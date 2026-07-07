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и по его рекомендации отправились в очаровательный городок Самобор. Там у нас возникли небольшие сложности с выбором ресторана, и Константин порекомендовал нам замечательное место. Это оказалось настоящей находкой — невероятно вкусная кухня, уютная атмосфера и очень приятные цены!

Константин не только отличный экскурсовод, но и очень внимательный, отзывчивый человек, который всегда готов помочь и подсказать. Благодаря его советам наше путешествие стало еще более комфортным и запоминающимся.

Огромное спасибо за профессионализм, заботу и теплое отношение! С удовольствием рекомендуем Константина всем, кто планирует познакомиться с Загребом и его окрестностями.