Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу

Познакомиться с «имперской» частью города и понять, как история сформировала его особую культуру

«Зелёная подкова», или «ожерелье» Загреба заметно отличается от Верхнего города утонченностью: здесь на смену Средневековью приходят памятники 19 и 20 вв.

с широкими проспектами.

Вы узнаете, какие удивительные истории той эпохи хранит город на пересечении Восточной и Центральной Европы.

А за чашечкой кофе в заведении «для своих» послушаете о современных традициях местных.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу

Что вас ожидает

Аристократичный Загреб в деталях

Вы пройдете по самым знаменитым и романтичным паркам, разглядывая окружающие их исторические здания эпохи расцвета Австро-Венгерской империи. Поговорим об основных моментах истории страны, связанных с этой частью города. Вы узнаете, где останавливались господа, приезжающие на знаменитом Восточном Экспрессе, в чем особенность «русского следа» в Хорватии и чем интересна местная валюта. Я расскажу, почему любопытны и важны рынки Загреба и есть ли у них «специализация». Также вы выясните, где находится «приземлившееся Солнце» и кто такие «Хорватские великаны».

Город в современности

Маршрут прогулки пройдет по самым значимым центральным улицам города. По пути речь пойдет не только о прошлом, но и о традициях и особенностях нынешней жизни города, где «все под рукой». Обсудим современный уклад жизни местных и как на него повлияла история и уникальное соединение континентальной и средиземноморской культуры в одном мегаполисе. А после экскурсии можно будет зайти на чашку ароматного кофе в историческую или современную кофейню «для своих».

Дополнительные опции и советы от местного жителя

В зависимости от ваших интересов и предпочтений, можем заглянуть в теплое время в старинный и уютный Ботанический сад Загреба, а зимой — в совсем не скучный Этнографический или музей Искусств. Обсудим, какие еще интересные музеи и парки, а также рестораны, кофейни и рынки стоит посетить самостоятельно и когда это лучше сделать. Также я расскажу, куда загребчане предпочитают ездить на шоппинг и что еще стоит увидеть за пределами города.

Организационные детали

  • Напитки и еда оплачиваются отдельно, но цены в Загребе умеренные
  • В жаркое время можно захватить с собой небольшую бутылку воды
  • Прогулка полностью пешеходная, поэтому рекомендую выбирать удобную обувь
  • Я могу провести экскурсию для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке к заказу

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Родилась в Москве, в Загребе живу уже несколько лет, люблю путешествовать, изучать историю и культуру разных стран. В экскурсиях показываю Хорватию с самых ярких сторон: знакомлю с ее необычной историей, интересной культурой и уникальными природными красотами. Рассказываю о старинных и современных обычаях местных жителей и кулинарных традициях разных регионов. Могу провести любую экскурсию по городу и за его пределами или организовать новый маршрут по пожеланиям. Например, по окрестностям Загреба с живописными замками и уютными городками или на ближнее побережье, в лучший национальный парк с каскадными озерами или в термальные комплексы и в аутлеты на шопинг. Буду рада показать вам красивую, солнечную, доброжелательную и вкусную Хорватию!
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