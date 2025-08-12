Мои заказы

Драгоценности Индии: экспедиция в Агру и Джайпур

Откройте для себя скрытые сокровища индийской короны, Агры и Джайпура, во время захватывающей экспедиции.

Бронируйте место прямо сейчас и отправляйтесь в полное невероятных открытий и ярких впечатлений путешествие.
Время начала: 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00

Описание тура

Прибытие в Агру

День 1 начинается с вашего прибытия в Агру из Дели. Мы рады приветствовать вас в Городе любви! Наш представитель встретит вас в аэропорту или на вокзале и комфортно доставит в ваш отель. Здесь вы сможете зарегистрироваться и немного отдохнуть после дороги. Затем, с опытным гидом, отправитесь к великолепному фортe Агры. Вечер вы сможете провести на свой вкус, а после увлекательного дня вас ждет уютная ночевка в отеле.

Путешествие в Джайпур

День 2: Маштабный переход в Джайпур (245 км). На рассвете вы посетите Тадж-Махал, чтобы насладиться его красотой в лучах восходящего солнца, наблюдая, как меняется цвет мрамора. После этого вернетесь в отель для завтрака и выписки. В течение утра у вас будет возможность посетить мраморные фабрики и увидеть искусство инкрустаций. Там же вы сможете приобрести памятные сувениры для своих близких.

После этого вас ждет переезд в Джайпур, где мы сделаем остановку в историческом городе Фатехпур-Сикри. По прибытии в Джайпур будет размещение в отеле, ужин и возможность отдохнуть после насыщенного дня.

Исторические достопримечательности Джайпура

День 3 начнется с завтрака, после которого мы направимся к форту Амбер. Вы увидите:

  • Городской дворец
  • Обсерватория Джантар Мантар
  • Дворец Ветров Хава Махал
  • Дворец на воде Джал Махал

После обеда в Chokidhani мы доставим вас в аэропорт Джайпура или на железнодорожный вокзал для дальнейшего путешествия.

Ежедневно в 5:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Агра:
  • Тадж-Махал
  • Город Фатехпур-Сикри
  • Джайпур:
  • Форт Амбер
  • Городской дворец
  • Обсерватория Джантар Мантар
  • Дворец Ветров Хава Махал
  • Дворец на воде Джал Махал
Что включено
  • Проживание 2N в двухместном номере с общим размещением (при выборе варианта «все включено» с отелем конкретной категории)
  • Все экскурсии и трансферы на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным водителем
  • Ежедневный завтрак «шведский стол»
  • Трансфер от/до аэропорта на эксклюзивном автомобиле с водителем и кондиционером
  • Помощь по прибытии и отбытии
  • Индивидуальный гид в каждом городе
  • Поездка на лошадях от парковки Тадж-Махала до монумента Тадж-Махал
  • Поездка на джипах от парковки форта Амбер до входа
  • Дорожный налог, парковка, расходы водителя
  • Бутылка минеральной воды в автомобиле
  • Все другие налоги.
Что не входит в цену
  • Любые расходы в связи с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствиям
  • Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые и денежные вознаграждения и др.
  • Входные билеты в памятники архитектуры
  • Плата за фотосъемку памятников
  • Доплата в период Нового года/Рождества.
Место начала и завершения?
Дели, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: ссылка gov. in/evisa/tvoa. html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу
  • Драгоценности Индии: экспедиция в Агру и Джайпур - это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

