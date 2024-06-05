1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Джайпур: путешествие из Дели с посещением форта Амбер и Городского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Джайпура в увлекательной экскурсии из Дели. Вас ждут величественные дворцы, древние колодцы и многое другое
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
210$200 за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Дели в Джайпур: Путешествие по розовому городу с посещением фортов и дворцов
Погрузитесь в мир раджастанской культуры и архитектуры, посетив величественный Джайпур с его уникальными достопримечательностями
Завтра в 15:00
10 июня в 05:00
$192 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
10 июня в 14:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия из Дели в Агру: Тадж-Махал, форт Агры
Путешествие на скоростном поезде из Дели в Агру с комфортом и удобством. Все включено: от трансферов до обеда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$198 за человека
Индивидуальная
7 часов
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$126 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Старый Дели: путешествие по ярким страницам истории Индии
Погрузитесь в атмосферу Старого Дели: от крупнейшей мечети Индии до уникальных исторических памятников
Начало: в лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Два Тадж-Махала за один день в Дели
Погрузитесь в историю двух архитектурных чудес Индии - Тадж-Махала и его младшего брата Бэби Тадж-Махала, в компании опытного гида
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Рассвет у Тадж-Махала: погружение в историю и культуру Индии
Встречайте первые лучи солнца у Тадж-Махала, наслаждайтесь завтраком в Агре и исследуйте Агра-форт в индивидуальной экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 02:30
от $199 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
7 часов
Такой разный Дели: Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам
Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: у вашего отеля или в аэропорту
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Дели в Агру: путешествие к Тадж-Махалу в компании подруг
Окунитесь в мир индийской культуры: от традиционных сари до ароматной кухни и величественного Тадж-Махала
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от $199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Трансфер для обзорной экскурсии по историческому Дели
Погрузитесь в историю Дели с комфортным трансфером. Посетите места, где переплетается история семи империй и насладитесь красотой этого уникального города
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно в 9:00 утра
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер в Дели: путешествие к Тадж-Махалу и Аграскому Форту
Предлагаем уникальный трансфер в Дели для посещения Тадж-Махала, символа вечной любви, и Аграского Форта, величественной резиденции императоров
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Рассвет у Тадж Махала: Индивидуальный трансфер в Агру
Насладитесь неземной красотой Тадж Махала на рассвете и посетите Аграский Форт. Узнайте историю любви и величия Могольской империи
Начало: Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
$189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дели - город неповторимого колорита: индивидуальная экскурсия
Дели - город контрастов и многогранной культуры, приглашает вас в незабываемое путешествие
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер в Агру: Тадж Махал и его сокровища - Путешествие мечты
Позвольте себе роскошь индивидуального трансфера в Агру. Откройте для себя Тадж Махал и другие уникальные места с частным гидом
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 20:00
10 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$139 за человека
Индивидуальная
6 часов
По Нью-Дели на авто
Посетить самые яркие места Нового города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$395 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Храмы священного Вриндавана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в духовный мир Вриндавана, посетив его величественные храмы с русскоговорящим гидом. Узнайте больше о культуре и традициях вишнуизма
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$285 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие из Дели в Агру на авто
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Красный форт в Агре. Вас ждет незабываемое путешествие с личным гидом
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: уникальный тур из Дели
Вас ждет погружение в историю и культуру Индии: от заброшенного города Фатехпур-Сикри до величественного Тадж-Махала и Красного форта
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$440 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Дели в Джайпур: незабываемая двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Джайпура, изучая его исторические памятники и культурные сокровища в увлекательной двухдневной поездке
Начало: В отеле или аэропорту
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$375 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Величественный Тадж-Махал и мастер-класс «Индийская кухня»
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно (кроме пятницы) в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$189 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта - по утреннему Дели
Увидеть непривычно пустынный мегаполис и осмотреть достопримечательности без очередей
10 июня в 02:00
11 июня в 05:00
$125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар: Гималаи, Ганг, храмы
Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанный Дели: форт, парки, храмы и мавзолеи в одном туре
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Погружение в историю: Тадж-Махал и Крепость Агра
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и посетите Тадж-Махал и Крепость Агра. Окунитесь в атмосферу древней Индии и узнайте больше о её культуре
Начало: Встреча состоится В отеле
Расписание: Ежедневно в 08.00 (по пятницам Тадж Махал закрывается)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$210 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Объединение шести религий в столице Дели: уникальное путешествие
Погрузитесь в мир религиозного многообразия Дели, посетив важнейшие святыни ислама, индуизма, христианства, сикхизма, буддизма и бахайзма
Начало: Встреча состоится В отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дели на стыке веков: весь город за один день
Погрузитесь в атмосферу Дели: от исторических памятников до современных чудес, за один день вы увидите всё самое важное и интересное
Начало: Встреча состоится В отеле
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Следы колонизаторов средней Азии в архитектуре Дели: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое путешествие по Дели, где каждый уголок города расскажет уникальную историю о великих империях
Начало: Встреча состоится В отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Старинная столица моголов в Дели: путешествие через века
Забудьте о суете современности, погрузитесь в атмосферу старого Дели. Исторические памятники, узкие улочки и ароматы специй ждут вас
Начало: Встреча состоится В отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вриндаван: город бога Кришны и пяти тысяч храмов за один день
Погрузитесь в атмосферу древнего Вриндавана, где каждый уголок наполнен историями о боге Кришне. Вас ждет путешествие по священным местам и храмам
Начало: Встреча состоится В отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYury5 июня 2024Хотели бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию по золотому треугольнику гиду Мохаммаду. На всем протяжении маршрута Дели-Агра-Джайпур-Дели рассказы Мохаммада
- ЯЯна30 мая 2024Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
- ППавел27 мая 2024Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между рейсами. Хотелось провести его
- ТТатьяна27 мая 2024Благодарим нашего гида Мухаммада за прекрасную экскурсию. Нам удалось посетить все запланированные места, гид считывал наш интерес, показал и рассказал
- ВВалентина27 мая 2024Экскурсия оставила только положительные эмоции. Джайпур - удивительное место с множеством достопримечательностей, который стоит посетить уж точно больше одного дня.
- ЕЕлена25 мая 2024У меня был только один свободный день при пересадке в аэропорту. Благодарю гида Мухаммада за содержательную экскурсию. Меня встретили в аэропорту,
- ВВладимир25 мая 2024Хариндра - отличный гид и приятный собеседник. Вместе с ним мы получили возможность открыть для себя много нового в культуре,
- ЕЕлена24 мая 2024Хочу выразить благодарность экскурсоводу Хариндре! Приятный, грамотный, с отличным чувством юмора парень, знающий своё дело и любящий свой город. С
- ГГалина23 мая 2024Хорошо организованная экскурсия. Рады, что поехали к рассвету, не так жарко и многолюдно. Русскоговорящий гид, интересная экскурсия.
- ЮЮрий19 мая 2024Из всех гидов, которым я написал по туру в Индии, Мосхин оказался самым внимательным и учел все пожелания. Буду рекомендовать друзьям и обращаться к нему дальше.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Индивидуальные»
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