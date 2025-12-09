Приглашаем вас на экскурсию по местам, связанным Кришной. Это будет день, наполненный ароматом цветов, звоном храмовых колоколов и звуками мантр.
Описание трансферПогрузитесь в атмосферу, наполненную ароматом цветов и звуками мантр, во время путешествия по местам, связанным с жизнью Кришны. Однодневная экскурсия включает посещение Матхуры, его места рождения, и Вриндавана, города его детства. В программу входит осмотр священного места рождения Кришны, храмов Банке Бихари и Прем Мандир во Вриндаване, а также прогулка по реке Ямуне. Вы также увидите храм Исккон и прогуляетесь по старинным улочкам с колоритными рынками.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Встреча в аэропорту Дели или у отеля
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты (~10$/чел)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
