Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Индивидуальная экскурсия в Дели

Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов

Из Дели вы поедете в юго-восточном направлении и в первый день посетите город 5000 храмов, Вриндаван.

Вы осмотрите два ярких религиозных сооружения и узнаете о традициях почитания Кришны, которому здесь посвящены почти все здания.

А на следующий день познакомитесь с архитектурой и историей двух великих памятников Агры: Тадж-Махала и Красного форта, одной из самых мощных крепостей Индии.
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Ближайшие даты:
4
фев
5
фев
6
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фев
8
фев
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даты

Описание

Программа

День 1: Вриндаван

Прем Мандир (храм Любви)

Вриндаван — крупный паломнический центр для последователей вишнуизма: именно здесь, по преданию, провёл детство Кришна, воплотившийся в человеческом образе. На окраине города вы побываете в религиозном комплексе 2012 года. Изучите архитектурные элементы храма, характерные для южноиндийского зодчества. Осмотрите искусную мраморную резьбу по всему периметру постройки и мифологические сцены. А также увидите изображения божественных игр Кришны и узнаете, что они означают.

Шри Криишна-Баларам Мандир

Второй объект программы — один из крупнейших храмов Международного общества сознания Кришны. Его возвели в 1975 году по инициативе основателя этой религиозной организации Шрилы Прабхупады. Вы оцените красочное убранство комплекса, увидите многочисленные изображения Кришны и особо почитаемых духовных учителей. А рядом с храмом посетите самадхи (мавзолей) Бхактиведанты Свами Прабхупады, построенный из чистого белого мрамора.

После мы переедем в Агру, где вы заселитесь в отель, поужинаете и отдохнёте.

День 2: Агра

Негласный символ Индии — Тадж-Махал

После завтрака мы отправимся к знаменитому архитектурному памятнику, который входит в «новые семь чудес света». Вы осмотрите монументальное сооружение 17 века и отметите элементы разных архитектурных стилей. Полюбуетесь идеальной симметрией постройки, мраморной облицовкой и искусной отделкой интерьеров. Познакомитесь с историей возведения мавзолея и, конечно, услышите историю любви правителя Шах-Джахана и его жены Мумтаз-Махал.

Форт Агра

Недалеко от Тадж-Махала вы посетите крепостное сооружение, которое служило правительственной резиденцией во времена империи Великих Моголов. Вы узнаете о насыщенном прошлом одной из самых мощных цитаделей Индии. Увидите Жемчужную мечеть и другие примечательные объекты комплекса. А также услышите о последних годах жизни Шах-Джахана, проведённых в тюрьме Красного форта.

После обеда мы отвезём вас обратно в Дели.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле Suzuki Desire, Suzuki Ciaz или Toyota Etios, сопровождение русскоговорящего гида, минеральная вода
  • Дополнительные расходы:
    — обеды и ужин (~ по 15$)
    — ночёвка в отеле в двухместном номере с завтраком — 60$ с человека
    — билет в Тадж-Махал — 1300 рупий (~20$)
    — поездка между достопримечательностями Вриндавана на рикше — 100 рупий (~1$)
  • Вход в храмы Вриндавана бесплатный, для посещения святынь возьмите носки или бахилы
  • Мы можем забронировать для вас отель Taj Inn, Avalon либо другие доступные проверенные гостиницы. Также вы можете выбрать другой отель по своему усмотрению.
  • Расстояние от Дели до Вриндавана — 180 км (3 часа), от Вриндавана до Агры — 70 км (1 час), от Агры до Дели 220 км (около 4 часов)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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