Лучшее время для посещения Плитвицких озер и наслаждения хорватской кухней - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа парка предстает во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, посещение также будет приятным, хотя возможно большее количество осадков и более прохладная погода. Зимой, с ноября по март, парк может быть менее доступен из-за погодных условий, но всё же предлагает уникальные зимние пейзажи.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Плитвицкие озера
Описание экскурсии
Путь к сокровищу Хорватии
На комфортной машине мы утром стартуем из Загреба и примерно за два часа доберёмся до волшебного заповедника. По дороге вы посмотрите на живописный быт хорватских сел и узнаете историю создания крупнейшего и старейшего национального парка страны, внесенного в список ЮНЕСКО. А на обратном пути поговорим о современном укладе жизни, обсудим любые интересующие вас вопросы и места, которые стоит посмотреть в Загребе и Хорватии, в целом.
Магия Плитвицких озер
Прибыв в парк, вы сможете немного отдохнуть от дороги и выпить кофе с вкусными пирожными. Далее зайдем в самый «правильный» вход, с точки зрения видовых фотографий водопадов и сногсшибательных селфи. Заповедник занимает огромную территорию — я помогу не потеряться среди его великолепия. Вы пройдете наиболее комфортным и зрелищным маршрутом, в сезон покатаетесь на кораблике по озеру, насладитесь всевозможными оттенками водоемов, водопадами и познакомитесь с богатой местной флорой и фауной.
Незабываемые вкусы и ароматы национальной кухни
После в приятном ресторане вы сможете попробовать исключительно вкусную еду, характерную для региона. Вам предложат запечённую особым способом телятину/ягнятину, свежевыловленную в местных реках форель и все виды локального мяса на гриле, мясную нарезку и молодой сыр, традиционные супы, ризотто из перловки с грибами, домашние сосиски. А также вина, настойки на травах и фирменные десерты — выпечку с различными начинками в очень тонком тесте или торт из кэроба с апельсинами. Некоторые блюда готовятся под заказ — обсудим при встрече.
Подкрепившись, вернемся в Загреб — я довезу вас до отеля или оставлю в центре для прогулки по вечернему городу, порекомендовав места для ужина и ночного отдыха.
Организационные детали
Все транспортные расходы и платные дороги включены в стоимость
Отдельно оплачивается питание (цены демократичные) и входные билеты
Билеты покупаются минимум за один день в онлайн кассе национального парка на удобное для вас время (самое лучшее — на ранее утро, точнее согласуем при бронировании). При покупке обратите внимание на льготы. Ссылку на кассу я пришлю после бронирования экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Загребе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Загребе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 536 туристов
В Загребе живу уже несколько лет, люблю путешествовать, изучать историю и культуру разных стран. В экскурсиях показываю Хорватию с самых ярких сторон: знакомлю с ее необычной историей, интересной культурой и читать дальшеуменьшить
уникальными природными красотами. Рассказываю о старинных и современных обычаях местных жителей и кулинарных традициях разных регионов. Могу провести любую экскурсию по городу и за его пределами или организовать новый маршрут по пожеланиям. Например, по окрестностям Загреба с живописными замками и уютными городками или на ближнее побережье, в лучший национальный парк с каскадными озерами или в термальные комплексы и в аутлеты на шопинг. Буду рада показать вам красивую, солнечную, доброжелательную и вкусную Хорватию!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александра
Хочу от души порекомендовать замечательную экскурсию с Екатериной. Интересный и красивый маршрут, все отлично спланировано, Екатерина - очень приятный, располагающий к себе человек!
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Надежда
Потрясающе! Очень удобно, что есть возможность добраться до плитвицких озер на комфортабельном автомобиле. По дороге Екатерина нам рассказала очень много чего интересного о Хорватии, дала много полезных советов и рекомендаций. читать дальшеуменьшить
На самих озерах в зависимости от наших пожеланий мы останавливались для фото, добавляли локации, где-то отдыхали. Было очень комфортно и интересно. После самой экскурсии мы зашли поужинать в потрясающий местный ресторан. В итоге Екатерина пробыла с нами даже дольше положенного времени! И отвезла на машине обратно. Здесь сложилось всё: энциклопедические знания и то, что Екатерина просто безумно приятный человек! 100% попадание, рекомендуем от всей души!!! Екатерина лучшая!
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Валерия
Провели вчерашний день в компании Екатерины на Плитвицких озерах.
Екатерина рассказала нам историю Хорватии и самих озер, поделилась интересной информацией о жизни местных жителей, рекомендациями иных мест для самостоятельного посещения. Экскурсия прошла в позитивном ключе и непринужденной обстановке, искренне рекомендую к посещению!
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Т
Татьяна
Потрясающая экскурсия-превзошла все ожидания. Несмотря на предварительный осмотр локации и отзывы -не думали, что такое шикарное место: маршрут структурирован! Много впечатляющих локаций для фото! Каскадные озера, водопады! Проезд на кораблике. . смело берите экскурсию на день. Экскурсовод готов говорить бесконечно. И о Плитвице, и о Хорватии в целом. Очень интересно
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И
Искандир
отличная экскурсия и очень интересный экскурсовод!
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Ирина
Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
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