Храмы священного Вриндавана
Индивидуальная экскурсия в Дели

Посетить особый город, где почти каждое здание посвящено богу Кришне

Вриндаван называют городом 5000 храмов.

Это святое место — крупный паломнический центр для последователей вишнуизма: по преданию, здесь провёл детство Кришна, воплотившийся в человеческом образе. Вы посетите одни из самых интересных и красивых местных сооружений. Познакомитесь с их архитектурой и символикой. И узнаете больше об индуистских традициях почитания божеств.
Храмы священного Вриндавана
Храмы священного Вриндавана
Храмы священного Вриндавана
Ближайшие даты:
4
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Описание

Что вас ожидает

Прем Мандир (храм Любви)

На окраине города вы побываете в религиозном комплексе, построенном в 2012 году. С гидом вы изучите архитектурные элементы храма, характерные для южноиндийского зодчества. Осмотрите искусную мраморную резьбу по всему периметру постройки и мифологические сцены. А также увидите изображения божественных игр Кришны и узнаете, что они означают.

Шри Криишна-Баларам Мандир

Второй объект программы — один из крупнейших храмов Международного общества сознания Кришны. Его возвели в 1975 году по инициативе основателя этой религиозной организации Шрилы Прабхупады. Вы оцените красочное убранство комплекса, увидите многочисленные изображения Кришны и особо почитаемых духовных учителей. А рядом с храмом посетите самадхи (мавзолей) Бхактиведанты Свами Прабхупады, построенный из чистого белого мрамора.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле Suzuki Desire или Suzuki Ciaz, сопровождение русскоговорящего гида, минеральная вода
  • Вход в храмы бесплатный, для посещения святынь возьмите носки или бахилы
  • Дополнительные расходы: поездка между достопримечательностями на рикше — 100 рупий (~1$), обед по пути или в самом Вриндаване — в районе 15$ с человека
  • Расстояние от Дели до Вриндавана — 180 км, дорога в одну сторону займёт около 3 часов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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