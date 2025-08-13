The Ultimate Ganges Tour: откройте для себя магию Дели, Агры, Джайпура и Варанаси в одном незабываемом путешествии! Прочувствуйте настоящий индийский колорит, познакомьтесь с историей, культурой и кухней Индий в рамках нашего насыщенного, полного яркий впечатлений и интересных открытий, тура.
Описание тураЭкскурсия в Дели, Агру, Джайпур и Варанаси, которую обычно называют туром по Гангу, представляет собой невероятное путешествие по самым знаковым и культурно значимым достопримечательностям Индии. В этом туре путешественники могут познакомиться с разнообразной красотой Индии, от ее шумного мегаполиса до спокойствия священной реки Ганг. Важно знать • Программа тура представлена ниже.
- Тайминг представлен ориентировочно, детали необходимо уточнять у гида.
- С собой необходимо иметь действительное удостоверение личности с фотографией.
- Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дели:
- Кутуб-Минар
- Гробница Хумаюна
- Храм Бангла Сахиб
- Храм Лотоса
- Храм Акшардхам
- Ворота Индии
- Чандни Чоук
- Джайпур:
- Этническая деревня Чоки Дхани
- Форт Амбер
- Форт Джайгарх
- Самый большой канон на колесах
- Дворец Ветров Хава-Махал
- Городской дворец
- Музей Альберт-холл
- Астрономическая обсерватория Джантар-Мантар
- Дворец на воде Джал Махал
- Фабрика по производству ковров или фабрика по производству драгоценных камней
- Фатехпур-Сикри (город Абомденд)
- Агра:
- Тадж-Махал
- Красный форт
- Гробница Итмад-уд-Даула (Маленький Тадж)
- Мраморная галерея - флагманский магазин в Агре
- Варанаси:
- Храм Бхарат Мата
- Храм Каши Вишванатх
- Храм Дурги
- Река Ганг
Что включено
- Проживание 7N в двухместном номере с общим размещением (при выборе варианта «все включено» с отелем конкретной категории)
- Все экскурсии и трансферы на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным водителем
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Трансфер от/до аэропорта на эксклюзивном автомобиле с водителем и кондиционером
- Помощь при заезде и выезде от представителя нашей компании
- Индивидуальный гид в каждом городе
- Поездка на гольф-каре в Тадж-Махале
- Поездка на тук-туке в Дели Чандни Чоук
- Билет на поезд в салоне с кондиционером из Агры в Варанаси и из Варанаси в Дели (если выбран вариант поезда)
- Дорожный налог, парковка, расходы водителя
- Бутылки с минеральной водой в машине и зонтики при необходимости
- Налоги.
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствиям
- Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные и крепкие напитки, питание
- Чаевые
- Плата за вход в памятники архитектуры
- Плата за фотосъемку у памятников
- Доплата за новогодний/рождественский период
- Иные личные расходы.
Место начала и завершения?
Дели, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: ссылка gov. in/evisa/tvoa. html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
- Тур по Ганге - это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
