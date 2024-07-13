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сделал креативные фото. Ввиду языкового барьера, пару раз возникали недопонимания, но они не были критичными. С этим же организатором мы взаимодействовали и по другой экскурсии, и тут снова был типичный «разводящий» момент - нас отвезли в мастерскую, где за баснословные деньги предлагают изделия из мрамора с инкрустацией камнями. Видимо, во все маршруты включены такие моменты, про которые лучше уточнять заранее.