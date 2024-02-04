Вриндаван называют городом 5000 храмов. Это святое место — крупный паломнический центр для последователей вишнуизма: по преданию, здесь провёл детство Кришна, воплотившийся в человеческом образе. Вы посетите одни из самых интересных и красивых местных сооружений. Познакомитесь с их архитектурой и символикой. И узнаете больше об индуистских традициях почитания божеств.

Описание

Что вас ожидает

Прем Мандир (храм Любви)

На окраине города вы побываете в религиозном комплексе, построенном в 2012 году. С гидом вы изучите архитектурные элементы храма, характерные для южноиндийского зодчества. Осмотрите искусную мраморную резьбу по всему периметру постройки и мифологические сцены. А также увидите изображения божественных игр Кришны и узнаете, что они означают.

Шри Криишна-Баларам Мандир

Второй объект программы — один из крупнейших храмов Международного общества сознания Кришны. Его возвели в 1975 году по инициативе основателя этой религиозной организации Шрилы Прабхупады. Вы оцените красочное убранство комплекса, увидите многочисленные изображения Кришны и особо почитаемых духовных учителей. А рядом с храмом посетите самадхи (мавзолей) Бхактиведанты Свами Прабхупады, построенный из чистого белого мрамора.

Организационные детали