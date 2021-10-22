Н Наталья 5

Огромное спасибо Константину за столь увлекательное и познавательное знакомство со столицей! Гид нам показал совершенно с другой стороны город, и страну в целом. Мы просто влюбились в Загреб, в его неповторимую атмосферу, улочки, еду! За места, которые Константин рекомендовал для обеда-ужина, отдельное спасибо! Там невероятно вкусно! Очень рекомендуем гида Константина, вы получите от прогулки незабываемые впечатления, узнаете много нового, интересного и даже забавного!