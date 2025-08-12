Откройте для себя скрытые сокровища индийской короны, Агры и Джайпура, во время захватывающей экспедиции. Бронируйте место прямо сейчас и отправляйтесь в полное невероятных открытий и ярких впечатлений путешествие.

Описание тура

Прибытие в Агру

День 1 начинается с вашего прибытия в Агру из Дели. Мы рады приветствовать вас в Городе любви! Наш представитель встретит вас в аэропорту или на вокзале и комфортно доставит в ваш отель. Здесь вы сможете зарегистрироваться и немного отдохнуть после дороги. Затем, с опытным гидом, отправитесь к великолепному фортe Агры. Вечер вы сможете провести на свой вкус, а после увлекательного дня вас ждет уютная ночевка в отеле.

Путешествие в Джайпур

День 2: Маштабный переход в Джайпур (245 км). На рассвете вы посетите Тадж-Махал, чтобы насладиться его красотой в лучах восходящего солнца, наблюдая, как меняется цвет мрамора. После этого вернетесь в отель для завтрака и выписки. В течение утра у вас будет возможность посетить мраморные фабрики и увидеть искусство инкрустаций. Там же вы сможете приобрести памятные сувениры для своих близких.

После этого вас ждет переезд в Джайпур, где мы сделаем остановку в историческом городе Фатехпур-Сикри. По прибытии в Джайпур будет размещение в отеле, ужин и возможность отдохнуть после насыщенного дня.

Исторические достопримечательности Джайпура

День 3 начнется с завтрака, после которого мы направимся к форту Амбер. Вы увидите:

Городской дворец

Обсерватория Джантар Мантар

Дворец Ветров Хава Махал

Дворец на воде Джал Махал

После обеда в Chokidhani мы доставим вас в аэропорт Джайпура или на железнодорожный вокзал для дальнейшего путешествия.