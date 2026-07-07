Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей
Начало: Экскурсии на главной площади - Бана Йосипа Елачича
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от €139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ведьмы, легенды и тайны старого Загреба
Не только мистика, но и реальные истории средневекового города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Загреба - в Словению: озеро Блед и Любляна
Погулять уютной европейской столице и разобраться, почему страны бывшей Югославии такие разные
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €550 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина
Неспешная прогулка по центру и живая беседа в баре
Начало: На главной площади
Расписание: в субботу в 18:00
8 авг в 18:00
29 авг в 18:00
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Хотим еще раз поблагодарить Константина за прекрасную экскурсию и помощь во время нашего пребывания в Загребе! Мы путешествовали на машине
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давно это было и странно что я своевременно не написала отзыв о нашей пешей экскурсии по Загребу! Все было отлично. Много информации! Так что рекомендую!
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-
Нам все понравилось, рекомендуем!
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Прекрасный маршрут, прекрасный гид, очень рекомендуем!
+3
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Прогулка с Константином прошла на «одном дыхании». Исторические справки и фото подавались в очень яркой и легкой манере.
Фотографии старых видов Загреба. Шикарная подача материала. Ну и конечно ремарки о современных реалиях города. Спасибо за отличные советы!
Фотографии старых видов Загреба. Шикарная подача материала. Ну и конечно ремарки о современных реалиях города. Спасибо за отличные советы!
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А
Очень интересная и познавательная экскурсия. Особенно интересен кофейный обзор, с посещением фирменного магазина Franck и кофейни QUAHWA… всем советуем посетить эту экскурсию… гид Екатерина очень интересно рассказывает и внимательна к экскурсантам.
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Б
Нам очень понравилось. Огромное спасибо.
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Константин порадовал меня не только знаниями и прекрасным маршрутом, нл также легкостью и непринужденностью, и теплотой. Огромное спасибо ща замечательную экскурсию. Уже лучше не может быть!
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А
Константин был внимательным и предусмотрительным. От него было дано много разносторонней информации и рекомендаций. Жалко что с погодой не повезло, но Загреб все равно был познан.
Этот город хранить много тайн и историй, гуляйте и познавайте, это делает вас красивыми.
Этот город хранить много тайн и историй, гуляйте и познавайте, это делает вас красивыми.
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О
Это была незабываемая экскурсия, Константин был в отъезде и экскурсию провела его жена Катя,Удивтельный и солнечный человек, Грамотно составлен маршрут,
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Всего 66 отзывов в Загребе в категории "Популярные места"
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Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Загребу в августе 2026
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