Что вас ожидает

Аристократичный Загреб в деталях

Вы пройдете по самым знаменитым и романтичным паркам, разглядывая окружающие их исторические здания эпохи расцвета Австро-Венгерской империи. Поговорим об основных моментах истории страны, связанных с этой частью города. Вы узнаете, где останавливались господа, приезжающие на знаменитом Восточном Экспрессе, в чем особенность «русского следа» в Хорватии и чем интересна местная валюта. Я расскажу, почему любопытны и важны рынки Загреба и есть ли у них «специализация». Также вы выясните, где находится «приземлившееся Солнце» и кто такие «Хорватские великаны».

Город в современности

Маршрут прогулки пройдет по самым значимым центральным улицам города. По пути речь пойдет не только о прошлом, но и о традициях и особенностях нынешней жизни города, где «все под рукой». Обсудим современный уклад жизни местных и как на него повлияла история и уникальное соединение континентальной и средиземноморской культуры в одном мегаполисе. А после экскурсии можно будет зайти на чашку ароматного кофе в историческую или современную кофейню «для своих».

Дополнительные опции и советы от местного жителя

В зависимости от ваших интересов и предпочтений, можем заглянуть в теплое время в старинный и уютный Ботанический сад Загреба, а зимой — в совсем не скучный Этнографический или музей Искусств. Обсудим, какие еще интересные музеи и парки, а также рестораны, кофейни и рынки стоит посетить самостоятельно и когда это лучше сделать. Также я расскажу, куда загребчане предпочитают ездить на шоппинг и что еще стоит увидеть за пределами города.

Организационные детали