая ситуация произойдёт, будут предложены альтернативные варианты.
Проживание. Не входит в стоимость. Две ночи запланированы в Тбилиси и одна в Казбеги. Подберём под ваши предпочтения и поможем забронировать.
Питание. Не входит в стоимость. Посоветуем кафе.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Винодельческий край Грузии
Заедем за вами на место по договорённости в Тбилиси и отправимся в древний край вина — Кахетию.
Прогуляемся по романтичному Сигнахи, отреставрированному средневековому городку. Заедем в Телави, увидим монастырь, где похоронена Святая Нино, и 900-летний платан, самое знаменитое и старейшее дерево Грузии. Побываем в гостях в доме-музее Чавчавадзе, у тестя Грибоедова, в деревне Цинандали и рассмотрим уникальную историческую коллекцию вин.
Продолжим знакомство с винным краем в «Шуми», которая является хорошим примером современной компании по изготовлению напитка-символа страны. Здесь же можно попробовать и чачу, виноградную водку. Остановимся в сердце Алазанской долины, чтобы увидеть монастырь и крепость Алаверди.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Высокогорный край Грузии
Сегодня нас ждёт множество видовых точек! Высокогорная область Грузии Казбеги расположена близко к российской границе, и именно здесь проходят Главный Кавказский хребет и Военно-Грузинская дорога.
Через долину Натахтари мы въедем в ущелье реки Арагви. Полюбуемся Жинвальским водохранилищем и древней крепостью Ананури. Остановимся в месте слияния двух рек — Белой Арагви и Чёрной Арагви. Заедем в село, которое считается малой родиной хинкали, и достигнем Крестового перевала. Приготовьтесь к восхитительным панорамам со всех сторон! Сделаем несколько остановок на смотровых площадках, после чего окажемся в городе Степанцминда, где живут мохеве, одни из лучших бойцов Грузии. Поднимемся на машине на гору к монастырю Самеба и останемся здесь на ночь в гостинице.
Обратите внимание, зимой Военно-Грузинскую дорогу и Крестовый перевал могут закрыть из-за погодных условий. Это может произойти без предварительного объявления со стороны Дорожного департамента и полиции. Также, зимой дорога к монастырю в Гергети (Казбеги) часто бывает закрыта для автомобильного транспорта. Если такая ситуация произойдёт, будут предложены альтернативные варианты.
Родина Сталина и важнейшие исторические и религиозные памятники
После завтрака посетим родной город Сталина — Гори. Место было важным объектом на Великом Шёлковом пути. Зайдём в дом-музей, увидим, где жил Иосиф Виссарионович Джугашвили.
Во второй половине дня прогуляемся по древней Мцхете и рассмотрим кафедральный патриарший собор Светицховели — священное место Грузии. Побываем в монастыре Джвари, который упоминал в своём творчестве Лермонтов.
Тур завершится в Тбилиси.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе
- Услуги водителя-гида
- Посещение всех локаций по программе
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Трансфер из/в аэропорт
- Путешествие проводится только для вашей компании. Возможно проведение тура в другие удобные для вас даты