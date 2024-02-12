Весь Дели за 1 день
Индивидуальная экскурсия в Дели

Посетить главные места Старого и Нового Дели на автопешеходной обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Дели состоит из двух миров: Старого и Нового. В одном царит колоритная атмосфера прошлого, в другом возводятся современные храмы, дворцы и парки. Мы посетим обе части города, что позволит вам получить о нём объёмное представление.

Вы увидите рикш и уличных торговцев, древние мечети и храм Лотоса, Красный форт и Президентский дворец. А я расскажу о прошлом и настоящем Дели.
Весь Дели за 1 день
Весь Дели за 1 день
Весь Дели за 1 день
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Старый Дели

Старый Дели — сердце города и его самая аутентичная часть. Здесь вы увидите ту самую настоящую Индию: с нависающими проводами, уличными торговцами, рикшами и стрит-фудом. А ещё именно здесь началась история города и потому сосредоточены основные памятники старины. Вы посетите мечеть Джама-Масджид и оцените со стороны Красный форт, который почти 200 лет был церемониальным и политическим центром Могольской империи.

Новый Дели

В современной части города вы увидите знаменитые Ворота Индии, Президентский дворец и здание Правительства. Посетите самый большой индуистский храмовый комплекс мира Акшардхам, открытый в 2005 году. И оцените необычный храм Лотоса, где могут молиться люди всех религий. В завершение я покажу вам ещё два интересных места: водохранилище Аграсен Ки Баоли и грандиозный 72-метровый минарет Кутб-Минар, украшенный каллиграфической вязью.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: мечеть Джама-Масджид — 350 рупий с человека, Кутб-Минар — 600 рупий с человека
  • По желанию по Старому городу можно прокатиться на велорикше — 500 рупий с человека
  • Красный форт, храм Лотоса и правительственные здания мы осматриваем со стороны
  • По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты. Мы заменяем их на храмы Бирлы и Будды.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Olga
12 фев 2024
Если вы в Дели 1 день, то такой формат экскурсии, то, что надо. Удобное передвижение и сопровождение. Очень понравились храмы, особенно индуистский, гид Хариндра все подробно рассказывает. По сути, на данной экскурсии вы получите полное представление: от старого Дели с бедными кварталами до правительственных районов, мечети, минареты, храмы, национальный колорит. Рекомендую!

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