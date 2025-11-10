Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Агры - с октября по март, когда погода прохладная и комфортная для прогулок. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться достопримечательностями в полной мере. В апреле и мае температура начинает повышаться, но можно насладиться менее загруженными улицами. Летние месяцы жаркие, но Тадж-Махал и Красный форт остаются доступными для посещения.

Агра - город с богатой историей и культурой. Здесь можно увидеть Тадж-Махал, построенный в память о великой любви, и Красный форт, хранящий тайны империи Великих Моголов. Уникальные улицы и традиционные сладости добавят особый колорит вашему путешествию. Экскурсия предлагает незабываемые впечатления и погружение в атмосферу прошлого, открывая новые грани Индии

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы встретим вас в аэропорту или отеле — и отправимся в путешествие по столице Великих Моголов, или городе вечной любви, как его называют из-за романтической истории появления Тадж-Махала.

Вы посетите мавзолей-мечеть Тадж-Махал, который построил правитель Шах Джахан I в память о своей умершей супруге Мумтаз Махал. Вы оцените величественную и вместе с тем воздушную архитектуру сооружения и узнаете, сколько лет и сколько мастеров понадобилось, чтобы создать его.

Исследуете Красный форт — крепость, хранящую историю трёх поколений Великих Моголов. Вы услышите рассказы о жестоких войнах, большой любви, борьбе за власть и падении империи.

Прогуляетесь по берегу Ямуны и увидите, как стирают и красят одежду местные жители.

По желанию попробуете петху — традиционную индийскую сладость.

Пройдёте по самому богатому району Агры, где живут только обеспеченные люди, и поймёте, почему Индию называют страной контрастов.

Организационные детали