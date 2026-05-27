Описание тура
Мы представляем вам различные красочные ароматы двух королевских городов: тур по Дели и Агре подарит вам незабываемые впечатления от посещения прекрасных городов Индии. Этот тур знакомит вас с глубоким посещением Дели и Агры. Во время этого тура вы познакомитесь с такими чудесными памятниками, как Таджмахал, форт Агра, минар Кутуб, Ворота Индии, мечеть Джама Масджид, гробница Хумаю и т. д. Так что насладитесь чудесным путешествием с очень привлекательным и особенным гарниром Таджмахалби.
Программа тура по дням
Прибытие в Дели
Добро пожаловать в невероятную Индию!!!
По прибытии из аэропорта вас отвезут в отель для регистрации. Позже, если позволит время, посетите мечеть Джама Масджид, Красный форт и посетите там световое и звуковое шоу. После осмотра достопримечательностей вернитесь в отель, отдохните и поужинайте. Ночь в отеле.
Дели - Агра (235 км)
После завтрака посетите минар Кутуб, гробницу Хумаюна, храм Лотоса, Ворота Индии, Дом президента, здание парламента. Позже после обеда поездка в Агру. По прибытии заселение в отель. Отдохните и поужинайте, ночлег в отеле.
Агра - Дели (отправление)Рано
утром посетите Таджмахал, а затем вернитесь в отель на завтрак. Позже выйдите из отеля и посетите мраморную фабрику, где вы сможете понаблюдать за инкрустацией мрамора, увиденного в Таджмахале, а затем посетите Красный форт и поедете в аэропорт Дели, чтобы сесть на рейс в следующий пункт назначения с приятными воспоминаниями онезабываемом путешествии.
Варианты проживания
Что включено
- 2N Размещение в двухместном номере (цена указана за 3-звездочные отели, но вы можете повысить класс отелей до 4 и 5 звезд) Все экскурсии и
- Трансфер на эксклюзивном автомобиле с кондиционером, личным автомобилем с опытным шофером
- Ежедневный завтрак в формате шведского стола Встреча в аэропорту и обратно на эксклюзивном автомобиле с водителем
- Помощь при прибытии и отъезде Индивидуальный гид по каждому городу Поездка на
- Конной повозке в Таджмахале
- Delhi Chandni Chowk
- Все осмотр достопримечательностей и трансфер на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером, услуги опытного шофера
- Плата за проезд, парковка, расходы на водителя
- Бутылка минеральной воды доступна в автомобиле
- Все другие применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса, повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийными бедствиями
- Расходы личного характера, такие как услуги прачечной, телефонные звонки, безалкогольные и алкогольные напитки, питание, чаевые, чаевые и т. д
- Входные билеты на монумент
- Плата за фотосъемку на памятниках
- Все, что не указано выше в разделе «Включения»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Пожелания к путешественнику
- Тадж-Махал закрыт в пятницу .
- Индивидуальный эксклюзивный тур — это частный тур/мероприятие. Только вы или ваша группа можете принять участие . Для регистрации в памятнике при себе необходимо
- предъявить действительное удостоверение личности с фотографией .
- Обратите внимание: ночной тур в полнолуние доступен пять дней в месяц (за два дня до полнолуния, в ночь полнолуния и два дня после полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами полнолуния.)