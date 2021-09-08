Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Заново откройте для себя Загреб, отправившись на обзорную экскурсию на hop-on hop-off автобусе Zagreb City Tour
Вам предлагается всеобъемлющий тур по городу на 10 языках
Составьте собственную экскурсию
Садитесь и сходите на любых остановках столько, сколько заходите
Воспользуйтесь скидками по буклету Zagreb City Tour
Это предложение является прекрасной возможностью осмотреть Загреб с удобном темпе. Составьте собственный тур, садясь и сходя на любой остановке. Вы сможете подобрать маршрут под свои интересы и увидеть все, что предлагает историческая столица Хорватии. Всего один билет дает возможность садиться в автобус столько раз, сколько пожелаете. На борту доступен бесплатный Wi-Fi.
Воспользуйтесь всеми преимуществами и скидками, которые предоставляет буклет Zagreb City Tour – просто предъявите буклет при покупке перечисленных услуг и сэкономьте деньги. Вы получите купоны, дающие скидки в избранных достопримечательностях, магазинах и ресторанах в Загребе.
Hop-on hop-off автобус Zagreb City Tour курсирует по городу каждый день, и это лучший (и самый дешевый) способ осмотреть главные достопримечательности Загреба за короткое время.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на панорамный автобусный тур
Аудиогид на 10 языках
Бесплатный Wi-Fi
Буклет Zagreb City Tour, предоставляющий привлекательные скидки в избранные достопримечательности, музеи и рестораны в Загребе (действителен 24 часа)
Что не входит
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 80 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
c
camelia
8 сен 2021
(Румыния)
Am plecat de la punctul de plecare la 11.15. Am primit fiecarembru al familiei câte o harta cu traseul și câte o pereche de căști. Se pot asculta informaiile in limba engleza, germana, franceza, italiana, spaniola, croata, rusă i încă vreo 3 dar nu mai știu care. În romana nu era asa ca am ascultat în italiana, fiică-mea în engleza. Pentru ca am ascultat în alta limba mi sa părut ca vorbea cam Repede, deși cred ca era normal totuși. Cu aceasta Experienta am vizitat destul de multe locuri. Puteam sa ne dam jos în punctele esențiale dar noi nu am făcut-o, fost suficient de văzut din microbuz. Multe locuri importante precum Catedrala și Biserica Sf Mark sunt în repair i nu se pot vizita inîn. Турул дюрат кулачок 1 ора.
А
Аноним
23 фев 2020
(Италия)
Немного волновался, потому что на остановке только мы ждали автобус, а автобус опоздал на пару минут. Тур прошел очень хорошо, и время пролетело незаметно. Аудиогид на многих языках, хорошо понятный. Водитель указал на памятники, указанные в регистрации.
А
Аноним
27 сен 2021
(Германия)
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