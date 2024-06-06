Туры в Казбеги из Тбилиси

Найдено 15 туров в категории «Казбеги» в Тбилиси, цены от $405, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
«За 6 дней мы покажем вам значимые достопримечательности страны, места, где развивались исторические события, угостим традиционными блюдами и отвезём в живописнейший край гор — Казбеги»
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии»
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Будем жить в отелях «Vera Hills Boutique Hotel», «Sunshine Kazbegi», в мини-отеле в посёлке Казбеги, 2-местное размещение с удобствами в номере»
11 июня в 14:30
24 июня в 14:30
86 100 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Путешествие для тех, кто первый раз едет в Грузию, не хочет менять отели и жаждет увидеть знаменитую высокогорную область страны — Казбеги»
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Будем жить в отеле «Light House» 3* в Тбилиси и «Chateau ikalto» в Телави, комфортабельных гостевых домах в Сигнахи и Казбеги»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164 за человека
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
«Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
«Вместе мы осмотрим достопримечательности Тбилиси, побываем в Кахетии и Казбеги, посетим древнюю Мцхету и исследуем пещерный город Уплисцихе, попробуем знаменитую минеральную воду на курорте Боржоми»
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Сегодня на весь день едем в живописный уголок Грузии — Казбеги»
17 июня в 08:00
1 июля в 08:00
$1 025 за человека
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Сегодня на весь день едем в живописный уголок Грузии — Казбеги»
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
«Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Утром выезжаем в Казбеги — живописный уголок Грузии»
11 янв в 08:00
2 999 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур по Грузии: потаённые локации Тушетии и топовые места
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: потаённые локации Тушетии и топовые места
Гулять среди сванских башен, ходить в треккинги и прокатиться по горным серпантинам
Начало: Тбилиси, утро
«Утром стартуем из Казбеги в сторону Боржоми»
27 июня в 08:00
10 сен в 08:00
$2 900 за всё до 6 чел.
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Посетить край виноделия страны, восхититься пейзажами горного региона и прикоснуться к истории
Начало: Тбилиси, место и время по договорённости
«Также, зимой дорога к монастырю в Гергети (Казбеги) часто бывает закрыта для автомобильного транспорта»
17 июня в 08:00
23 июня в 08:00
625 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
    Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
    читать дальше

    местах, которые мы посетили. Маршрут был хорошо продуман, и мы увидели много достопримечательностей за короткое время. В целом, это было отличное путешествие, и я определенно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о этом регионе.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
    читать дальше

    за местных гидов и рекомендации, куда сходить и где покушать в Тбилиси. Никита очень ответственный и отзывчивый парень, всегда на связи и готов помочь) Рекомендую этот тур, останетесь довольны)

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
    Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
    читать дальше

    (в лице Владлены) всегда на связи, быстро реализует все пожелания. И отдельная благодарность гиду Екатерине (Эка) - веселая, позитивная, настоящая зажигалочка, интересный рассказчик!

    Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это проПрекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про
  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
    читать дальше

    моем сердце самые теплые воспоминания! От начала до конца этот тур был полон впечатлений и ярких моментов. Организаторы Владлена и Мераби - настоящие профессионалы своего дела, всегда на связи и готовы помочь в любой момент. Отдельное спасибо хочу сказать нашим экскурсоводам и моему любимому водителю Мамуке, который оставил самые душевные воспоминания. Все эти люди создавали атмосферу, в которой каждый момент был заполнен восторгом и удивлением. Грузия поразила меня своим разнообразием красот: от величественных гор до живописных долин, от древних монастырей до современных городов. Грузия — это не просто страна, это настоящий рай, где природа величественна и красива, как нигде в мире. Это место, где душа находит покой и вдохновение, где можно забыть обо всем на свете и просто наслаждаться прекрасными моментами жизни. Местная кухня — это вообще отдельная тема. Кто знает, тот все поймет. Но самое ценное в этом путешествии — это гостеприимство замечательных грузинских людей. Их теплота и открытость сделали мое пребывание еще более особенным и запоминающимся. Грузинская душевность и теплота просто поражают: каждая встреча с местными жителями наполняла меня положительными эмоциями и оставляла незабываемые впечатления. Грузины гостеприимны, открыты и всегда готовы поделиться своей культурой и традициями. Их готовность помочь и поддержать создает атмосферу дружелюбия и взаимопонимания. Спасибо организаторам за великолепно проведенное время в Грузии! Я обязательно вернусь снова, чтобы продолжить это удивительное путешествие.

    Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!
  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
    читать дальше

    и грамотной, и время в дороге и в локациях было хорошо сбалансировано, так что мы с дочкой успели много посмотреть, походить, попробовать, но не устали. Наши замечательные организаторы очень хорошо изучили страну и показали нам и популярные места, и, например, Чиатуру, до которой мало кто доезжает, а место этого более чем достойно. Но самое главное - это теплота и доброта, которыми нас ребята окружили, как будто мы приехали в гости к друзьям. В общем, я знаю, с кем я в следующий раз буду ездить по Грузии.

  • А
    Анна
    10 января 2024
    Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
    Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
  • Е
    Екатерина
    4 декабря 2023
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Наконец-то нашлась минутка написать отзыв! Вы самые лучшие, а уж мне, поверьте, есть с чем сравнивать! Еще до пандемии очень
    читать дальше

    хотелось побывать в Вашей солнечной стране, но, к сожалению, во время пандемии это стало невозможным(В этом году, еще в начале января мы с подругой решили, что просто обязаны побывать в Грузии! Огромную благодарность хочется выразить всем Вашим сотрудникам! Ведь мы столкнулись со знаменитым грузинским гостеприимством, еще до того, как мы приехали к Вам, а именно, когда начали выбирать тур. Мы с подругой совершенно не знали что мы хотим посмотреть и куда поехать, но очень приятная девушка, по имени Владлена, после общения с нами подобрала для нас просто идеальное путешествие во всех планах, и с точки зрения маршрута, и бюджета. (позже мы узнали, что это владелец компании, и было приятно вдвойне). Мы ездили по Грузии в групповом туре "1000+1 Восторг" благодаря этому туру мы смогли посмотреть почти всю Грузию и даже искупаться в море. Тур был в конце июня, но мы с подругой до сих пор под впечатлением. Получили море восхитительных впечатлений и влюбились в Вашу страну. Обязательно вернемся к Вам снова, ведь еще остались места, где мы пока не были. Вам мы желаем всего самого лучшего! В следующий раз обязательно поедем с Вами!

  • Р
    Раиса
    8 ноября 2023
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Хочу написать в эту компанию профессионалов свой отзыв о замечательном путешествии по Грузии! Была в групповом туре. Огромное удовольствие получила!
    читать дальше

    Хорошие водители, чистые машины, приятные с высоким знанием гиды, которые весь день рассказывают о Грузии очень много интересных фактов, которые еще больше влюбляют! Директор этой компании всегда на связи и подскажет и поможет и посоветует! Всегда весёлая и на позитиве! Я прямо под впечатлением! Я благодарна всей команде и от всего сердца желаю самого наилучшего, процветания и всегда быть на высоте! Приеду ещё много раз и друзьям посоветую поездку в Грузию именно вас. Вы лучшие ребята! Так держать! Удачи вам и больших достижений! ❤️❤️❤️

  • А
    Алла
    7 октября 2023
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии. Наша группа состояла из 10 человек. Ознакомившись с
    читать дальше

    разными предложениями на Трипстере, мы выбрали организатора Мераби! Так как в нашей компания были люди с разными интересами и физическими возможностями нам нужен был индивидуальный тур. Мераби терпеливо предлагал разные варианты и корректировал программу, исходя из пожеланий всех участников группы. И вот программа согласована и 23.09.23 мы прилетели в Тбилиси из разных городов и стран, чтобы впервые познакомиться с достопримечательностями этой страны. Для тех, кто хотел, Мераби и компания организовали трансфер из аэропорта до гостиницы. С первого дня и до самого вылета нас сопровождали гид Михаил и один из организаторов тура, Влада. Очень душевные и профессиональные ребята. На протяжении всего путешествия мы чувствовали заинтересованность этих ребят в том, чтобы нам было максимально интересно, комфортно и весело. Мы настолько сдружились, что было грустно расставаться. Бонусом, мы получили от Влады массу красивых фото и видео нашего путешествия. От всей нашей группы хочется выразить огромную благодарность такой прекрасной слаженной команде за их профессионализм, за прекрасно проведенное время и организацию тура! 100% рекомендуем, и думаю, еще вернемся в Грузию!

    В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Казбеги»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15
  1. Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
  2. Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
  3. Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
  4. Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
  5. Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Казбеги" можно забронировать 15 авторских туров от 405 до 86 100 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самый интересный из 15 туров в Тбилиси на 2024 год по теме «Казбеги», 10 ⭐ отзывов, цены от $405. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам