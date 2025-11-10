Трансфер в Загребе - это удобный способ добраться из аэропорта Франьо Туджмана до вашего отеля или обратно. Водитель встретит вас на парковке и поможет с багажом. Для семей с детьми
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка
- 🕒 Бесплатное ожидание
- 👶 Детское кресло бесплатно
- 📞 Легкая связь с водителем
- 🏨 Доставка до двери
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Международный аэропорт им. Франьо Туджмана
Описание трансфер
Встреча путешественников
- Позвоните или отправьте сообщение, когда пройдёте все контроли в аэропорту и получите багаж (в здании есть бесплатный WiFi).
- Пассажиров, прилетевших в Загреб, я буду ждать на дальней парковке аэропорта. По вашему звонку я за несколько минут подъеду к терминалу на второй этаж, в зону отправления Kiss&Fly
- В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание: в аэропорту — 1 час, по адресу проживания — 15 минут
Если вы путешествуете с детьми. Ребёнок любого возраста считается пассажиром. Ребёнок младше 10 лет во время поездки должен находиться в детском кресле (предоставлю бесплатно кресло на 1 ребёнка)
При бронировании укажите:
- номер вашего рейса
- время прибытия
- номер вашего телефона
- количество детей и их возраст
- конечную точку (адрес и название отеля)
- нужно ли встречать вас с именной табличкой
- потребуется ли обратный трансфер
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Peugeot 3008, детское кресло по запросу
- Стоимость указана за трансфер на легковом автомобиле для 1–3 человек. Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите заранее
- Могу встретить вас с табличкой в зале прилёта, в этом случае доплата за парковку составит €5 за 30 минут ожидания
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Загребе
Провёл экскурсии для 373 туристов
Я достаточно долго жил в России, объехал больше 50 стран, часто бывал в Хорватии, и вот уже почти 9 лет живу в Загребе. Мне нравится эта страна и этот город,Задать вопрос
Входит в следующие категории Загреба
Похожие экскурсии из Загреба
Индивидуальная
до 3 чел.
Аристократичный Загреб: прогулка по историческим паркам
Погрузитесь в атмосферу Загреба, где пересекаются Восток и Запад. Прогулка по Нижнему городу раскроет тайны истории и современной жизни
Начало: У Оперного Театра
Завтра в 13:00
12 ноя в 12:00
€107 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Прогулка по Загребу откроет вам его исторические улочки и лучшие кофейни. Узнайте легенды города и насладитесь традиционными сладостями
Начало: Экскурсии на главной площади - Бана Йосипа Елачича
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Погрузитесь в атмосферу Загреба с экскурсией по Верхнему и Нижнему городу. Увидите исторические места, насладитесь местной культурой и уникальными видами
Начало: В центре города
Завтра в 13:30
12 ноя в 12:30
€133 за всё до 3 чел.