Лучшее время для посещения Плитвицких озер и наслаждения хорватской кухней - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа парка предстает во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, посещение также будет приятным, хотя возможно большее количество осадков и более прохладная погода. Зимой, с ноября по март, парк может быть менее доступен из-за погодных условий, но всё же предлагает уникальные зимние пейзажи.

Плитвицкие озера - это природное чудо, входящее в десятку самых красивых каскадных озёр мира.На этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по оптимальному маршруту, увидите фантастические фотолокации и узнаете историю заповедника. Восемь

чудес света в окружении хвойно-буковых лесов ждут вас. После прогулки по парку, в уютном ресторане, вас ждет дегустация традиционных блюд региона, включая запечённую телятину и форель. Завершите день прогулкой по вечернему Загребу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь к сокровищу Хорватии

На комфортной машине мы утром стартуем из Загреба и примерно за два часа доберёмся до волшебного заповедника. По дороге вы посмотрите на живописный быт хорватских сел и узнаете историю создания крупнейшего и старейшего национального парка страны, внесенного в список ЮНЕСКО. А на обратном пути поговорим о современном укладе жизни, обсудим любые интересующие вас вопросы и места, которые стоит посмотреть в Загребе и Хорватии, в целом.

Магия Плитвицких озер

Прибыв в парк, вы сможете немного отдохнуть от дороги и выпить кофе с вкусными пирожными. Далее зайдем в самый «правильный» вход, с точки зрения видовых фотографий водопадов и сногсшибательных селфи. Заповедник занимает огромную территорию — я помогу не потеряться среди его великолепия. Вы пройдете наиболее комфортным и зрелищным маршрутом, в сезон покатаетесь на кораблике по озеру, насладитесь всевозможными оттенками водоемов, водопадами и познакомитесь с богатой местной флорой и фауной.

Незабываемые вкусы и ароматы национальной кухни

После в приятном ресторане вы сможете попробовать исключительно вкусную еду, характерную для региона. Вам предложат запечённую особым способом телятину/ягнятину, свежевыловленную в местных реках форель и все виды локального мяса на гриле, мясную нарезку и молодой сыр, традиционные супы, ризотто из перловки с грибами, домашние сосиски. А также вина, настойки на травах и фирменные десерты — выпечку с различными начинками в очень тонком тесте или торт из кэроба с апельсинами. Некоторые блюда готовятся под заказ — обсудим при встрече.

Подкрепившись, вернемся в Загреб — я довезу вас до отеля или оставлю в центре для прогулки по вечернему городу, порекомендовав места для ужина и ночного отдыха.

Организационные детали