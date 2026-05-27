Двухдневный тур по Дели и Агре

Мы представляем вам различные красочные ароматы двух королевских городов
Двухдневный тур по Дели и Агре

Описание тура

Мы представляем вам различные красочные ароматы двух королевских городов: тур по Дели и Агре подарит вам незабываемые впечатления от посещения прекрасных городов Индии. Этот тур знакомит вас с глубоким посещением Дели и Агры. Во время этого тура вы познакомитесь с такими чудесными памятниками, как Таджмахал, форт Агра, минар Кутуб, Ворота Индии, мечеть Джама Масджид, гробница Хумаю и т. д. Так что насладитесь чудесным путешествием с очень привлекательным и особенным гарниром Таджмахалби.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дели

Добро пожаловать в невероятную Индию!!!
По прибытии из аэропорта вас отвезут в отель для регистрации. Позже, если позволит время, посетите мечеть Джама Масджид, Красный форт и посетите там световое и звуковое шоу. После осмотра достопримечательностей вернитесь в отель, отдохните и поужинайте. Ночь в отеле.

2 день

Дели - Агра (235 км)

После завтрака посетите минар Кутуб, гробницу Хумаюна, храм Лотоса, Ворота Индии, Дом президента, здание парламента. Позже после обеда поездка в Агру. По прибытии заселение в отель. Отдохните и поужинайте, ночлег в отеле.

3 день

Агра - Дели (отправление)

Рано

утром посетите Таджмахал, а затем вернитесь в отель на завтрак. Позже выйдите из отеля и посетите мраморную фабрику, где вы сможете понаблюдать за инкрустацией мрамора, увиденного в Таджмахале, а затем посетите Красный форт и поедете в аэропорт Дели, чтобы сесть на рейс в следующий пункт назначения с приятными воспоминаниями о

незабываемом путешествии.
Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2N Размещение в двухместном номере (цена указана за 3-звездочные отели, но вы можете повысить класс отелей до 4 и 5 звезд) Все экскурсии и
  • Трансфер на эксклюзивном автомобиле с кондиционером, личным автомобилем с опытным шофером
  • Ежедневный завтрак в формате шведского стола Встреча в аэропорту и обратно на эксклюзивном автомобиле с водителем
  • Помощь при прибытии и отъезде Индивидуальный гид по каждому городу Поездка на
  • Конной повозке в Таджмахале
  • Delhi Chandni Chowk
  • Все осмотр достопримечательностей и трансфер на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером, услуги опытного шофера
  • Плата за проезд, парковка, расходы на водителя
  • Бутылка минеральной воды доступна в автомобиле
  • Все другие применимые налоги
Что не входит в цену
  • Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса, повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийными бедствиями
  • Расходы личного характера, такие как услуги прачечной, телефонные звонки, безалкогольные и алкогольные напитки, питание, чаевые, чаевые и т. д
  • Входные билеты на монумент
  • Плата за фотосъемку на памятниках
  • Все, что не указано выше в разделе «Включения»
  • Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Пожелания к путешественнику
  1. Тадж-Махал закрыт в пятницу
  2. Индивидуальный эксклюзивный тур — это частный тур/мероприятие. Только вы или ваша группа можете принять участие
    3. . Для регистрации в памятнике при себе необходимо
  3. предъявить действительное удостоверение личности с фотографией
  4. Обратите внимание: ночной тур в полнолуние доступен пять дней в месяц (за два дня до полнолуния, в ночь полнолуния и два дня после полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами полнолуния.)
Визы
Требуется получение визы - 45 долларов (ее можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн-визу)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Абхинав
Абхинав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Намасте из прекрасной невероятной Индии!!! Я Абхинав из города любви Агры, известного на весь мир благодаря Тадж-Махалу -"семи чудесам света". С детства я общался с большим количеством иностранных туристов, поэтому я
решил, почему бы не сделать туризм своей профессией. Я получил степень бакалавра в области управления туризмом и аспиранта в области управления туризмом в Университете Дживаджи, Гвалиор, Индия. Немного информации о наших турах: Мы предлагаем 2 категории турпакетов: 1. ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРПАКЕТЫ. 2. МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРПАКЕТЫ. Эти туры основаны на различных темах, таких как: природа, культура, история, наследие, искусство и ремесла/текстиль, дикая природа, духовность, йога и омоложение, приключения (треккинг, рафтинг, джип-сафари), экспедиции по бездорожью и многое другое. Мы также разрабатываем индивидуальные маршруты на заказ в соответствии с потребностями путешественников…

