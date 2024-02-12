Дели состоит из двух миров: Старого и Нового. В одном царит колоритная атмосфера прошлого, в другом возводятся современные храмы, дворцы и парки. Мы посетим обе части города, что позволит вам получить о нём объёмное представление. Вы увидите рикш и уличных торговцев, древние мечети и храм Лотоса, Красный форт и Президентский дворец. А я расскажу о прошлом и настоящем Дели.

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Описание

Что вас ожидает

Старый Дели

Старый Дели — сердце города и его самая аутентичная часть. Здесь вы увидите ту самую настоящую Индию: с нависающими проводами, уличными торговцами, рикшами и стрит-фудом. А ещё именно здесь началась история города и потому сосредоточены основные памятники старины. Вы посетите мечеть Джама-Масджид и оцените со стороны Красный форт, который почти 200 лет был церемониальным и политическим центром Могольской империи.

Новый Дели

В современной части города вы увидите знаменитые Ворота Индии, Президентский дворец и здание Правительства. Посетите самый большой индуистский храмовый комплекс мира Акшардхам, открытый в 2005 году. И оцените необычный храм Лотоса, где могут молиться люди всех религий. В завершение я покажу вам ещё два интересных места: водохранилище Аграсен Ки Баоли и грандиозный 72-метровый минарет Кутб-Минар, украшенный каллиграфической вязью.

Организационные детали