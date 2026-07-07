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Главные экскурсионные места в Загребе

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Загребе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей
Начало: Экскурсии на главной площади - Бана Йосипа Елачича
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от €139 за всё до 4 чел.
Ведьмы, легенды и тайны старого Загреба
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ведьмы, легенды и тайны старого Загреба
Не только мистика, но и реальные истории средневекового города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €140 за всё до 4 чел.
Из Загреба - в Словению: озеро Блед и Любляна
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Загреба - в Словению: озеро Блед и Любляна
Погулять уютной европейской столице и разобраться, почему страны бывшей Югославии такие разные
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €550 за всё до 3 чел.
Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина
Неспешная прогулка по центру и живая беседа в баре
Начало: На главной площади
Расписание: в субботу в 18:00
8 авг в 18:00
29 авг в 18:00
€80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Boris
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Хотим еще раз поблагодарить Константина за прекрасную экскурсию и помощь во время нашего пребывания в Загребе! Мы путешествовали на машине
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и по его рекомендации отправились в очаровательный городок Самобор. Там у нас возникли небольшие сложности с выбором ресторана, и Константин порекомендовал нам замечательное место. Это оказалось настоящей находкой — невероятно вкусная кухня, уютная атмосфера и очень приятные цены!
Константин не только отличный экскурсовод, но и очень внимательный, отзывчивый человек, который всегда готов помочь и подсказать. Благодаря его советам наше путешествие стало еще более комфортным и запоминающимся.
Огромное спасибо за профессионализм, заботу и теплое отношение! С удовольствием рекомендуем Константина всем, кто планирует познакомиться с Загребом и его окрестностями.

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надежда
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
давно это было и странно что я своевременно не написала отзыв о нашей пешей экскурсии по Загребу! Все было отлично. Много информации! Так что рекомендую!
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-
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Нам все понравилось, рекомендуем!
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Olga
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!+3
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!
Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!
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Виктория
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Прогулка с Константином прошла на «одном дыхании». Исторические справки и фото подавались в очень яркой и легкой манере.
Фотографии старых видов Загреба. Шикарная подача материала. Ну и конечно ремарки о современных реалиях города. Спасибо за отличные советы!
Прогулка с Константином прошла на «одном дыхании». Исторические справки и фото подавались в очень яркой и легкой манере.
Прогулка с Константином прошла на «одном дыхании». Исторические справки и фото подавались в очень яркой и легкой манере.
Прогулка с Константином прошла на «одном дыхании». Исторические справки и фото подавались в очень яркой и легкой манере.
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А
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Очень интересная и познавательная экскурсия. Особенно интересен кофейный обзор, с посещением фирменного магазина Franck и кофейни QUAHWA… всем советуем посетить эту экскурсию… гид Екатерина очень интересно рассказывает и внимательна к экскурсантам.
Очень интересная и познавательная экскурсия. Особенно интересен кофейный обзор, с посещением фирменного магазина Franck и кофейни
Очень интересная и познавательная экскурсия. Особенно интересен кофейный обзор, с посещением фирменного магазина Franck и кофейни
Очень интересная и познавательная экскурсия. Особенно интересен кофейный обзор, с посещением фирменного магазина Franck и кофейни
Очень интересная и познавательная экскурсия. Особенно интересен кофейный обзор, с посещением фирменного магазина Franck и кофейни
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Б
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Нам очень понравилось. Огромное спасибо.
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Марина
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Константин порадовал меня не только знаниями и прекрасным маршрутом, нл также легкостью и непринужденностью, и теплотой. Огромное спасибо ща замечательную экскурсию. Уже лучше не может быть!
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А
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Константин был внимательным и предусмотрительным. От него было дано много разносторонней информации и рекомендаций. Жалко что с погодой не повезло, но Загреб все равно был познан.
Этот город хранить много тайн и историй, гуляйте и познавайте, это делает вас красивыми.
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О
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Это была незабываемая экскурсия, Константин был в отъезде и экскурсию провела его жена Катя,Удивтельный и солнечный человек, Грамотно составлен маршрут,
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Прошли легко и с огромным удовольстием,Катя потрясающий рассказчик,мы услышали историю становления Хорватии и не только,Катя рассказавала о многих вещах не касающихся Хорватии,Мы задавали вопросы не связанные с Хорватией и получали более чем полные ответы,Спасибо Кате и Костантину

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Всего 66 отзывов в Загребе в категории "Популярные места"

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Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Загребе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе;
  2. Ведьмы, легенды и тайны старого Загреба;
  3. Из Загреба - в Словению: озеро Блед и Любляна;
  4. Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина.
Сколько стоит экскурсия по Загребу в августе 2026
Сейчас в Загребе в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 550. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Загребе (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Популярные места», 66 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь