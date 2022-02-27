Добро пожаловать в волшебный Загреб

Получить общее представление о столице на прогулке по самым ярким улицам Верхнего и Нижнего города

5
7 отзывов
Индивидуальная
На обзорной прогулке по обеим частям города вы узнаете, где и как началась история Загреба, проследите ключевые вехи его прошлого.

Зайдете в старинные кафе и пивоварни.

Откроете незабываемые панорамы со средневековой башни Лотрашчак.

Познакомитесь с шедеврами эпохи расцвета Австро-Венгерской империи.

А также узнаете о жизни, традициях и трендах современной Хорватии.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Верхний город: историческое начало Загреба

Вы узнаете, как город зарождался, развивался и почему состоял из нескольких городов. Заглянем в старинное заведение на чашечку кофе и отправимся на фотоохоту по самым зрелищным площадкам района. По пути можно будет зайти в одну из лучших пивоварен города. Я также покажу улицу с лучшими дизайнерскими сувенирами, «анти-паркинг» от ведьм на старой городской башне и музей Разбитых сердец. А с башни Лотрашчак вам откроется незабываемый вид на весь город и окрестности.

Имперский и элегантный Нижний город

Далее спустимся в Нижний город на знаменитом фуникулере — самом коротком в мире. Вы пройдете через улицу, проложенную через здание с уникальным витражным потолком, и увидите приземлившееся Солнце. Я покажу центр традиционного субботнего кофепития Spizza и объясню, почему этот ритуал так важен для загребчан. Кроме того, в программе памятник Николе Тесла, фото у Большого театра и прогулка по очаровательному австро-венгерскому «ожерелью» бульваров Нижнего города.

Организационные детали

  • Не включены билеты на фуникулер (5 кун), смотровую башню Лотрошчак (20 кун) и расходы на еду и напитки, но цены на все в Загребе весьма умеренные!
  • Посетить башню можно только при наличии сертификата о прививке (любой европейской или Спутника)
  • Экскурсию проведу для вас я или мой коллега, также профессиональный гид

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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А
27 фев 2022
Спасибо большое Екатерине за экскурсию, она помогла нам увидеть Загреб со стороны исторических событий и город стал каким- то родным.
Екатерина - вы очень милый, добрый и отзывчивый человек! Спасибо большое!!!!
Алексей
26 фев 2022
Хочу выразить благодарность за экскурсию. Очень понравилось. На память остались очень красивые фотографии. А рекомендации ресторанов выше всех похвал. Очень комфортный экскурсовод быстро подстраивающийся под настроение туристов. Всем рекомендую. Время пролетает быстро. Позитивных эмоций куча. Ещё раз спасибо. До новых встреч.
Vidimo se opet.
Hvala na svemu.
Ivan
22 фев 2022
Екатерина отлично провела обзорную экскурсию по Загребу. Идеально для первого знакомства с городом.
Е
15 фев 2022
Спасибо большое Екатерина. Нам очень понравилась Экскурсия.
Мария
14 фев 2022
11 февраля 2022 года побывали на замечательной экскурсии "Добро пожаловать в волшебный Загреб" с Екатериной! Увлекательно и интересно, 3 часа пролетели незаметно! Екатерина прекрасный рассказчик! Дети 12 и 17 лет остались довольны. Рекомендую всем совершить прогулку с Екатериной по Загребу, послушать исторические факты о городе, пройтись по красивейшим улочкам, заглянуть на колоритный загребский рынок, прокатиться на самом коротком фуникулере и увидеть Загреб со смотровой башни!
Р
8 фев 2022
Получил максимальное удовольствие от знакомства с Екатериной. Очень интересное содержание и естественная подача материала. Три часа пролетели как пара минут. На следующий день повторил маршрут самостоятельно уже более вдумчиво и понял, что самому всё это найти и заметить было бы не реально. Такая персональная экскурсия - стоит свои денег, поскольку экономит время, которое в поездках по европе недешевое. Огромное спасибо Екатерина. И конечно моя рекомендация для всех посетителей Загреба!
D
4 фев 2022
Спасибо большое Екатерине за прекрасную прогулку по Загребу! Очень понравилось!

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