Описание тура
Прибытие в Агру
День 1 начинается с вашего прибытия в Агру из Дели. Мы рады приветствовать вас в Городе любви! Наш представитель встретит вас в аэропорту или на вокзале и комфортно доставит в ваш отель. Здесь вы сможете зарегистрироваться и немного отдохнуть после дороги. Затем, с опытным гидом, отправитесь к великолепному фортe Агры. Вечер вы сможете провести на свой вкус, а после увлекательного дня вас ждет уютная ночевка в отеле.
Путешествие в Джайпур
День 2: Маштабный переход в Джайпур (245 км). На рассвете вы посетите Тадж-Махал, чтобы насладиться его красотой в лучах восходящего солнца, наблюдая, как меняется цвет мрамора. После этого вернетесь в отель для завтрака и выписки. В течение утра у вас будет возможность посетить мраморные фабрики и увидеть искусство инкрустаций. Там же вы сможете приобрести памятные сувениры для своих близких.
После этого вас ждет переезд в Джайпур, где мы сделаем остановку в историческом городе Фатехпур-Сикри. По прибытии в Джайпур будет размещение в отеле, ужин и возможность отдохнуть после насыщенного дня.
Исторические достопримечательности Джайпура
День 3 начнется с завтрака, после которого мы направимся к форту Амбер. Вы увидите:
- Городской дворец
- Обсерватория Джантар Мантар
- Дворец Ветров Хава Махал
- Дворец на воде Джал Махал
После обеда в Chokidhani мы доставим вас в аэропорт Джайпура или на железнодорожный вокзал для дальнейшего путешествия.
Что включено
- Проживание 2N в двухместном номере с общим размещением (при выборе варианта «все включено» с отелем конкретной категории)
- Все экскурсии и трансферы на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным водителем
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Трансфер от/до аэропорта на эксклюзивном автомобиле с водителем и кондиционером
- Помощь по прибытии и отбытии
- Индивидуальный гид в каждом городе
- Поездка на лошадях от парковки Тадж-Махала до монумента Тадж-Махал
- Поездка на джипах от парковки форта Амбер до входа
- Дорожный налог, парковка, расходы водителя
- Бутылка минеральной воды в автомобиле
- Все другие налоги.
Что не входит в цену
- Любые расходы в связи с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствиям
- Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые и денежные вознаграждения и др.
- Входные билеты в памятники архитектуры
- Плата за фотосъемку памятников
- Доплата в период Нового года/Рождества.
Важная информация
- Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: ссылка gov. in/evisa/tvoa. html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
- Драгоценности Индии: экспедиция в Агру и Джайпур - это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа