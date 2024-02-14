Экспресс-трип по Грузии
Авторский тур в Тбилиси

Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд

4.8
4 отзыва
За 4 дня успеем познакомиться с пятью городами: зелёным Тбилиси и его неповторимой архитектурой и особенной атмосферой, древней Мцхетой, горно-минеральным Боржоми, языческим Уплисцихе и романтичным Сигнахи. Отправимся дегустировать вино в главный регион виноделия в Грузии — Кахетию. Погрузимся в разнообразие и яркость вкусов национальной кухни и пообщаемся с местными жителями.

Вы увидите первую христианскую церковь страны, полюбуетесь панорамой Алазанской долины, исследуете фрагменты культовых сооружений и прогуляетесь по уютным улочкам столицы.
Экспресс-трип по Грузии
Экспресс-трип по Грузии
Экспресс-трип по Грузии
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
13
мая
20
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$333
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочном отеле «Alliance Grafica Epic» в Тбилиси в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля с доплатой. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и дегустации вин. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность в дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси и Мцхета

Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Тбилиси. Встречаемся в отеле и отправляемся к памятнику основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и сделаем эффектные фотографии на мосту Мира.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Тбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и Мцхета
2 день

Кахетия и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.

На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделие
3 день

Боржоми и Уплисцихе

Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг. Прогуляемся, подышим горным воздухом, поднимемся по канатной дороге на вершину.

Заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии и исследуете фрагменты культовых сооружений. Полюбуемся панорамой реки Кура и вернёмся к вечеру в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Боржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и Уплисцихе
4 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед
  • Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
  • Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Подъёмники в Тбилиси
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Трансфер в аэропорт
  • Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 350 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение - 480 долларов за весь тур
  • Повышение категории отели - по запросу
  • Трансфер из аэропорта
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
Завершение: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
2
1
Д
14 фев 2024
Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
Екатерина
23 янв 2024
Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура составлен довольно полно си включает наиболее известные локации. Кураторы тура внимательно относятся ко всем пожеланиям, помогают по всем вопросам. Особенно хочу отметить нашего экскурсионного гида Константина за его гостеприимство и желание показать свой город с особой теплотой. В целом остались очень довольны поездкой и самыми позитивными эмоциями!
Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей
Н
6 ноя 2023
Замечательный трехдневный тур по главным достопримечательностям Грузии! Нам очень понравилась атмосфера дружелюбия, интересные рассказы про историю Грузии, сопровождение высокого уровня! В компании замечательного гида Константина мы провели насыщенные и наполненные колоритом Грузии дни, которые помогли лучше узнать историю и культуру этой страны. Большое спасибо Константину за созданную атмосферу праздника и доброжелательности!
Проживание в отеле Лива в Авлабари запомнится дружелюбием персонала и великолепными видами с террасы на крыше отеля. А из окон нашего номера открывался вид на величественный Троицкий собор. Все достопримечательности в центре Тбилиси были в шаговой доступности.
Особое спасибо водителю Лексо за трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно!
Советуем всем этот тур. Большое спасибо организаторам!
м
20 окт 2023
В Грузии была первый раз. Очень довольна, что выбрала этот тур для первого знакомства с этой страной. Планировала тур чуть ли не за день и все очень оперативно организовали Влада и Мираби💪
Встретили меня в аэропорту, помогли с обменом денег и заселили в отель. Для меня была составлена индивидуальная программа по дням и по времени)🤝
Далее у меня был свободный день и я гуляла по Тбилиси до вечера.
Не буду описывать в подробностях, все 3 дня тура были организованы до мелочей. Прекрасный экскурсовод Элла, водитель Момука. Все спланировано по времени, красивейшие места, вкусные обеды, веселая и полноценна дегустация)))🤗 🍾
Могу сказать, что 3 дня это не срок, чтобы посмотреть и ощутить всю красоту Грузии! У меня после такого замечательного тура есть повод вернуться и продолжить знакомство🔥🙏🏻
Спасибо организаторам и продолжайте дальше радовать ваших гостей)❤️
В Грузии была первый раз. Очень довольна, что выбрала этот тур для первого знакомства с этойВ Грузии была первый раз. Очень довольна, что выбрала этот тур для первого знакомства с этойВ Грузии была первый раз. Очень довольна, что выбрала этот тур для первого знакомства с этойВ Грузии была первый раз. Очень довольна, что выбрала этот тур для первого знакомства с этойВ Грузии была первый раз. Очень довольна, что выбрала этот тур для первого знакомства с этойВ Грузии была первый раз. Очень довольна, что выбрала этот тур для первого знакомства с этойВ Грузии была первый раз. Очень довольна, что выбрала этот тур для первого знакомства с этойВ Грузии была первый раз. Очень довольна, что выбрала этот тур для первого знакомства с этойВ Грузии была первый раз. Очень довольна, что выбрала этот тур для первого знакомства с этойВ Грузии была первый раз. Очень довольна, что выбрала этот тур для первого знакомства с этой

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеМцхетаВыездныеКахетияПопулярные местаУплисцихеСигнахиБоржомиВсе туры3-дневные турыМонастырь ДжвариСвятые местаКрепость НарикалаМонастырь БодбеХрам Метехи4-дневные турыВинодельни

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