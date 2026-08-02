На индивидуальной экскурсии по Загребу вас ждет погружение в историю и культуру города.Вы узнаете, как зарождался Загреб, посетите старинные кафе и пивоварни, а также увидите незабываемые панорамы с башни Лотрашчак.Прогулка

по Нижнему городу откроет вам имперское прошлое столицы, где вы сможете увидеть памятник Николе Тесла и Большой театр. Не упустите возможность познакомиться с традициями и современными трендами Загреба, чтобы лучше понять этот удивительный город

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Загреба - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а город оживает благодаря фестивалям и мероприятиям. В апреле, мае и октябре также приятно прогуляться по городу, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы, особенно зимой, можно насладиться спокойствием и отсутствием толп, но стоит учесть, что некоторые мероприятия и заведения могут быть недоступны.

Сейчас август — это идеальное время.