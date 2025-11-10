Погрузитесь в историю Агры: Тадж-Махал, Красный форт и живописные улицы. Узнайте секреты города вечной любви и насладитесь его красотой
Агра - город с богатой историей и культурой.
Здесь можно увидеть Тадж-Махал, построенный в память о великой любви, и Красный форт, хранящий тайны империи Великих Моголов. Уникальные улицы и традиционные сладости добавят особый колорит вашему путешествию.
Экскурсия предлагает незабываемые впечатления и погружение в атмосферу прошлого, открывая новые грани Индии
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Посещение Тадж-Махала
🏯 Исследование Красного форта
🏙 Прогулка по живописным улицам
🍬 Дегустация традиционной петхи
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Агры - с октября по март, когда погода прохладная и комфортная для прогулок. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться достопримечательностями в полной мере. В апреле и мае температура начинает повышаться, но можно насладиться менее загруженными улицами. Летние месяцы жаркие, но Тадж-Махал и Красный форт остаются доступными для посещения.
Мы встретим вас в аэропорту или отеле — и отправимся в путешествие по столице Великих Моголов, или городе вечной любви, как его называют из-за романтической истории появления Тадж-Махала.
Вы посетите мавзолей-мечеть Тадж-Махал, который построил правитель Шах Джахан I в память о своей умершей супруге Мумтаз Махал. Вы оцените величественную и вместе с тем воздушную архитектуру сооружения и узнаете, сколько лет и сколько мастеров понадобилось, чтобы создать его.
Исследуете Красный форт — крепость, хранящую историю трёх поколений Великих Моголов. Вы услышите рассказы о жестоких войнах, большой любви, борьбе за власть и падении империи.
Прогуляетесь по берегу Ямуны и увидите, как стирают и красят одежду местные жители.
По желанию попробуете петху — традиционную индийскую сладость.
Пройдёте по самому богатому району Агры, где живут только обеспеченные люди, и поймёте, почему Индию называют страной контрастов.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в Тадж-Махал — 1300 рупий за чел., билет в Красный форт — 600 рупий за чел., петха и прочие покупки — по желанию
Поедем на автомобиле Honda Amaze, Suzuki Swift Dzire или аналогичном по комфортабельности
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сачин — ваша команда гидов в Агре
Провели экскурсии для 680 туристов
Тёплый привет из Индии! Я Сачин, лицензированный русскоговорящий гид и представитель команды лучших гидов в Индии. В нашей копилке уже больше тысячи счастливых путешественников. Мы безгранично любим нашу страну и читать дальше
покажем вам её так, что вы тоже обязательно её полюбите. Мы слушаем и слышим все ваши пожелания — и если это возможно, то обязательно исполняем (а порой — даже когда невозможно). Ваш комфорт и безопасность для нас на первом месте. Мы покажем самые интересные места, лучшие рестораны и гостиницы, а ещё расскажем фишки, о которых знают только местные. Наши маршруты необычны — каждый подготовлен от сердца, но с учётом логистики и здравого смысла. Путешествие с нами — это путешествие в компании весёлых, открытых и лёгких на подъём друзей. Нам можно доверить ваше путешествие мечты! С уважением, Сачин и команда.