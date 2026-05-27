Описание тура
Мы представляем вам различные красочные ароматы двух королевских городов: тур по Дели и Агре подарит вам незабываемые впечатления от посещения прекрасных городов Индии. Этот тур знакомит вас с глубоким посещением Дели и Агры. Во время этого тура вы познакомитесь с такими чудесными памятниками, как Таджмахал, форт Агра, минар Кутуб, Ворота Индии, мечеть Джама Масджид, гробница Хумаю и т. д. Так что насладитесь чудесным путешествием с очень привлекательным и особенным украшением Таджмахалбала.
Программа тура по дням
Агра (прибытие) из Дели:
Добро пожаловать в город любви!!!
По прибытии из аэропорта или железнодорожного вокзала наш представитель отвезет вас в отель для регистрации. Позже, немного отдохнув, вы посетите форт Агра. Вечер бесплатный для досуга. Отдохните в отеле, поужинайте, проведите ночь в отеле.
Агра - Джайпур (245 км):
Сегодня рано утром вы приедете в Таджмахал на рассвете, чтобы увидеть меняющийся цвет мрамора в Таджмахале, затем возвращаетесь в отель, завтракаете, выходите из отеля, а затем посетите мраморные фабрики, где увидите инкрустацию мрамора. которые вы видели в Таджмахале и купили сувениры для своей семьи и друзей. Позже отправляйтесь в Джайпур. По дороге посетите Фатехпур Сикри. По прибытии заселение в отель. Отдохните, поужинайте, проведите ночь в отеле
Джайпур (отправление):
После завтрака посетите форт Амбер, где вы сможете покататься на слонах. Позже посетите Городской дворец, Джантар-Мантар, Хава-Махал, Джал-Махал. После обеда в Chockidhanidi отправляйтесь в аэропорт или на железнодорожный вокзал, чтобы сесть на самолет или поезд и отправиться в следующий пункт назначения, оставив приятные воспоминания о незабываемом путешествии.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- 2N Размещение в двухместном номере (цена указана для 3-звездочных отелей, но вы можете повысить класс обслуживания до 4 и 5 звезд) Ежедневный завтрак в формате шведского стола Встреча в аэропорту и обратно с эксклюзивным шофером с кондиционером Помощь при прибытии и отъезде Индивидуальный гид по каждому городу Поездка на конной тележке в Таджмахале Тук-Тук в Дели Чандни Чоук Все экскурсии и трансфер на эксклюзивном частном автомобиле с кондиционером и собственным автомобилем с опытным водителем, налог на оплату проезда на тук-туке, парковка, расходы на водителя. Бутылка минеральной воды доступна в автомобиле. Все другие применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса, повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийными бедствиями
- Расходы личного характера, такие как услуги прачечной, телефонные звонки, безалкогольные и алкогольные напитки, питание, чаевые, чаевые и т. д
- Входные билеты на монумент
- Плата за фотосъемку на памятниках
- Все, что не указано выше в разделе «Включения»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Пожелания к путешественнику
- Тадж-Махал закрыт в пятницу .
- Индивидуальный эксклюзивный тур — это частный тур/мероприятие. Только вы или ваша группа можете принять участие . Для регистрации в памятнике при себе необходимо
- предъявить действительное удостоверение личности с фотографией .
- Обратите внимание: ночной тур в полнолуние доступен пять дней в месяц (за два дня до полнолуния, в ночь полнолуния и два дня после полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами полнолуния.)