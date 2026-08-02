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Экскурсии в Загребе

Найдено 11 экскурсий в Загребе на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Пешая
2 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Погрузитесь в атмосферу Загреба с экскурсией по Верхнему и Нижнему городу. Увидите исторические места, насладитесь местной культурой и уникальными видами
Начало: В центре города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €140 за всё до 3 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей
Начало: Экскурсии на главной площади - Бана Йосипа Елачича
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €139 за всё до 4 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Погрузитесь в атмосферу Загреба, где пересекаются Восток и Запад. Прогулка по Нижнему городу раскроет тайны истории и современной жизни
Начало: У Оперного Театра
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €114 за всё до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
На машине
10 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
от €493 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Загребе
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Загребе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €35 за всё до 3 чел.
Из Загреба - в Словению: озеро Блед и Любляна
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Загреба - в Словению: озеро Блед и Любляна
Погулять по уютной европейской столице и разобраться, почему страны бывшей Югославии такие разные
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €550 за всё до 3 чел.
Растоке и Плитвицкие озёра - природное чудо Хорватии
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Растоке и Плитвицкие озёра - природное чудо Хорватии
Открыть природную красоту страны
Начало: по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €470 за всё до 3 чел.
Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина
Неспешная прогулка по центру и живая беседа в баре
Начало: На главной площади
Расписание: в субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
29 авг в 18:00
€80 за человека
Магия рождественского Загреба
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия рождественского Загреба
Погрузитесь в рождественскую сказку Загреба, где уютные ярмарки и исторические улицы оживают в свете праздничных огней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Ведьмы, легенды и тайны старого Загреба
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ведьмы, легенды и тайны старого Загреба
Не только мистика, но и реальные истории средневекового города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €140 за всё до 4 чел.
Надёжный трансфер в Загребе
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Загребе
Комфортный трансфер из аэропорта Загреба в город и обратно. Встреча с табличкой, помощь с багажом и интересные рассказы о городе. Забронируйте сейчас
Завтра в 06:30
10 авг в 00:30
от €54 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Дмитрий
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Большое спасибо Екатерине за замечательную экскурсию! Было очень интересно, легко и увлекательно. Видно, что Екатерина искренне любит Загреб и прекрасно знает его историю. Благодаря ей город оставил самые теплые впечатления. Рекомендуем от всей души!
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Boris
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Хотим еще раз поблагодарить Константина за прекрасную экскурсию и помощь во время нашего пребывания в Загребе! Мы путешествовали на машине
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и по его рекомендации отправились в очаровательный городок Самобор. Там у нас возникли небольшие сложности с выбором ресторана, и Константин порекомендовал нам замечательное место. Это оказалось настоящей находкой — невероятно вкусная кухня, уютная атмосфера и очень приятные цены!
Константин не только отличный экскурсовод, но и очень внимательный, отзывчивый человек, который всегда готов помочь и подсказать. Благодаря его советам наше путешествие стало еще более комфортным и запоминающимся.
Огромное спасибо за профессионализм, заботу и теплое отношение! С удовольствием рекомендуем Константина всем, кто планирует познакомиться с Загребом и его окрестностями.

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Надежда
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Екатерина потрясающий гид! Случилось 100% попадание: энциклопедические знания и просто прекрасный человек!
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Надежда
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Потрясающе! Очень удобно, что есть возможность добраться до плитвицких озер на комфортабельном автомобиле. По дороге Екатерина нам рассказала очень много
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чего интересного о Хорватии, дала много полезных советов и рекомендаций. На самих озерах в зависимости от наших пожеланий мы останавливались для фото, добавляли локации, где-то отдыхали. Было очень комфортно и интересно. После самой экскурсии мы зашли поужинать в потрясающий местный ресторан. В итоге Екатерина пробыла с нами даже дольше положенного времени! И отвезла на машине обратно. Здесь сложилось всё: энциклопедические знания и то, что Екатерина просто безумно приятный человек! 100% попадание, рекомендуем от всей души!!! Екатерина лучшая!

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надежда
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
давно это было и странно что я своевременно не написала отзыв о нашей пешей экскурсии по Загребу! Все было отлично. Много информации! Так что рекомендую!
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Анна
Добро пожаловать в волшебный Загреб
нам очень понравилась экскурсия и наш замечательный гид Екатерина! Помимо того, что она обладает большим запасом знаний о городе, его
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истории и местной культуре, она еще и очень приятный, лучезарный человек. было очень приятно гулять с ней по улочкам города, слушать ее рассказ, было ощущение, что мы встретили давно знакомого нам друга. остались в полном восторге, очень советуем Екатерину!!! ❤️

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Н
Выгодный трансфер в Загребе
Машина была шикарно убрана. Водитель оказался очень вовремя и приветливым, даже шоколадку нам преподнес. Очень приятно провели время в поездке!
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Т
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Прекрасно организованная экскурсия. Интресный рассказ без утомительных дат и длинных историй. Мои подростки были увлечены. Катя ответила на все наши вопросы,дала отличные рекомендации.
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Д
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Екатерину рекомендуем однозначно. Очень приятная и содержательная прогулка по городу. Не спеша, приятно, информативно. Получили массу положительных эмоций. Узнали много интересного о городе и стране, получили полезные рекомендации о местах, которые хотим посетить.
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И
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
отличная экскурсия и очень интересный экскурсовод!
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Всего 156 отзывов в Загребе

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Ответы на вопросы от путешественников по Загребу

Самые популярные экскурсии в Загребе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
  1. Добро пожаловать в волшебный Загреб;
  2. Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе;
  3. Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу;
  4. День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня;
  5. Выгодный трансфер в Загребе.
Сколько стоит экскурсия по Загребу в августе 2026
Сейчас в Загребе можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 35 до 550. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Отправляйтесь в познавательное путешествие по Загребу, выбрав одну из наших уникальных экскурсий. Посетите знаковые места и насладитесь историческими рассказами, которые сделают ваше пребывание в столице Хорватии незабываемым. Ваши отзывы помогут будущим путешественникам сделать правильный выбор!