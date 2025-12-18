Описание экскурсииДели состоит из двух миров: Старого и Нового. В одном царит колоритная атмосфера прошлого, в другом возводятся современные храмы, дворцы и парки. Мы посетим обе части города, что позволит вам получить о нём объёмное представление. Вы увидите рикш и уличных торговцев, древние мечети и храм Лотоса, Красный форт и Президентский дворец. А я расскажу о прошлом и настоящем Дели.
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Дели
- Старый Дели - сердце города и его самая аутентичная часть. Здесь вы увидите ту самую настоящую Индию: с нависающими проводами, уличными торговцами, рикшами и стрит-фудом. А ещё именно здесь началась история города и потому сосредоточены основные памятники старины. Вы прокатитесь по Старому городу на велорикше и насладитесь оживлённой атмосферой Чадни Чаук. Оцените со стороны Красный форт, который почти 200 лет был церемониальным и политическим центром Моголов
- Новый Дели
- В современной части города вы увидите знаменитые Ворота Индии, Президентский дворец и здание Правительства. Посетите самый большой индуистский храмовый комплекс мира Акшардхам, открытый в 2005 году. И оцените необычный храм Лотоса, где могут молиться люди всех религий. В завершение я покажу вам ещё два интересных места: водохранилище Аграсен Ки Баоли и археологический парк Лодхи
Что включено
- Такси /nЛичный водитель /nГид /nВсе дорожные налоги /nВсе парковки /nВода/nБензин
Что не входит в цену
- Входные билеты /nЛичный расход /nОплата за катание на Велорикше /nПитание
Место начала и завершения?
Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 18:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
