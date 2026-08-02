Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Погрузитесь в атмосферу Загреба с экскурсией по Верхнему и Нижнему городу. Увидите исторические места, насладитесь местной культурой и уникальными видами
Начало: В центре города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей
Начало: Экскурсии на главной площади - Бана Йосипа Елачича
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Погрузитесь в атмосферу Загреба, где пересекаются Восток и Запад. Прогулка по Нижнему городу раскроет тайны истории и современной жизни
Начало: У Оперного Театра
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €114 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
от €493 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Загребе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Загреба - в Словению: озеро Блед и Любляна
Погулять по уютной европейской столице и разобраться, почему страны бывшей Югославии такие разные
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Растоке и Плитвицкие озёра - природное чудо Хорватии
Открыть природную красоту страны
Начало: по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €470 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина
Неспешная прогулка по центру и живая беседа в баре
Начало: На главной площади
Расписание: в субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
29 авг в 18:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия рождественского Загреба
Погрузитесь в рождественскую сказку Загреба, где уютные ярмарки и исторические улицы оживают в свете праздничных огней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ведьмы, легенды и тайны старого Загреба
Не только мистика, но и реальные истории средневекового города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Загребе
Комфортный трансфер из аэропорта Загреба в город и обратно. Встреча с табличкой, помощь с багажом и интересные рассказы о городе. Забронируйте сейчас
Завтра в 06:30
10 авг в 00:30
от €54 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Большое спасибо Екатерине за замечательную экскурсию! Было очень интересно, легко и увлекательно. Видно, что Екатерина искренне любит Загреб и прекрасно знает его историю. Благодаря ей город оставил самые теплые впечатления. Рекомендуем от всей души!
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Хотим еще раз поблагодарить Константина за прекрасную экскурсию и помощь во время нашего пребывания в Загребе! Мы путешествовали на машине
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Екатерина потрясающий гид! Случилось 100% попадание: энциклопедические знания и просто прекрасный человек!
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Потрясающе! Очень удобно, что есть возможность добраться до плитвицких озер на комфортабельном автомобиле. По дороге Екатерина нам рассказала очень много
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давно это было и странно что я своевременно не написала отзыв о нашей пешей экскурсии по Загребу! Все было отлично. Много информации! Так что рекомендую!
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нам очень понравилась экскурсия и наш замечательный гид Екатерина! Помимо того, что она обладает большим запасом знаний о городе, его
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Н
Машина была шикарно убрана. Водитель оказался очень вовремя и приветливым, даже шоколадку нам преподнес. Очень приятно провели время в поездке!
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Т
Прекрасно организованная экскурсия. Интресный рассказ без утомительных дат и длинных историй. Мои подростки были увлечены. Катя ответила на все наши вопросы,дала отличные рекомендации.
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Д
Екатерину рекомендуем однозначно. Очень приятная и содержательная прогулка по городу. Не спеша, приятно, информативно. Получили массу положительных эмоций. Узнали много интересного о городе и стране, получили полезные рекомендации о местах, которые хотим посетить.
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И
отличная экскурсия и очень интересный экскурсовод!
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Всего 156 отзывов в Загребе
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Ответы на вопросы от путешественников по Загребу
Самые популярные экскурсии в Загребе
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Сколько стоит экскурсия по Загребу в августе 2026
Сейчас в Загребе можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 35 до 550. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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