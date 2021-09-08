Это предложение является прекрасной возможностью осмотреть Загреб с удобном темпе. Составьте собственный тур, садясь и сходя на любой остановке. Вы сможете подобрать маршрут под свои интересы и увидеть все, что предлагает историческая столица Хорватии. Всего один билет дает возможность садиться в автобус столько раз, сколько пожелаете. На борту доступен бесплатный Wi-Fi.

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Hop-on hop-off автобус Zagreb City Tour курсирует по городу каждый день, и это лучший (и самый дешевый) способ осмотреть главные достопримечательности Загреба за короткое время.