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нам Золотой треугольник Индии во всех красках. Дели, Джайпур, Агра - главные красоты страны, которые обязан увидеть каждый, кто первый раз в Индии. На хорошем русском Hаrindra поведал нам историю страны во всех её аспектах - историю, религию, менталитет и быт. Несмотря на жаркий климат, особенно в апреле, нам было комфортно путешествовать в авто с кондиционером, которую вёл внимательный водитель Yadav ji, за что ему особая благодарность. Hаrindra учел наш интерес к древней истории страны и давал возможность выбрать между основной программой и теми местами, которые нам реально были интересны. Так мы увидели мало известную у туристов крепость в Джайпуре. Да и в целом, гид был очень внимательным к нашему уровню комфорта и делал от себя все возможное, чтобы мы ни о чем не беспокоились. Гостиницы, в которых мы ночевали, были очень хорошими, если не лучшими - один раз только нам не понравился номер в одной из гостиниц, но Hаrindra оперативно связался с администрацией и нам заменили номер. По итогу могу уверенно рекомендовать гида Hаrindra Mishra всем, кто первый раз в Индии и не хочет беспокоиться о чем-либо, а только наслаждаться пребыванием в этой удивительной, красивой и загадочной стране!