Посетить главные места Старого и Нового Дели на автопешеходной обзорной экскурсии
Вы увидите рикш и уличных торговцев, древние мечети и храм Лотоса, Красный форт и Президентский дворец. А я расскажу о прошлом и настоящем Дели.
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Описание
Что вас ожидает
Старый Дели
Старый Дели — сердце города и его самая аутентичная часть. Здесь вы увидите ту самую настоящую Индию: с нависающими проводами, уличными торговцами, рикшами и стрит-фудом. А ещё именно здесь началась история города и потому сосредоточены основные памятники старины. Вы посетите мечеть Джама-Масджид и оцените со стороны Красный форт, который почти 200 лет был церемониальным и политическим центром Могольской империи.
Новый Дели
В современной части города вы увидите знаменитые Ворота Индии, Президентский дворец и здание Правительства. Посетите самый большой индуистский храмовый комплекс мира Акшардхам, открытый в 2005 году. И оцените необычный храм Лотоса, где могут молиться люди всех религий. В завершение я покажу вам ещё два интересных места: водохранилище Аграсен Ки Баоли и грандиозный 72-метровый минарет Кутб-Минар, украшенный каллиграфической вязью.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: мечеть Джама-Масджид — 350 рупий с человека, Кутб-Минар — 600 рупий с человека
- По желанию по Старому городу можно прокатиться на велорикше — 500 рупий с человека
- Красный форт, храм Лотоса и правительственные здания мы осматриваем со стороны
- По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты. Мы заменяем их на храмы Бирлы и Будды.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в лобби отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.