Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов

Погрузитесь в историю Агры: Тадж-Махал, Красный форт и живописные улицы. Узнайте секреты города вечной любви и насладитесь его красотой
Агра - город с богатой историей и культурой.

Здесь можно увидеть Тадж-Махал, построенный в память о великой любви, и Красный форт, хранящий тайны империи Великих Моголов. Уникальные улицы и традиционные сладости добавят особый колорит вашему путешествию.

Экскурсия предлагает незабываемые впечатления и погружение в атмосферу прошлого, открывая новые грани Индии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение Тадж-Махала
  • 🏯 Исследование Красного форта
  • 🏙 Прогулка по живописным улицам
  • 🍬 Дегустация традиционной петхи
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Агры - с октября по март, когда погода прохладная и комфортная для прогулок. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться достопримечательностями в полной мере. В апреле и мае температура начинает повышаться, но можно насладиться менее загруженными улицами. Летние месяцы жаркие, но Тадж-Махал и Красный форт остаются доступными для посещения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Тадж-Махал
  • Красный форт

Описание экскурсии

Мы встретим вас в аэропорту или отеле — и отправимся в путешествие по столице Великих Моголов, или городе вечной любви, как его называют из-за романтической истории появления Тадж-Махала.

Вы посетите мавзолей-мечеть Тадж-Махал, который построил правитель Шах Джахан I в память о своей умершей супруге Мумтаз Махал. Вы оцените величественную и вместе с тем воздушную архитектуру сооружения и узнаете, сколько лет и сколько мастеров понадобилось, чтобы создать его.

Исследуете Красный форт — крепость, хранящую историю трёх поколений Великих Моголов. Вы услышите рассказы о жестоких войнах, большой любви, борьбе за власть и падении империи.

Прогуляетесь по берегу Ямуны и увидите, как стирают и красят одежду местные жители.

По желанию попробуете петху — традиционную индийскую сладость.

Пройдёте по самому богатому району Агры, где живут только обеспеченные люди, и поймёте, почему Индию называют страной контрастов.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Тадж-Махал — 1300 рупий за чел., билет в Красный форт — 600 рупий за чел., петха и прочие покупки — по желанию
  • Поедем на автомобиле Honda Amaze, Suzuki Swift Dzire или аналогичном по комфортабельности
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Сачин
Сачин — ваша команда гидов в Агре
Провели экскурсии для 680 туристов
Тёплый привет из Индии! Я Сачин, лицензированный русскоговорящий гид и представитель команды лучших гидов в Индии. В нашей копилке уже больше тысячи счастливых путешественников. Мы безгранично любим нашу страну и
читать дальше

покажем вам её так, что вы тоже обязательно её полюбите. Мы слушаем и слышим все ваши пожелания — и если это возможно, то обязательно исполняем (а порой — даже когда невозможно). Ваш комфорт и безопасность для нас на первом месте. Мы покажем самые интересные места, лучшие рестораны и гостиницы, а ещё расскажем фишки, о которых знают только местные. Наши маршруты необычны — каждый подготовлен от сердца, но с учётом логистики и здравого смысла. Путешествие с нами — это путешествие в компании весёлых, открытых и лёгких на подъём друзей. Нам можно доверить ваше путешествие мечты! С уважением, Сачин и команда.

Задать вопрос

