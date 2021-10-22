Все экскурсии в Загребе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Загребе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 24 ⭐ отзыва, цены от €90. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Загребе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Хорватии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€90
за 1-10 чел.
Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей
Последние отзывы «Экскурсии Загреба»
- ЛЛюдмила22 октября 2021Маленькое путешествие по городу начиналось в старой уютной кофейне с маленькой чашечкой ароматного кофе ☕️🍁 Екатерина провела познавательную и содержательную экскурсию, интересно и с душой рассказывала. Спасибо, Екатерина!
- VValeriy18 октября 2021Гид и экскурсия на 10 баллов
- ННаталья11 октября 2021Огромное спасибо Константину за столь увлекательное и познавательное знакомство со столицей! Гид нам показал совершенно с другой стороны город, и страну в целом. Мы просто влюбились в Загреб, в его неповторимую атмосферу, улочки, еду! За места, которые Константин рекомендовал для обеда-ужина, отдельное спасибо! Там невероятно вкусно! Очень рекомендуем гида Константина, вы получите от прогулки незабываемые впечатления, узнаете много нового, интересного и даже забавного!