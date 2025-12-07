Мои заказы

Главные архитектурные жемчужины Дели и Агры в индивидуальном экспресс-туре

Осмотреть храмы и форт, полюбоваться Тадж-Махалом в рассветных лучах и заглянуть на рынок специй
Всего за 2 дня вы прикоснётесь к самому сердцу Индии: прогуляетесь по атмосферным улочкам Старого Дели, увидите грандиозные храмы — сияющий Акшардхам, спокойную Гурдвару Бангла Сахиб и красочный храм Лакшми
читать дальше

и Нараяны.

Пройдётесь по Чандни Чоук, при желании прокатитесь на велорикше и вдохнёте пряный воздух рынка Хари Баоли, крупнейшего в Азии рынка пряностей.

Во второй день мы встретим рассвет у Тадж-Махала, понаблюдаем как белый мрамор вспыхивает розовым светом, а затем познакомимся с Агра-фортом, бывшей резиденцией императоров Великих Моголов.

Описание тура

Организационные детали

Тур проводит лично организатор или гид из его команды.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Дели, переезд в Агру

После встречи в аэропорту или у вашего отеля мы позавтракаем и начнём знакомство с Дели. Сначала посетим Гурдвару Бангла Сахиб — сикхский храм, олицетворяющий равенство и служение. Здесь желающие смогут присоединиться к лангару — общей трапезе, которую готовят волонтёры. Затем отправимся в храмовый ансамбль Акшардхам, восхищающий тончайшей резьбой и духовной символикой, где посмотрим светомузыкальное шоу. После увидим индуистский храм Лакшми и Нараяны и поговорим о божествах, в честь которых он создан.

Далее прогуляемся по улочкам Старого Дели: пройдём через Чандни Чоук, заглянем в мечеть Джама Масджид и посетим крупнейший в Азии рынок пряностей Хари Баоли, наполненный ароматами специй. По желанию прокатимся на велорикше. Затем остановимся у Ворот Индии и осмотрим здания Парламента и Президентского дворца. В завершение заглянем к древнему ступенчатому колодцу Аграсен — тихому уголку среди городского шума.

После отправимся в Агру (около 3-4 часов в дороге), сделаем паузу для отдыха и по приезде заселимся в отель. Далее — свободный вечер.

2 день

Тадж-Махал на рассвете, Агра-форт, возвращение в Дели

На рассвете отправимся любоваться Тадж-Махалом: понаблюдаем, как первые солнечные лучи ложатся на белый мрамор мавзолея. Затем познакомимся с Агра-фортом — мощной крепостью и бывшей резиденцией императоров Великих Моголов, где сохранились роскошные дворцы, сады и залы приёмов.

После экскурсии отправимся обратно в Дели. Дорога займёт 3-4 часа, с короткой остановкой для перекуса. По приезде мы доставим вас в аэропорт или в указанное место в городе.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$355
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Бутилированная вода
  • Трансферы по маршруту, включая трансфер от аэропорта
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Дели и обратно
  • Виза
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Чаевые гиду и водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, 7:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Аэропорт Дели, около 00:00 (возможна корректировка времени по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галия
Галия — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 54 туристов
Меня зовут Галия, я глава команды профессиональных гидов, которые проводят увлекательные туры по Индии. Наша миссия — показать вам всю магию этой удивительной страны, сделать ваше путешествие комфортным, безопасным и
читать дальше

незабываемым. Мы предлагаем не только экскурсии по знаменитым достопримечательностям, но и уникальные маршруты, раскрывающие скрытые жемчужины Индии. Внимательно слушая ваши пожелания, мы создаём индивидуальные программы, которые отражают ваши интересы. С нашей командой вы сможете погрузиться в настоящую культуру, историю и атмосферу Индии, открывая её сердце и душу.

Тур входит в следующие категории Дели

