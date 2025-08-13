Мои заказы

Ганг-тур: 4 города Индии за неделю

The Ultimate Ganges Tour: откройте для себя магию Дели, Агры, Джайпура и Варанаси в одном незабываемом путешествии! Прочувствуйте настоящий индийский колорит, познакомьтесь с историей, культурой и кухней Индий в рамках нашего насыщенного, полного яркий впечатлений и интересных открытий, тура.
Ближайшие даты:
Время начала: 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00

Описание тура

Экскурсия в Дели, Агру, Джайпур и Варанаси, которую обычно называют туром по Гангу, представляет собой невероятное путешествие по самым знаковым и культурно значимым достопримечательностям Индии. В этом туре путешественники могут познакомиться с разнообразной красотой Индии, от ее шумного мегаполиса до спокойствия священной реки Ганг. Важно знать • Программа тура представлена ниже.
  • Тайминг представлен ориентировочно, детали необходимо уточнять у гида.
  • С собой необходимо иметь действительное удостоверение личности с фотографией.
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу.

Ежедневно в 6:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дели:
  • Кутуб-Минар
  • Гробница Хумаюна
  • Храм Бангла Сахиб
  • Храм Лотоса
  • Храм Акшардхам
  • Ворота Индии
  • Чандни Чоук
  • Джайпур:
  • Этническая деревня Чоки Дхани
  • Форт Амбер
  • Форт Джайгарх
  • Самый большой канон на колесах
  • Дворец Ветров Хава-Махал
  • Городской дворец
  • Музей Альберт-холл
  • Астрономическая обсерватория Джантар-Мантар
  • Дворец на воде Джал Махал
  • Фабрика по производству ковров или фабрика по производству драгоценных камней
  • Фатехпур-Сикри (город Абомденд)
  • Агра:
  • Тадж-Махал
  • Красный форт
  • Гробница Итмад-уд-Даула (Маленький Тадж)
  • Мраморная галерея - флагманский магазин в Агре
  • Варанаси:
  • Храм Бхарат Мата
  • Храм Каши Вишванатх
  • Храм Дурги
  • Река Ганг
Что включено
  • Проживание 7N в двухместном номере с общим размещением (при выборе варианта «все включено» с отелем конкретной категории)
  • Все экскурсии и трансферы на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным водителем
  • Ежедневный завтрак «шведский стол»
  • Трансфер от/до аэропорта на эксклюзивном автомобиле с водителем и кондиционером
  • Помощь при заезде и выезде от представителя нашей компании
  • Индивидуальный гид в каждом городе
  • Поездка на гольф-каре в Тадж-Махале
  • Поездка на тук-туке в Дели Чандни Чоук
  • Билет на поезд в салоне с кондиционером из Агры в Варанаси и из Варанаси в Дели (если выбран вариант поезда)
  • Дорожный налог, парковка, расходы водителя
  • Бутылки с минеральной водой в машине и зонтики при необходимости
  • Налоги.
Что не входит в цену
  • Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствиям
  • Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные и крепкие напитки, питание
  • Чаевые
  • Плата за вход в памятники архитектуры
  • Плата за фотосъемку у памятников
  • Доплата за новогодний/рождественский период
  • Иные личные расходы.
Место начала и завершения?
Дели, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: ссылка gov. in/evisa/tvoa. html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу
  • Тур по Ганге - это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

