Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
За 7 дней успеем побывать на мраморной фабрике и увидеть главные достопримечательности Нового Дели, сфотографировать Тадж-Махал и парящий над водой дворец Джал-Махал, проехаться в конной повозке и погулять по «розовому городу», закупиться необычными сувенирами на местных рынках и попробовать индийскую кухню — настоящий взрыв вкусов, ароматов и красок.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$899
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре.
Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре.
Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре.
2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».
Дети. Возможно участие детей с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно.
Программа тура по дням
Прибытие и экскурсия по Дели
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта и набраться сил.
Экскурсию по столице начнём с посещения Кутб-Минара — самого высокого в мире кирпичного минарета, а ещё увидим храма Лотоса и Ворота Индии.
Полюбуемся необычными храмами: Бангла Сахиб, Бирла и Акшардах. Вечером заглянем на шумные рынки в поисках необычных сувениров, поужинаем и вернёмся в отель.
Посещение Тадж-Махала и Агра-форта
После завтрака поедем в Агру. Расстояние — 230 км. После заселения в гостиницу посетим главную достопримечательность Индии и одно из 7 чудес света — Тадж-Махал, символ любви и верности. Сделаем эффектные кадры дворца и поедем в Агра-форт. Ещё заглянем на мраморные фабрики, прогуляемся по местным рынкам и, закупившись сувенирами, поужинаем и вернёмся в отель.
Фатехпур-Сикри и переезд в Джайпур
Позавтракаем и поедем в Джайпур — «Розовый город». По дороге заедем в дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.
По прибытии в Джайпур разместимся в отеле, а затем прогуляемся по городу, побываем на рынках и обязательно насладимся местной кухней на ужин.
Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
После завтрака поедем в Янтарный форт, где вы сможете прокатиться на слонах. Затем отправимся в форт Джайгарх. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.
Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.
Переезд в Удайпур
Проснёмся пораньше и поедем в Удайпур, основанный в 16 веке. После заселения вы сможете самостоятельно прогуляться по атмосферным улочкам города.
Озеро Пичола и храм Джагдиш
Сегодня вы узнаете, почему Удайпур прозвали «городом озёр» — мы отправимся на озеро Пичола. Поплаваем на лодке, отдохнём на берегу водоёма и продолжим экскурсию. Вы увидите Городской дворец, храм Джагдиш и Багор-Ки-Хавели.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт Удайпура к рейсу в Дели, из которого вы сможете улететь в свои города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 1099 $, в отеле 5 звёзд - 1359 $
- Проживание в отелях 3
- Завтраки в формате «шведский стол»
- Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Услуги гида
- Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале и на слонах в Форт Амбер в Джайпуре
- Прогулка на лодке
- Все экскурсии
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по маршруту
- Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
- Бутилированная вода
- Участие детей до 5 лет - бесплатно
Что не входит в цену
- Билеты до Дели обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Оформление визы - 45 $