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Авторский тур
6 дней
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
«За 6 дней мы покажем вам значимые достопримечательности страны, места, где развивались исторические события, угостим традиционными блюдами и отвезём в живописнейший край гор — Казбеги»
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии»
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
Авторский тур
6 дней
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Будем жить в отелях «Vera Hills Boutique Hotel», «Sunshine Kazbegi», в мини-отеле в посёлке Казбеги, 2-местное размещение с удобствами в номере»
11 июня в 14:30
24 июня в 14:30
86 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Путешествие для тех, кто первый раз едет в Грузию, не хочет менять отели и жаждет увидеть знаменитую высокогорную область страны — Казбеги»
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии»
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Будем жить в отеле «Light House» 3* в Тбилиси и «Chateau ikalto» в Телави, комфортабельных гостевых домах в Сигнахи и Казбеги»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
«Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
«Вместе мы осмотрим достопримечательности Тбилиси, побываем в Кахетии и Казбеги, посетим древнюю Мцхету и исследуем пещерный город Уплисцихе, попробуем знаменитую минеральную воду на курорте Боржоми»
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Сегодня на весь день едем в живописный уголок Грузии — Казбеги»
17 июня в 08:00
1 июля в 08:00
$1 025 за человека
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
«Сегодня на весь день едем в живописный уголок Грузии — Казбеги»
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
«Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Утром выезжаем в Казбеги — живописный уголок Грузии»
11 янв в 08:00
€2 999 за всё до 6 чел.
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: потаённые локации Тушетии и топовые места
Гулять среди сванских башен, ходить в треккинги и прокатиться по горным серпантинам
Начало: Тбилиси, утро
«Утром стартуем из Казбеги в сторону Боржоми»
27 июня в 08:00
10 сен в 08:00
$2 900 за всё до 6 чел.
Авторский тур
3 дня
Прославленные земли Восточной Грузии: индивидуальное путешествие
Посетить край виноделия страны, восхититься пейзажами горного региона и прикоснуться к истории
Начало: Тбилиси, место и время по договорённости
«Также, зимой дорога к монастырю в Гергети (Казбеги) часто бывает закрыта для автомобильного транспорта»
17 июня в 08:00
23 июня в 08:00
€625 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ММихаил6 июня 2024Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
- ЮЮлия27 мая 2024Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
- ССветлана25 мая 2024Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- ААнна1 мая 2024Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
- ААнна17 апреля 2024Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
- ААнна10 января 2024Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
- ЕЕкатерина4 декабря 2023Наконец-то нашлась минутка написать отзыв! Вы самые лучшие, а уж мне, поверьте, есть с чем сравнивать! Еще до пандемии очень
- РРаиса8 ноября 2023Хочу написать в эту компанию профессионалов свой отзыв о замечательном путешествии по Грузии! Была в групповом туре. Огромное удовольствие получила!
- ААлла7 октября 2023В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии. Наша группа состояла из 10 человек. Ознакомившись с
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Казбеги»
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