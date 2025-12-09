Мои заказы

Вриндаван и Матхура за один день

Приглашаем вас на экскурсию по местам, связанным Кришной. Это будет день, наполненный ароматом цветов, звоном храмовых колоколов и звуками мантр.

Мы отправимся в Матхуру — место рождения Господа Кришны, а затем
читать дальше

во Вриндаван — город, где каждая улочка хранит легенды о его детстве и играх.

Здесь вас ждут храмы, яркие рынки с гирляндами из свежих цветов и удивительная атмосфера, которую невозможно почувствовать нигде больше.

Вриндаван и Матхура за один день
Вриндаван и Матхура за один день
Вриндаван и Матхура за один день

Описание трансфер

Погрузитесь в атмосферу, наполненную ароматом цветов и звуками мантр, во время путешествия по местам, связанным с жизнью Кришны. Однодневная экскурсия включает посещение Матхуры, его места рождения, и Вриндавана, города его детства. В программу входит осмотр священного места рождения Кришны, храмов Банке Бихари и Прем Мандир во Вриндаване, а также прогулка по реке Ямуне. Вы также увидите храм Исккон и прогуляетесь по старинным улочкам с колоритными рынками.

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Встреча в аэропорту Дели или у отеля
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты (~10$/чел)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дели

Похожие экскурсии из Дели

Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по Вриндавану и Агре с посещением Тадж-Махала
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Дели, посетите святые храмы Вриндавана и знаменитые памятники Агры. Узнайте больше о культуре и истории Индии
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$399 за всё до 2 чел.
Храмы священного Вриндавана
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Храмы священного Вриндавана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в духовный мир Вриндавана, посетив его величественные храмы с русскоговорящим гидом. Узнайте больше о культуре и традициях вишнуизма
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$300 за всё до 2 чел.
Частный тур по Матхуре и Вриндавану из Дели (все включено)
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Частный тур по Матхуре и Вриндавану из Дели (все включено)
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 дек в 06:00
$109 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дели. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дели