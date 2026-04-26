Во время нашей экскурсии вы посетите знаменитый Тадж-Махал, построенный в память о Мумтаз-Махал, и Красный Форт, резиденцию императоров Великих Моголов.
Вы также отправитесь в Фатехпур-Сикри, город Победы, и сможете примерить традиционное индийское сари. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления о культуре и истории Индии.
Описание экскурсииПогружение в историю: Тадж-Махал и Агра Наша экскурсия начнётся с посещения Тадж-Махала, расположенного на берегу реки Ямуна. Этот великолепный мавзолей был построен по приказу императора Великих Моголов Шах-Джахана в память о его жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка. Затем вы посетите Красный Форт, заложенный Акбаром в 1565 году. Это крепостное сооружение, расположенное всего в 2,5 км. от Тадж-Махала, служило резиденцией правителей в эпоху империи Великих Моголов. В 1983 году Красный Форт был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После экскурсии мы отправимся в Фатехпур-Сикри, город Победы, расположенный в 40 км. от Агры. Этот город был основан Акбаром в 16 веке и служил его второй столицей. Фатехпур-Сикри представляет собой комплекс памятников и храмов, выполненных в едином могольском архитектурном стиле, считающимся одним из лучших периодов его расцвета.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Красный Форт
- Фатехпур-Сикри
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Все налоговые сборы
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Страховка
- Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей
- Чаевые гиду и водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое место в Агре как (отель и вокзал)
Завершение: Любое место или отель в Агрe
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Однодневная экскурсия по Фатехпур-Сикри и Агре»
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
Завтра в 12:00
28 апр в 09:00
от $150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
Начните ваше путешествие в Агре с захватывающей экскурсии, где вы узнаете историю и увидите знаменитый Тадж-Махал
30 апр в 08:00
2 мая в 08:00
$150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Погрузитесь в историю Агры: Тадж-Махал, Красный форт и живописные улицы. Узнайте секреты города вечной любви и насладитесь его красотой
28 апр в 08:00
29 апр в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
-
4%
Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Оценить красоту Тадж-Махала на рассвете, увидеть величественный форт и прогуляться по Лунному саду
Начало: Выход № 1 станции метро «Тадж-Махал»
Завтра в 05:00
28 апр в 05:00
от $86
$90 за человека
7%
Скидка на заказ
$102.30 за экскурсию
110выгода $7.70
Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.