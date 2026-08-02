Лучшее время для посещения Загреба - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а город оживает благодаря фестивалям и мероприятиям. В апреле, мае и октябре также приятно прогуляться по городу, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы, особенно зимой, можно насладиться спокойствием и отсутствием толп, но стоит учесть, что некоторые мероприятия и заведения могут быть недоступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Башня Лотрашчак
Музей Разбитых сердец
Большой театр
Памятник Николе Тесла
Описание экскурсии
Верхний город: историческое начало Загреба
Вы узнаете, как город зарождался, развивался и почему состоял из нескольких городов. Заглянем в старинное заведение на чашечку кофе и отправимся на фотоохоту по самым зрелищным площадкам района. По пути можно будет зайти в одну из лучших пивоварен города. Я также покажу улицу с лучшими дизайнерскими сувенирами, «анти-паркинг» от ведьм на старой городской башне и музей Разбитых сердец. А с башни Лотрашчак вам откроется незабываемый вид на весь город и окрестности.
Имперский и элегантный Нижний город
Далее спустимся в Нижний город на знаменитом фуникулере — самом коротком в мире. Вы пройдете через улицу, проложенную через здание с уникальным витражным потолком, и увидите приземлившееся Солнце. Я покажу центр традиционного субботнего кофепития Spizza и объясню, почему этот ритуал так важен для загребчан. Кроме того, в программе памятник Николе Тесла, фото у Большого театра и прогулка по очаровательному австро-венгерскому «ожерелью» бульваров Нижнего города.
Организационные детали
Не включены билеты на фуникулер (5 кун), смотровую башню Лотрошчак (20 кун) и расходы на еду и напитки, но цены на все в Загребе весьма умеренные!
Посетить башню можно только при наличии сертификата о прививке (любой европейской или Спутника)
Экскурсию проведу для вас я или мой коллега, также профессиональный гид
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Загребе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 535 туристов
В Загребе живу уже несколько лет, люблю путешествовать, изучать историю и культуру разных стран. В экскурсиях показываю Хорватию с самых ярких сторон: знакомлю с ее необычной историей, интересной культурой и читать дальшеуменьшить
уникальными природными красотами. Рассказываю о старинных и современных обычаях местных жителей и кулинарных традициях разных регионов. Могу провести любую экскурсию по городу и за его пределами или организовать новый маршрут по пожеланиям. Например, по окрестностям Загреба с живописными замками и уютными городками или на ближнее побережье, в лучший национальный парк с каскадными озерами или в термальные комплексы и в аутлеты на шопинг. Буду рада показать вам красивую, солнечную, доброжелательную и вкусную Хорватию!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
–
3
–
2
–
1
–
Дмитрий
Большое спасибо Екатерине за замечательную экскурсию! Было очень интересно, легко и увлекательно. Видно, что Екатерина искренне любит Загреб и прекрасно знает его историю. Благодаря ей город оставил самые теплые впечатления. Рекомендуем от всей души!
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Анна
нам очень понравилась экскурсия и наш замечательный гид Екатерина! Помимо того, что она обладает большим запасом знаний о городе, его истории и местной культуре, она еще и очень приятный, лучезарный человек. было очень приятно гулять с ней по улочкам города, слушать ее рассказ, было ощущение, что мы встретили давно знакомого нам друга. остались в полном восторге, очень советуем Екатерину!!! ❤️
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо большое!!! Очень и очень приятно🤗❤️
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Д
Дмитрий
Екатерину рекомендуем однозначно. Очень приятная и содержательная прогулка по городу. Не спеша, приятно, информативно. Получили массу положительных эмоций. Узнали много интересного о городе и стране, получили полезные рекомендации о местах, которые хотим посетить.
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Т
Татьяна
Прекрасно организованная экскурсия. Интресный рассказ без утомительных дат и длинных историй. Мои подростки были увлечены. Катя ответила на все наши вопросы,дала отличные рекомендации.
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Татьяна
Экскурсия с Екатериной превзошла наши ожидания, в первую очередь, потому что она обладает "двойной оптикой": она не утратила свежести взгляда на город и поэтому прекрасно понимает, что и почему может читать дальшеуменьшить
быть интересно гостям из России, но в то же время она уже достаточно давно в Загребе, чтобы детально узнать особенности города и его жителей. А ещё Екатерина искренне любит Хорватию и ее столицу, что придало нашей экскурсии очень личный характер, и это было здорово: о достопримечательностях можно прочитать в любом путеводителе, а вот о повседневной жизни загребчан, о хороших, но не супердорогих кафе и ресторанах, о том, где самое вкусное мороженое, узнаешь только у того, кто сам пропитан духом города. Особенно понравилось посещение здания национального архива Хорватии. Экскурсия туда не была предусмотрена, но Екатерина договорилась, и сотрудница архива рассказала нам об этом красивейшем здании. В заключение скажу, что на экскурсии было очень комфортно: благодаря умению Екатерины устанавливать контакт с гостями, у нас возникло ощущение, что мы провели время с доброй подругой, а не с гидом, в общем-то почти случайно выбранным на сайте. Екатерине спасибо за открытость и открытие для нас Загреба!
+2
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А
Анна
Хочу поделится приятными впечатлениями от обзорной экскурсии по Загребу с Екатериной. Очень познавательная экскурсия с посещением главных достопримечательностей города. Для тех, кто едет в первый раз в Загреб, эта экскурсия читать дальшеуменьшить
находка! Екатерина, прекрасный рассказчик, увлеченный и интересный собеседник. Время проведенное на экскурсии пролетело незаметно. Поделилась информацией об интересных и вкусных местах города! Однозначно буду рекомендовать Екатерину и эту экскурсию своим знакомым! Спасибо вам, за проведенное время!
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