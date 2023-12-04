Встречаемся и отправляемся знакомиться с Дели, городом контрастов, в котором перемешались разные культуры и вероисповедания. Мегаполис разделён на Старый город и Нью-Дели — столицу Индии. Я покажу вам обе части.

Сначала побываем у мечети Джама-Масджид, построенной из красного песчаника и белого мрамора в 17-м веке Шахом Джаханом, создателем Тадж-Махала и Красного форта. Посмотрим и на сам форт — императорскую крепость с багровыми бастионами и выпуклыми башнями. Посетим один из главных сикхиских храмов города необычного внешнего вида и увидим Храм птиц, где выхаживают пернатых. Заглянем в район Чандни Чоук, спроектированный с целью привлечения торговцев из разных стран — не зря здесь находится самый большой в Дели рынок, на котором можно купить всё — от иголки до бриллиантов.

В Новом Дели посмотрим на мемориал Махатмы Ганди и прогуляемся по живописному парку на берегу реки Ямуны. Также вас ждут самый большой индуистский храм — Акшардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса; храм Лотоса в форме распускающегося цветка; храм Бирла Мандир, посвящённый Вишну и Лакшми.

Во время обеда в лучшем традиционном ресторане города я расскажу вам о местных традициях и обычаях.

Побываем у официальной резиденции Президента и осмотрим мемориальную арку, построенную по образцу Триумфальной в Париже — «Ворота Индии». Пройдёмся по саду Лоди с развалинами усыпальниц бывших правителей. Вы полюбуетесь бабочками, павлинами и другими птицами, живущими на его территории.

Во второй половине дня переедем в Агру, дорога займёт 3 часа. Ночь в Агре.