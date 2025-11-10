Константин — ваш гид в Загребе

Провёл экскурсии для 373 туристов

читать дальше я стараюсь понимать местные обычаи и менталитет, учил язык в местном университете, много путешествую. Работаю вместе с моей женой, гидом Екатериной — она будет рада провести экскурсию для вас, если я окажусь занят или в отъезде. Мы любим принимать гостей, с радостью покажем вам Загреб — уверены, что вам он понравится!

Я достаточно долго жил в России, объехал больше 50 стран, часто бывал в Хорватии, и вот уже почти 9 лет живу в Загребе. Мне нравится эта страна и этот город,