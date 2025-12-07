После встречи в аэропорту или у вашего отеля мы позавтракаем и начнём знакомство с Дели. Сначала посетим Гурдвару Бангла Сахиб — сикхский храм, олицетворяющий равенство и служение. Здесь желающие смогут присоединиться к лангару — общей трапезе, которую готовят волонтёры. Затем отправимся в храмовый ансамбль Акшардхам, восхищающий тончайшей резьбой и духовной символикой, где посмотрим светомузыкальное шоу. После увидим индуистский храм Лакшми и Нараяны и поговорим о божествах, в честь которых он создан.

Далее прогуляемся по улочкам Старого Дели: пройдём через Чандни Чоук, заглянем в мечеть Джама Масджид и посетим крупнейший в Азии рынок пряностей Хари Баоли, наполненный ароматами специй. По желанию прокатимся на велорикше. Затем остановимся у Ворот Индии и осмотрим здания Парламента и Президентского дворца. В завершение заглянем к древнему ступенчатому колодцу Аграсен — тихому уголку среди городского шума.

После отправимся в Агру (около 3-4 часов в дороге), сделаем паузу для отдыха и по приезде заселимся в отель. Далее — свободный вечер.