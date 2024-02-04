Из Дели вы поедете в юго-восточном направлении и в первый день посетите город 5000 храмов, Вриндаван. Вы осмотрите два ярких религиозных сооружения и узнаете о традициях почитания Кришны, которому здесь посвящены почти все здания. А на следующий день познакомитесь с архитектурой и историей двух великих памятников Агры: Тадж-Махала и Красного форта, одной из самых мощных крепостей Индии.

Описание

Программа

День 1: Вриндаван

Прем Мандир (храм Любви)

Вриндаван — крупный паломнический центр для последователей вишнуизма: именно здесь, по преданию, провёл детство Кришна, воплотившийся в человеческом образе. На окраине города вы побываете в религиозном комплексе 2012 года. Изучите архитектурные элементы храма, характерные для южноиндийского зодчества. Осмотрите искусную мраморную резьбу по всему периметру постройки и мифологические сцены. А также увидите изображения божественных игр Кришны и узнаете, что они означают.

Шри Криишна-Баларам Мандир

Второй объект программы — один из крупнейших храмов Международного общества сознания Кришны. Его возвели в 1975 году по инициативе основателя этой религиозной организации Шрилы Прабхупады. Вы оцените красочное убранство комплекса, увидите многочисленные изображения Кришны и особо почитаемых духовных учителей. А рядом с храмом посетите самадхи (мавзолей) Бхактиведанты Свами Прабхупады, построенный из чистого белого мрамора.

После мы переедем в Агру, где вы заселитесь в отель, поужинаете и отдохнёте.

День 2: Агра

Негласный символ Индии — Тадж-Махал

После завтрака мы отправимся к знаменитому архитектурному памятнику, который входит в «новые семь чудес света». Вы осмотрите монументальное сооружение 17 века и отметите элементы разных архитектурных стилей. Полюбуетесь идеальной симметрией постройки, мраморной облицовкой и искусной отделкой интерьеров. Познакомитесь с историей возведения мавзолея и, конечно, услышите историю любви правителя Шах-Джахана и его жены Мумтаз-Махал.

Форт Агра

Недалеко от Тадж-Махала вы посетите крепостное сооружение, которое служило правительственной резиденцией во времена империи Великих Моголов. Вы узнаете о насыщенном прошлом одной из самых мощных цитаделей Индии. Увидите Жемчужную мечеть и другие примечательные объекты комплекса. А также услышите о последних годах жизни Шах-Джахана, проведённых в тюрьме Красного форта.

После обеда мы отвезём вас обратно в Дели.

Организационные детали