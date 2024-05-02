В классическое «индийское трио»: Дели, Агра и Джайпур, мы добавили удивительный Удайпур — город озёр, старинных дворцов и пейзажей, влюбляющих с первого взгляда. За 7 дней успеем побывать на мраморной фабрике и увидеть главные достопримечательности Нового Дели, сфотографировать Тадж-Махал и парящий над водой дворец Джал-Махал, проехаться в конной повозке и погулять по «розовому городу», закупиться необычными сувенирами на местных рынках и попробовать индийскую кухню — настоящий взрыв вкусов, ароматов и красок.

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Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.