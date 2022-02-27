Что вас ожидает

Верхний город: историческое начало Загреба

Вы узнаете, как город зарождался, развивался и почему состоял из нескольких городов. Заглянем в старинное заведение на чашечку кофе и отправимся на фотоохоту по самым зрелищным площадкам района. По пути можно будет зайти в одну из лучших пивоварен города. Я также покажу улицу с лучшими дизайнерскими сувенирами, «анти-паркинг» от ведьм на старой городской башне и музей Разбитых сердец. А с башни Лотрашчак вам откроется незабываемый вид на весь город и окрестности.

Имперский и элегантный Нижний город

Далее спустимся в Нижний город на знаменитом фуникулере — самом коротком в мире. Вы пройдете через улицу, проложенную через здание с уникальным витражным потолком, и увидите приземлившееся Солнце. Я покажу центр традиционного субботнего кофепития Spizza и объясню, почему этот ритуал так важен для загребчан. Кроме того, в программе памятник Николе Тесла, фото у Большого театра и прогулка по очаровательному австро-венгерскому «ожерелью» бульваров Нижнего города.

Организационные детали