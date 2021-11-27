День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня

Посетить самый известный национальный парк страны и коснуться волшебного мира нетронутой природы

Плитвицкие озера входят в десятку самых красивых каскадных озёр в мире, а хорваты с гордостью их называют восьмым чудом света.

Со мной вы пройдете по оптимальному маршруту, откроете фантастические фотолокации и услышите историю заповедника.

Насладитесь симфонией 16 восхитительных озер в окружении хвойно-буковых лесов.

А после отведаете традиционные блюда региона — сытные и очень вкусные.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путь к сокровищу Хорватии

На комфортной машине мы утром стартуем из Загреба и примерно за два часа доберёмся до волшебного заповедника. По дороге вы посмотрите на живописный быт хорватских сел и узнаете историю создания крупнейшего и старейшего национального парка страны, внесенного в список ЮНЕСКО. А на обратном пути поговорим о современном укладе жизни, обсудим любые интересующие вас вопросы и места, которые стоит посмотреть в Загребе и Хорватии, в целом.

Магия Плитвицких озер

Прибыв в парк, вы сможете немного отдохнуть от дороги и выпить кофе с вкусными пирожными. Далее зайдем в самый «правильный» вход, с точки зрения видовых фотографий водопадов и сногсшибательных селфи. Заповедник занимает огромную территорию — я помогу не потеряться среди его великолепия. Вы пройдете наиболее комфортным и зрелищным маршрутом, в сезон покатаетесь на кораблике по озеру, насладитесь всевозможными оттенками водоемов, водопадами и познакомитесь с богатой местной флорой и фауной.

Незабываемые вкусы и ароматы национальной кухни

После в приятном ресторане вы сможете попробовать исключительно вкусную еду, характерную для региона. Вам предложат запечённую особым способом телятину/ягнятину, свежевыловленную в местных реках форель и все виды локального мяса на гриле, мясную нарезку и молодой сыр, традиционные супы, ризотто из перловки с грибами, домашние сосиски. А также вина, настойки на травах и фирменные десерты — выпечку с различными начинками в очень тонком тесте или торт из кэроба с апельсинами. Некоторые блюда готовятся под заказ — обсудим при встрече.

Подкрепившись, вернемся в Загреб — я довезу вас до отеля или оставлю в центре для прогулки по вечернему городу, порекомендовав места для ужина и ночного отдыха.

Организационные детали

  • Все транспортные расходы и платные дороги включены в стоимость
  • Отдельно оплачивается питание (цены демократичные) и входные билеты
  • Билеты покупаются минимум за один день в онлайн кассе национального парка на удобное для вас время (самое лучшее — на ранее утро, точнее согласуем при бронировании). При покупке обратите внимание на льготы. Ссылку на кассу я пришлю после бронирования экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Загребе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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