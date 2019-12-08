12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Хорватия
  2. Экскурсии

  3. Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе

Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей

Константин
Задать вопрос
Константин – ваш гид
На прогулке я познакомлю вас с главными уголками Старого города, проведу по лучшим смотровым площадкам Загреба и его самым красивым церквушкам.

Но это будет не просто пешая экскурсия по холмам и атмосферным узким улочкам — по пути мы заглянем в интересные кофейни, спрятанные в старых «двориштах», о которых знают лишь местные жители! Здесь вы выпьете отличный кофе и попробуете традиционные хорватские сладости.
От 90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе
Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе

Что вас ожидает

Закоулки Старого города
Вы пройдете по узким улочкам исторического центра Загреба, рассмотрите дома с лепниной и милые церквушки, заглянете в аутентичные «дворишты», в которых прячутся уютные лавки и кофейни. Я расскажу легенды об основании Загреба и происхождении его названия, открою вам самые увлекательные страницы истории города. Вы зайдете в Кафедральный собор и в красивейшую церковь Святого Марка, поднимитесь на смотровые площадки на склоне Старого города, откуда открывается замечательный вид на исторические кварталы Загреба и его «Зеленую подкову» из парков. А еще вы увидите башню, с которой ровно в полдень стреляет пушка, пройдете по тоннелю под холмами города и, если захотите, прокатитесь на загребском трамвае!

Кофейная жизнь Загреба
Кофейный ритуал очень важен для загребчан: здесь никто не пьёт кофе из бумажных стаканчиков на ходу — только сидя в удобных креслах и только напиток вкусной обжарки! В старинных городских кофейнях вы посмотрите, как местные баристы обжаривают кофе из разных стран и смешивают его в собственные бленды, узнаете историю появления кофе и кофеен в Загребе. А потом обязательно посетим лучшую «сластичарну» с огромным выбором свежайших местных пирожных и тортиков!

Организационные детали

  • Напитки и еда оплачиваются отдельно, но цены в Загребе очень демократичные
  • Прогулка пешеходная: предусмотрены подъемы на смотровые площадки, поэтому рекомендуем выбирать удобную обувь
Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе
Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе
Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе
Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе
Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе
Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе
Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Константин
Константин
Я достаточно долго жил в России, объехал больше 50-ти стран, последние 10 лет я часто бывал в Хорватии, и вот уже 2 года живу в Загребе. Мне нравится эта страна и этот город, я стараюсь понимать местные обычаи и менталитет, учу язык в местном университете, много путешествую. Люблю принимать гостей, с радостью показываю Загреб своим друзьям, уверен, что и вам он тоже понравится!
Напишите мне

12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 декабря 2019
Очень полезная экскурсия. Во всех отношениях приятный экскурсовод, Константин. Получили информацию о стране, городе, ориентировку по дальнейшему времяпровождению. Большое спасибо. Всего самого доброго.
18 октября 2019
Спасибо нашему экскурсоводу. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Узнали и о прошлом и настоящем Хорватии Очень рекомендуем Константина , как экскурсовода.
30 сентября 2019
Идея посетить Загреб возникла спонтанно,находясь с друзьями в Словении решили заехать в Хорватию.Нам очень повезло,что у Константина оказалось свободное время для нас.Мы чудесно погуляли по городу,узнали для себя много интересного о истории и современности , маршрут составлен таким образом,что подходит людям с любой физической подготовкой.Константин очень увлекательно и небанально ведет экскурсию.Выражаю не только своё,но и мнение моих друзей,нас было 6 взрослых человек.Очень рекомендуем этого гида.С уважением Светлана
Наталия
16 мая 2019
Не взирая на проливной ☔️ дождь, мое первое знакомство с Загребом оказалось интересным !!!
Обязательно вернусь сюда ещё раз
25 апреля 2019
Мы благодарим Константина за замечательную экскурсию! Константин любит Загреб, хорошо знает его историю и смог передать атмосферу жизни в этом чудесном городе. Мы побывали в удивительных местах и получили массу приятных впечатлений от прогулки по городу. Рекомендуем Константина всем, кто хочет познакомиться с Загребом поближе.
24 января 2019
Экскурсия очень понравилась, мы узнали много интересного и увидели город с новой стороны. Константин показал нам вещи и места, на которые мы не обратили внимания, когда гуляли по городу сами. Думаю, что без экскурсии Загреб бы мне не очень запомнился, прогулка и рассказ Константина действительно обогатили нашу поездку:)
8 января 2019
Спасибо Константину, очень все понятно и доходчиво, ответил на все вопросы, рассказал и показал много такого, на что сами никогда не обратили бы внимания.
Александр
26 августа 2018
Константин показал нам основные места в Старом городе Загреба, рассказал об истории страны и ее столицы, поделился рекомендациями по барам и ресторанам. Благодаря экскурсии с Константином, наше пребывание в Загребе (и в дальнейшем на побережье Хорватии) сильно обогатилось. Также очень порадовало то, что Константин был всегда на связи и с радостью отвечал на все наши вопросы. Очень рекомендуем!
15 августа 2018
Спасибо, Константин! Замечательная экскурсия! Получила от экскурсии огромное удовольствие, несмотря на невыносимую жару в Загребе. Константин - прекрасный рассказчик, который отлично владеет материалом. Но больше всего впечатляет дружественная атмосфера во время экскурсии. Всем рекомендую!
11 августа 2018
Экскурсия была замечательной, превзошла все наши ожидания. Константин прекрасный рассказчик и собеседник. Он показывал и рассказывал так, как было бы интересно ему самому, с любовью к Загребу, городу , в котором он живёт. Несмотря на жару, мы получили огромное удовольствие. Активная часть экскурсии сочеталась с отдыхом в кафе, где Костя угостил нас очень вкусным кофе и мороженым. Мы обязательно будем рекомендовать эту экскурсию нашим друзьям и знакомым. Спасибо.
Ещё 2 отзыва

Выбирайте и другие экскурсии в Загребе

ИндивидуальныеВсеОбзорныеПешком