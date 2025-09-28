Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура Если Вас манит неизведанная Грузия, Вами движет желание попасть в настоящий природный и этнографический заповедник, соприкоснуться с многовековыми традициями и грузинской самобытностью, плюс, если Вы неробкого десятка с крепким вестибулярным аппаратом и готовы преодолеть одну из самых сложных автодорог в мире, то отправимся в экстримтур в Тушетию. Тушетия – это затерянный горный край на северо-востоке Грузии, самая труднодоступная область. По причине сложности перевалов попасть в эти волшебные места, покоряющие сердце изумительными горными пейзажами с девственно первозданной природой, возможно только с конца мая и по октябрь, все остальное время Тушетия отрезана от внешнего мира. Наш OFFROAD TOUR начинаем в Кахетии и далее направляемся в затерянную цивилизацию через перевал Абано – самый высокий перевал Грузии и Кавказа, его высота более 2980м. По версии службы ВВС это одна из самых опасных дорог мира и пережитые в пути трудности с лихвой окупятся увиденным. Асфальт Кахетии закончится очень быстро и впереди 70км грунтовки крутого серпантина над пропастью по ущельям порой с преодолением ниспадающих на дорогу потоков водопадов, родников и растекающихся на дорогу бурных горных рек и снежных заносов вопреки разгару лета. На перевале разница по температуре с Кахетией будет минимум градусов 20, горная прохлада слегка отрезвит Ваши эмоции. Дорога занимает около 5-6 часов в зависимости от крепости Ваших нервов, времени на фотосъемку и погодных условий. Подъем в Тушетию - это уже само по себе увлекательнейшее приключение со щекотанием нервов и запредельным зашкаливанием адреналина. Все 70км пути до Омало - главного села в Тушетии - Вы будете любоваться удивительными картинами, где человек практически не прикасался к сотворенному природой великолепию. Оказавшись в Тушетии, Вы будете покорены первозданной красотой и величием природы. Это волшебный уголок нетронутой природы в сказочном сочетании гор, лесов, цветущих лугов, ущелий, бурных и чистейших горных рек. Здесь все направлено на максимальное единение с природой; красота, которую сможет уловить Ваш взгляд, не вписывается в рамки привычного восприятия, от неё захватывает дух и перехватывает дыхание. Селение Омало, как и вся Тушетия, расположено в живописной горной котловине. Первой линией идут горы, перевитые бархатом насыщенной зелени девственных сосновых лесов с вкраплением ярких пятен цветущих рододендронов, а второй – врезающиеся в синеву неба горы четырехтысячники с аппетитно сверкающими снежными вершинами с чарующими названиями Тебуло, Комито, Дано и Дикло. В акустическом амфитеатре гор звук звенит и складывается впечатление, что Ваш слух становится всепроникающим в окружающий мир. Поймав окружающий Вас покой, Вам захочется не только созерцать, но и вслушиваться в природу. И она расскажет о чём-то своем, никому не ведомом, о безмолвном таянии снегов у ледников, о зацепившимся за вершину Тебуло облаке, о свободе полета орла и ссоре тетеревов в зарослях шиповника, об оживлении в воздухе аромата дикой мяты, о звоне колокольчика на лугу, о каплях дождя, шутливо похлопывающих листья и землю. Главные поселки Тушетии – это Омало (Верхнее и Нижнее), Шенако и Дартло. Красоты Тушетии прославил Г. Данелия в фильме «Мимино», его герой Валико Мизандари был тушинцем и именно сюда летал из Телави, вертолетная площадка действует и сейчас. Сегодня жилыми являются около десятка селений Тушетии, они живописно разбросаны по склонам гор и напоминают орлиные гнёзда, на зимний период считанные жители остаются здесь, остальные спускаются в Кахетию. На отдых и ночлег разместимся в гостевом доме урожденного горца в живописном уголке Нижнего Омало с говокружительными видами на горы. Вечер и ночь подарят шикарное звездное небо Тушетии, с одной стороны, до звезд будет подать рукой, а с другой – Вы затеряетесь в сверкающей бездне, раскинувшейся над головой. Следующий день посвятим историко-архитектурному наследию Тушетии, относящемуся к лучшим мировым образцам человеческого трудолюбия и воплощающему времена величия человеческого духа. Рукотворная архитектура виртуозно вписывается в первозданную природную красоту региона. До наших дней сохранились в Дартло в первозданном виде средневековые башни, которые впечатляют своей инженерной задумкой, технологией исполнения и многовековой надежностью. Эти башни совсем не похожи на сванские, по возрасту они примерно пересекаются, но архитектура и производимые впечатления абсолютно иные. Поднимемся в крепость Кесало, построенную во времена нашествия монгол на Грузию (1230г), сегодня в цитадели восстановлено 13 башен, с которых открывается прекрасный вид на Омало и его окрестности. Благодаря аутентичности природно-архитектурного наследия Тушетии, регион заявлен на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тушетия погрузит Вас в тихое и глубокое изумление, подарит истинное спокойствие и умиротворение. Вам покажется невероятным, что ранее Вы не знали, что в мире есть это волшебное место, где время замирает, а бесконечность замыкается на Вас и самым важным и значительным есть именно этот миг здесь и сейчас. Красоты Тушетии вскрываются на месте, когда попадаешь в этот удивительный край и здесь ощущаешь всепоглощающие трепет и восхищение.

