Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Авторский тур в Дели

Полюбоваться мавзолеем-легендой на восходе и закате и увидеть грандиозные храмы и форты

5
1 отзыв
Я покажу вам контрасты Дели, разделённого на две части.

Мы погуляем по старому городу, где жизнь бурлит по законам многомиллионных джунглей и средневековой экзотики, и я познакомлю вас со столицей страны — Нью-Дели.

В Агре вы насладитесь красотой Тадж-Махала на восходе, когда утреннее солнце окрасит беломраморные стены в оттенки розового, и на закате. Побываем в зале мавзолея, где вы услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий.

Увидите форт, бывший официальной резиденцией монгольских императоров, пройдётесь по колоритному рынку и попробуете вкусную национальную еду.
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$269
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Дели: Старый город и Нью-Дели

Встречаемся и отправляемся знакомиться с Дели, городом контрастов, в котором перемешались разные культуры и вероисповедания. Мегаполис разделён на Старый город и Нью-Дели — столицу Индии. Я покажу вам обе части.

Сначала побываем у мечети Джама-Масджид, построенной из красного песчаника и белого мрамора в 17-м веке Шахом Джаханом, создателем Тадж-Махала и Красного форта. Посмотрим и на сам форт — императорскую крепость с багровыми бастионами и выпуклыми башнями. Посетим один из главных сикхиских храмов города необычного внешнего вида и увидим Храм птиц, где выхаживают пернатых. Заглянем в район Чандни Чоук, спроектированный с целью привлечения торговцев из разных стран — не зря здесь находится самый большой в Дели рынок, на котором можно купить всё — от иголки до бриллиантов.

В Новом Дели посмотрим на мемориал Махатмы Ганди и прогуляемся по живописному парку на берегу реки Ямуны. Также вас ждут самый большой индуистский храм — Акшардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса; храм Лотоса в форме распускающегося цветка; храм Бирла Мандир, посвящённый Вишну и Лакшми.

Во время обеда в лучшем традиционном ресторане города я расскажу вам о местных традициях и обычаях.
Побываем у официальной резиденции Президента и осмотрим мемориальную арку, построенную по образцу Триумфальной в Париже — «Ворота Индии». Пройдёмся по саду Лоди с развалинами усыпальниц бывших правителей. Вы полюбуетесь бабочками, павлинами и другими птицами, живущими на его территории.

Во второй половине дня переедем в Агру, дорога займёт 3 часа. Ночь в Агре.

Дели: Старый город и Нью-ДелиДели: Старый город и Нью-ДелиДели: Старый город и Нью-ДелиДели: Старый город и Нью-ДелиДели: Старый город и Нью-ДелиДели: Старый город и Нью-ДелиДели: Старый город и Нью-ДелиДели: Старый город и Нью-Дели
2 день

Достопримечательности Агры

Сегодня вы познакомитесь с Агрой, крупнейшим туристическим центром страны, привлекающим путешественников архитектурой времён Монгольской империи, мастерами ювелирного и кожевенного дела и, конечно, легендарным мавзолеем Тадж-Махал. К нему мы и отправимся первым делом. Вы полюбуетесь визитной карточкой Индии с романтичной историей, я расскажу вам легенды о его строительстве и реальные факты из жизни постройки.

Затем доедем до Красного форта — крепостного сооружения 16-го века. Вы увидите дворец Джахангира и Летний дворец, спальни императоров, Зеркальный дворец и трон из чёрного оникса, Перламутровую мечеть и многое другое. После визита в форт вас ждёт вкуснейший обед в роскошном отеле.

Вы посмотрите на «Бэби Тадж» — прообраз Тадж-Махала, построенный из индийского белого мрамора и украшенный полудрагоценными камнями. А напоследок полюбуетесь Тадж-Махалом на закате уже с другой стороны реки Ямуна. После прогулки вернёмся в Дели, трансфер в аэропорт.

Достопримечательности АгрыДостопримечательности АгрыДостопримечательности АгрыДостопримечательности АгрыДостопримечательности АгрыДостопримечательности АгрыДостопримечательности Агры

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в отеле Дели
  • Услуги русскоговорящего гида и водителя
  • Все переезды из одного города в другой на машине с кондиционером
  • Все участки дорог, налоги, парковки и бензин
  • Трансфер в аэропорт или в отель по окончании тура
  • Детям до 14 лет вход к достопримечательностям бесплатный
Что не входит в цену
  • Встреча в аэропорту или в соседних городах
  • Проживание (можем забронировать отель по вашему запросу)
  • Питание
  • Входные билеты
  • Катание на велорикше
  • Чаевые
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
  • Возможно проведение тура индивидуально (для 2 человек). Стоимость - 250 $ с человека
  • По понедельникам Акшардхам и храм Лотоса не работают. По пятницам не работает Тадж-Махал
Где начинаем и завершаем?
Начало: у вашего отеля или в другом месте по договоренности
Завершение: Дели, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Наталья
4 дек 2023
Просто потрясающее путешествие! Али прекрасный организатор и рассказчик! Все, что заявлено в программе - исполнено. Всегда на связи по любым вопросам - пунктуальный, вежливый, кстати, прекрасно говорит по-русски, и очень интересно рассказывает! Во все достопримечательности проходили без очереди - в общем, я крайне рекомендую, и сама планирую дальнейшие путешествия по Индии с Али.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыВечерниеСоборы и храмыСвятые местаМонастыри, церкви, храмыФорты

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