Полюбоваться мавзолеем-легендой на восходе и закате и увидеть грандиозные храмы и форты
Мы погуляем по старому городу, где жизнь бурлит по законам многомиллионных джунглей и средневековой экзотики, и я познакомлю вас со столицей страны — Нью-Дели.
В Агре вы насладитесь красотой Тадж-Махала на восходе, когда утреннее солнце окрасит беломраморные стены в оттенки розового, и на закате. Побываем в зале мавзолея, где вы услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий.
Увидите форт, бывший официальной резиденцией монгольских императоров, пройдётесь по колоритному рынку и попробуете вкусную национальную еду.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$269
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Программа тура по дням
Дели: Старый город и Нью-Дели
Встречаемся и отправляемся знакомиться с Дели, городом контрастов, в котором перемешались разные культуры и вероисповедания. Мегаполис разделён на Старый город и Нью-Дели — столицу Индии. Я покажу вам обе части.
Сначала побываем у мечети Джама-Масджид, построенной из красного песчаника и белого мрамора в 17-м веке Шахом Джаханом, создателем Тадж-Махала и Красного форта. Посмотрим и на сам форт — императорскую крепость с багровыми бастионами и выпуклыми башнями. Посетим один из главных сикхиских храмов города необычного внешнего вида и увидим Храм птиц, где выхаживают пернатых. Заглянем в район Чандни Чоук, спроектированный с целью привлечения торговцев из разных стран — не зря здесь находится самый большой в Дели рынок, на котором можно купить всё — от иголки до бриллиантов.
В Новом Дели посмотрим на мемориал Махатмы Ганди и прогуляемся по живописному парку на берегу реки Ямуны. Также вас ждут самый большой индуистский храм — Акшардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса; храм Лотоса в форме распускающегося цветка; храм Бирла Мандир, посвящённый Вишну и Лакшми.
Во время обеда в лучшем традиционном ресторане города я расскажу вам о местных традициях и обычаях.
Побываем у официальной резиденции Президента и осмотрим мемориальную арку, построенную по образцу Триумфальной в Париже — «Ворота Индии». Пройдёмся по саду Лоди с развалинами усыпальниц бывших правителей. Вы полюбуетесь бабочками, павлинами и другими птицами, живущими на его территории.
Во второй половине дня переедем в Агру, дорога займёт 3 часа. Ночь в Агре.
Достопримечательности Агры
Сегодня вы познакомитесь с Агрой, крупнейшим туристическим центром страны, привлекающим путешественников архитектурой времён Монгольской империи, мастерами ювелирного и кожевенного дела и, конечно, легендарным мавзолеем Тадж-Махал. К нему мы и отправимся первым делом. Вы полюбуетесь визитной карточкой Индии с романтичной историей, я расскажу вам легенды о его строительстве и реальные факты из жизни постройки.
Затем доедем до Красного форта — крепостного сооружения 16-го века. Вы увидите дворец Джахангира и Летний дворец, спальни императоров, Зеркальный дворец и трон из чёрного оникса, Перламутровую мечеть и многое другое. После визита в форт вас ждёт вкуснейший обед в роскошном отеле.
Вы посмотрите на «Бэби Тадж» — прообраз Тадж-Махала, построенный из индийского белого мрамора и украшенный полудрагоценными камнями. А напоследок полюбуетесь Тадж-Махалом на закате уже с другой стороны реки Ямуна. После прогулки вернёмся в Дели, трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в отеле Дели
- Услуги русскоговорящего гида и водителя
- Все переезды из одного города в другой на машине с кондиционером
- Все участки дорог, налоги, парковки и бензин
- Трансфер в аэропорт или в отель по окончании тура
- Детям до 14 лет вход к достопримечательностям бесплатный
Что не входит в цену
- Встреча в аэропорту или в соседних городах
- Проживание (можем забронировать отель по вашему запросу)
- Питание
- Входные билеты
- Катание на велорикше
- Чаевые
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
- Возможно проведение тура индивидуально (для 2 человек). Стоимость - 250 $ с человека
- По понедельникам Акшардхам и храм Лотоса не работают. По пятницам не работает Тадж-Махал