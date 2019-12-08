12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Закоулки Старого города

Вы пройдете по узким улочкам исторического центра Загреба, рассмотрите дома с лепниной и милые церквушки, заглянете в аутентичные «дворишты», в которых прячутся уютные лавки и кофейни. Я расскажу легенды об основании Загреба и происхождении его названия, открою вам самые увлекательные страницы истории города. Вы зайдете в Кафедральный собор и в красивейшую церковь Святого Марка, поднимитесь на смотровые площадки на склоне Старого города, откуда открывается замечательный вид на исторические кварталы Загреба и его «Зеленую подкову» из парков. А еще вы увидите башню, с которой ровно в полдень стреляет пушка, пройдете по тоннелю под холмами города и, если захотите, прокатитесь на загребском трамвае!

Кофейная жизнь Загреба

Кофейный ритуал очень важен для загребчан: здесь никто не пьёт кофе из бумажных стаканчиков на ходу — только сидя в удобных креслах и только напиток вкусной обжарки! В старинных городских кофейнях вы посмотрите, как местные баристы обжаривают кофе из разных стран и смешивают его в собственные бленды, узнаете историю появления кофе и кофеен в Загребе. А потом обязательно посетим лучшую «сластичарну» с огромным выбором свежайших местных пирожных и тортиков!