Старый и Новый Дели: экскурсия в формате «всё включено»

За один день получить объёмное представление о городе как ярком символе Индии
В путешествии вы исследуете аутентичные улочки Старого Дели, изучите архитектуру соборной мечети Джама Масджид и прокатитесь на рикше по рынку Чандни Чоук. А затем посетите усыпальницу Хумаюна, основателя династии Великих Моголов.

Увидите величественные Ворота Индии, самый высокий кирпичный минарет в мире — Кутуб-Минар и главный храм религии бахаи — храм Лотоса.
Старый и Новый Дели: экскурсия в формате «всё включено»
Старый и Новый Дели: экскурсия в формате «всё включено»
Старый и Новый Дели: экскурсия в формате «всё включено»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старый Дели

  • Джама Масджид. Начнём день с посещения одной из крупнейших мечетей Индии. Вы познакомитесь с памятником 17 века и ярким образцом индо-исламской архитектуры
  • Поездка на рикше. После вы прокатитесь по улочкам Чандни Чоук — одного из самых старых и крупных рынков Дели. Мы познакомим вас с особым миром колоритного индийского базара как отдельного культурного явления
  • Обед. В местном ресторане в формате «шведский стол» вы попробуете блюда традиционной индийской кухни

Нью-Дели

  • Усыпальница Хумаюна. Во второй части программы вы посетите первый династический мавзолей Великих Моголов, памятник из списка ЮНЕСКО. Гид расскажет о выдающейся архитектуре и истории сооружения
  • Ворота Индии. Также вы увидите один из символов города — военный мемориал, посвящённый индийским солдатам, погибшим в англо-афганских войнах и Первой мировой войне
  • Здание Парламента. Не обойдём вниманием важное административное здание с впечатляющей архитектурой
  • Кутуб-Минар. Кроме того, вы осмотрите самый высокий кирпичный минарет в мире, так же объект ЮНЕСКО
  • Храм Лотоса. И в завершение мы отправимся в главный храм бахаи — вы оцените его оригинальную архитектуру, лёгкую атмосферу и немного узнаете об этой интересной религии

После знакомства с этими объектами вы станете лучше понимать историю города и увидите в его прошлом невероятную сагу о сменяющих друг друга империях и культурах, каждая из которых оставила свой след в облике Дели.

Организационные детали

  • Мы встретим вас в любой точке Дели и окрестностях (в том числе в аэропорту) и после экскурсии отвезём обратно
  • В стоимость включено:
    — трансфер на автомобиле с кондиционером (для 1–2 гостей — седан, для 3–4 — внедорожник, для 5–10 — микроавтобус)
    — парковки, топливо и налоги
    — сопровождение русскоговорящего гида
    — входные билеты
    — обед (шведский стол)
    — бутылки с минеральной водой
  • Дополнительные расходы: при увеличении продолжительности поездки — 2500 рупий
  • Храм Лотоса закрыт по понедельникам
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобной вам точке в Дели или аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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